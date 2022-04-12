Ä°zmir kapalÄ± yollar 12-13 Nisan Bisiklet turu kapalÄ± yollar hangileri Ä°ÅŸte CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± bisiklet turu nedeniyle kapalÄ± yollar ve Ä°zmir bisiklet turu gÃ¼zergahÄ±

Ä°zmir kapalÄ± yollar! 12-13 Nisan Bisiklet turu kapalÄ± yollar hangileri? Ä°ÅŸte CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± bisiklet turu nedeniyle kapalÄ± yollar ve Ä°zmir bisiklet turu güzergahÄ±!
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Bisiklet turunun Ã‡eÅŸme-KarÅŸÄ±yaka etabÄ± nedeniyle kent merkezindeki bazÄ± yollar geÃ§ici olarak trafiÄŸe kapatÄ±lacak. BazÄ± hatlarÄ±n seferlerinde de gecikmeler yaÅŸanacakken, KarÅŸÄ±yaka TramvayÄ±â€™nÄ±n seferlerinde de geÃ§ici olarak dÃ¼zenleme yapÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸte CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± bisiklet turu nedeniyle kapalÄ± yollar ve Ä°zmir bisiklet turu gÃ¼zergahÄ±!
Ä°zmirâ€™de devam eden 57. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Bisiklet Turu sebebiyle Ä°zmirâ€™in bazÄ± yollarÄ± bugÃ¼n ve yarÄ±n trafiÄŸe kapalÄ± olacak. Ä°zmir Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada trafiÄŸe kapalÄ± olacak yollar ve hangi saatler arasÄ±nda kapalÄ± olacaÄŸÄ± bildirildi. Ä°ÅŸte trafiÄŸe kapalÄ± olacak gÃ¼zergahlar.
Ä°ZMÄ°R KAPALI YOLLAR LÄ°STESÄ°
12 NÄ°SANâ€™DA TRAFÄ°ÄžE KAPALI OLACAK YOLLAR
12.04.2022 Tarihinde saat 11.00-15.00 arasÄ±nda:
-Ä°zmir-Karaburun (505-01) karayolunun 32 ile 54. KMâ€™leri arasÄ±
-Ä°zmir-Ã‡eÅŸme (300-01) Karayolunun 35 ile 56. KMâ€™leri arasÄ± YÃ¼ksek Teknoloji Ãœniversitesi kavÅŸaÄŸÄ± Ä°zmir istikameti
-MithatpaÅŸa Caddesi (GÃ¼zelbahÃ§e-NarlÄ±dere)
-Mustafa Kemal Sahil BulvarÄ± Yan yol (BahÃ§eler ArasÄ±)
-Mustafa Kemal Sahil BulvarÄ±
-FevzipaÅŸa BulvarÄ±
-MÃ¼rselpaÅŸa BulvarÄ±
-AltÄ±nyol
-Anadolu Caddesi
-YalÄ± BulvarÄ±
-Cemal GÃ¼rsel Caddesi
13 NÄ°SANâ€™DA TRAFÄ°ÄžE KAPALI OLACAK YOLLAR
-FevzipaÅŸa BulvarÄ±
-MÃ¼rselpaÅŸa BulvarÄ±
-AltÄ±nyol
-Anadolu Caddesi
Belirtilen gÃ¼zergahlar trafiÄŸe kapalÄ± olacak. AynÄ± zamanda belirtilen gÃ¼zergahlar Ã¼zerinde araÃ§larÄ±n park yapmasÄ±na izin verilmeyecek.
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