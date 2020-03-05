İskoç kedisinin özellikleri nelerdir, bakımı nasıl yapılır?

İskoç Kedisi, Scottish Fold ismiyle bilinir. Bu kedi ırkı, kıvırcık ve büyük kulakları ile bilinir. Ayrıca tüy yapısı bakımından oldukça parlak ve benzersiz bir görünüme sahiptir. Dünyanın en popüler kedi ırkları arasında İskoç kedileri gelir. Diğer kedi ırklarından ise aşağı bakan kulak şekli sayesinde ayırt edilebilmektedir.

Hayvan sevenlerin büyük ilgi gösterdiği bu ırk, dünyada da hızlı bir şekilde yayılmaya başlamıştır. İlk olarak ise 1960’lı yılların bu ırk keşfedilmiş ve ırk, Exotic Shorthair ve Birman gibi kedilerle çiftleştirilerek gen havuzunda genişletilmiştir. Gen yapısı bakımından İngiltere’ye özgü olan bu kedi ırkı günümüzde tüm dünyada bilinen ve sevilen bir kedi olma özelliği taşımaktadır.

İSKOÇ KEDİSİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

- İskoç kedileri dünyanın en popüler kedi ırkları arasında yer almaktadır.

- Diğer kedi ırklarından ayrılan özelliği ise kıvrık kulakları ve oldukça parlak gözleri olmasıdır.

- İskoç kedisinin tüy rengi her tonda olabildiği gibi farklı desenlerde de olabilmektedir.

- Kedi ırkı olarak hem uysal hem de nazik bir ırktır. Özellikle çok sessiz olmaları ile bilinirler.

- Konforlarına ve rahatlıklarına çok fazla önem verirler. Uyku bu ırk için çok önemlidir.

- Genellikle İskoç kedileri arka ayakları üzerinde çökerek saatlerce durabilir. Bu özellikleri de ırk açısından ünlüdür.

- Ortalama yaşam süresileri ise 15 yıl kadardır.

- Hem insanlarla hem de diğer hayvanlarla çok iyi anlaşırlar.

İSKOÇ KEDİSİNİN BAKIMI VE BESLEMESİ NASIL YAPILIR?

İskoç Kedilerinin hem sağlıklı hem de uzun bir yaşam sürebilmesi için çok iyi bakılması gerekir. Özellikle İskoç kedileri için beslenme büyük önem taşır. Bu nedenle kedinin yaşına ve ırkına uygun mama tercih edilmelidir. Yaşam süresini uzatmak için mutlaka kaliteli kedi maması kullanılmalıdır. Ayrıca kedi için evde uygun yaşam koşulları belirlenmeli ve kedilerin konforu sağlanmalıdır. Sağlığı açısından gerekli tüm aşıları rutin şekilde yaptırılmalıdır. İlgi ve sevgiye de ihtiyacı olan bu ırk için gerekli tüm şefkat gösterilmelidir.

Irkın parlak tüylerini korumak adına haftada birkaç defa taranması çok önemlidir. Ağız ve kulak sağlığı açısından düzenli uygulamalar yapılmalıdır. Günlük olarak mutlaka kedinizin dişini fırçalamanız gerekir. Haftalık olarak ise kulak temizliği yapılmalıdır. Bu işlemleri yaparken kedinin canını yakmamaya ve korkutmamaya özen göstermelisiniz.

İSKOÇ KEDİSİNİN SAĞLIĞI

İskoç Kedileri hem düzenli bir beslenme programında hem de sağlıklı bir çevre koşullarında ortalama olarak 12 ile 15 yıl arasında yaşayabilirler. Tür görünümü açısından sağlıklı bir görüntüye sahip olan İskoç Kedileri, genetik olarak bazı kalıtsal hastalıklara da sahiptir. Bu kedi ırkında en fazla görülen kalıtsal hastalıklar ise şu şekildedir;

- Eklem hastalıkları

- Böbrek hastalıkları.

Bu hastalık türlerinin ilerlememesi ve diğer sağlık sorunlarına yol açmaması için mutlaka kedinizin beslenmesine dikkat etmeniz gerekir. Kedinin damak lezzetine uygun mamaları tercih ederek, bağışıklık sistemini de güçlendirmeye çalışmalısınız.

İSKOÇ KEDİSİNİN KARAKTER YAPISI

İskoç Kedileri, diğer kedi türlerine göre daha çok rutin hayattan hoşlanır. Özellikle rutin bir hayata alışan bu kedi ırkı, her gün aynı saatte beslenmek ve oyun oynamak ister. Uyku saatleri de bu ırk açısından oldukça önemlidir.

Sahiplerine bağlanmayı seven İskoç Kedileri, sahiplerini de takip etmeyi çok sever. Karakter yapısı olarak genellikle saf bir yapıları vardır. İnsanlarla ve çocuklarla oyun oynamayı çok severler. Ayrıca insanlarla iletişimleri de çok özeldir. Hızlı bir şekilde öğrenirler ve ortama çok çabuk adapte olurlar. Bu sayede evde bakımları da çok kolaydır.