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    YaşamİSKİ su kesintisi: İstanbul’da yarın (8 Mart) hangi ilçelerde sular kesilecek, sular ne zaman gelecek?
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    İSKİ su kesintisi: İstanbul’da yarın (8 Mart) hangi ilçelerde sular kesilecek, sular ne zaman gelecek?

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSKİ) Kağıthane Terfi Merkezi'nde gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yarın 5 ilçenin bazı mahallelerine 5 saat su verilemeyeceği öğrenildi. Peki, hangi ilçelerde sular kesilecek, sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ su kesintisi programı…

    07.03.2022 - 13:25 |
    İSKİ su kesintisi: İstanbul’da yarın (8 Mart) hangi ilçelerde sular kesilecek, sular ne zaman gelecek?

    İSKİ'den yapılan açıklamada, yarın 5 ilçenin bazı mahallelerine 5 saat su verilemeyeceği aktarıldı. Kağıthane Terfi Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle; 8 Mart 2022 Salı günü 10:00 ile 15:00 saatleri arasında 5 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

    SU KESİNTİSİ OLACAK İLÇELER

    Kağıthane İlçesi: Emniyetevler, Gültepe, Gürsel, Hamidiye, Harmantepe, Hürriyet, M.Akif Ersoy, Merkez, Nurtepe, Ortabayır Seyrantepe, Sultan Selim, Şirintepe, Talatpaşa, Telsizler, Yahya Kemal, Yeşilce, Çağlayan ve Çeliktepe Mahalleleri.

    Eyüpsultan İlçesi: Alibeyköy, Göktürk, Güzeltepe, Mimar Sinan ve Mithat Paşa Mahalleleri.

    Beyoğlu İlçesi: Bostan, Bülbül, Cihangir, Fetihtepe, Gümüşsuyu, Hacı Ahmet Halıcıoğlu, Hüseyinağa, Kaptanpaşa, Katip Mustafa Keçeci Piri, Kılıç Ali Paşa, Kocatepe, Kulaksız, Piri Paşa, Sütlüce, Çukur, Örnektepe ve Şehit Muhtar Mahalleleri.

    Beşiktaş İlçesi: Muradiye ve Vişnezade Mahalleleri.

    Şişli İlçesi: 19 Mayıs, Bozkurt, Cumhuriyet, Duatepe, Ergenekon, Feriköy, Fulya, Gülbahar, Halaskargazi, Halide Edip, Hürriyet, Kuştepe, Mecidiyeköy, Merkez, Meşrutiyet, Paşa, İnönü ve İzzetpaşa Mahalleleri.

     

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