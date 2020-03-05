Jumbo muhabbet kuşu özellikleri - Konuşur mu? Cinsiyeti nasıl anlaşılır?

Jumbo Muhabbet Kuşu Özellikleri

Jumbo muhabbet kuşları, kafalarının büyük olması ile kendi sınıflarındaki kuş türlerinden doğrudan ayrılırlar. Bu kuşların kafa tüyleri de neredeyse gözlerini kapatacak kadar uzun olmaktadır. Ortalama 25 santimetre boya gelen Jumbo kuşlar, gözde bölümündeki belirgin benekleri ile de ayırt edilebilmektedir.

Jumbo kuş türü, evde beslemek için özellikle kuş cıvıltısından hoşlananlar tarafından tercih edilmektedir. Bu kuş neredeyse gün boyu sesler çıkarmakta ve kendi kendine konuşmaya devam etmektedir. Jumbo muhabbet kuşunun bulunduğu bir ortama daima neşe ve canlılık gelmektedir. Bu kuşların sahiplerine ve diğer misafirlere alışması da oldukça hızlı ve kısa sürmektedir.

Sağlık durumu diğer kuşlar ile benzer seviyede olan Jumbo muhabbet kuşları hastalandığı zaman bunu somut bir şekilde göstermektedir. Bu kapsamda; kuşun cıvık dışkısı, tüylerini sürekli kaşıyor olması ve tüylerinin normalden kabarık olması hastalık belirtisidir.

Jumbo Muhabbet Kuşu Konuşur mu?

Jumbo muhabbet kuşları, konuşma yeteneğine bakıldığında birçok kuş türünü geride bırakmaktadır. Zaten konuşmaya bayılan bu kuşlar, biraz ilgi gördüğünde 1500’den fazla kelimeyi rahatlıkla öğrenebilmektedir. Bu özelliği ile Jumbo muhabbet kuşları, aynı zamanda papağan ailesine dahil edilen bir türdür.

Jumbo muhabbet kuşları kelimeleri yalnızca duyarak öğrenmektedir. Bu sebeple de sürekli tekrar edilen sözcükleri kolaylıkla ve kendi kendine ezberleyebilmektedir. Jumbo muhabbet kuşlarının konuşma yeteneği, kuşun cinsiyetine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Buna göre, erkek Jumbo kuşları dişilerine kıyasla daha fazla kelimeyi aklında tutabilmektedir.

Jumbo Muhabbet Kuşunun Cinsiyeti Nasıl Anlaşılır?

Jumbo muhabbet kuşunun cinsiyeti ufak bir fiziksel gözlem ile öğrenilebilmektedir. Buna göre Jumbo kuşlarının cinsiyetini belirten en baskın özellik kuşların gagasıdır. Erkek Jumbo kuşun gagası maviye yakın bir renk taşırken, dişi kuşun gagası daha çok pembeyi andırmaktadır. Yumurtlama dönemini takip etmek de kuşun cinsiyetini anlamanın bir diğer yolu olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda yumurtlayan kuş dişi olarak sınıflandırılmaktadır.

Jumbo Muhammet Kuşlarının Beslenme Alışkanlıkları

Tüm muhabbet kuş türlerinde olduğu gibi, Jumbo kuşlar da beslenme genellikle yem ile yapılmaktadır. Kuşların dengeli bir şekilde beslenmesi sağlıkları açısından en önemli noktadır. Bu sebeple muhabbet kuşlarına sık sık ve farklı çeşitlerde yiyecek vermek, kuşa zarar vermektedir. Bu nedenle Jumbo muhabbet kuşlarının ana besin maddesi ak darı ya da dal darı olarak belirlenmelidir.

Jumbo kuşlara, ana yemlerinin dışında doğal ortamlarında bulunan bazı besinler de verilebilmektedir. Bu kapsamda aşağıda sıralanan besinler muhabbet kuşlarına verildiğinde özellikle tüy sağlığı açısından oldukça faydalı olmaktadır.

- Yulaf

- Havuç

- Mercimek

- Elma

- Muz

- Arpa

- Fındık

- Bezelye

- Bal kabağı

- Susam tohumu

Jumbo Muhabbet Kuşları ve İnsan İlişkileri

Jumbo muhabbet kuşları, neşeli tavırlarıyla ün yapmış hayvanlardır. Bu sebeple de oldukça hareketli ve ilgi bekleyen bir yapıya sahiptirler. Bu kuşlar, çevreden istediği ilgiyi alamazsa aniden agresifleşme eğiliminde bulunmaktadır. Bu sebeple, Jumbo muhabbet kuşu besleyenlere kafes içerisine mutlaka bir oyuncak koyması tavsiye edilmektedir.

Jumbo muhabbet kuşları kimi zamanlarda kafesteki oyuncak ile ilgilenmemekte ve onunla vakit geçirmemektedir. Bu da kuşun gün içerisinde harcaması gereken enerjinin birikmesine sebep olmaktadır. Jumbo muhabbet kuşu ile ilgilenecek yeterli vakti sağlayamayan sahiplerin mutlaka muhabbet kuşlarını çift olarak alması gerekmektedir. Kafeste kendisine bir arkadaş bulunan Jumbo muhabbet kuşları, sahiplerinden ekstra bir ilgi beklememektedir.