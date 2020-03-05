İskender Papağanı ne yer? İskender Papağanı’nın yaşı nasıl anlaşılır?

İskender Papağanının kökleri Hindistan’ a dayanmaktadır. Özellikle Asya ve Hindistan ülkelerinde sık olarak görülmekte olan İskender Papağanı, soğuk havaya karşı oldukça dirençli bir papağan türüdür. Fazlası ile de sevimli bir papağan çeşidi olan İskender Papağanı, sahibine karşı ise oldukça itaatkardır. Ayrıca kendisini sevdirmeyi, tüylerinin okşanmasını çok sever.

İskender Papağanı, papağangiller familyasına ait olan, papağan familyasının alt türlerinden biridir. Latince adı ise Psittacula Eupatria‘dır. Ülkemizde görülen 2 papağan türünden birisi, İskender Papağanıdır.

İSKENDER PAPAĞANI ÖZELLİKLERİ

- İskender Papağanı elden besleme şekline alıştırıldığı takdirde, ev ortamında beslenmek için uygun olan, en ideal papağanlardan biri olacaktır.

- Oldukça zeki olan İskender Papağanı, aynı zamanda dışarıdan görünümü ile de insanları büyüleyecek denli bir güzelliğe sahiptir.

- İskender Papağanı, ortalama olarak 48 ila 58 cm boylarına erişebilen, büyük bir papağandır.

- İskender Papağanının boyun bölgesinde, ön kısımda siyah renkler ağırlıkta iken, arka kısımda ise, pembe renk ilgi çekmektedir. Kanatlarının üstü veya omuz bölgesi denilebilen alan üzerinde, kahverengi / kırmızıya çalan renklerde, lekeli bir alan bulunur. Kuyruk bölgesinde ise, mavi ve yeşil renkler ağırlıkta iken, kuyruk ucu bölgesine doğru sarı renkler görülür. Ayrıca İskender Papağanının gagası oldukça etkileyici bir görünüme sahiptir. Göz rengi ise, soluk sarı renktedir. Ayakları gri ve yeşil renklerdedir.

- İskender Papağanlarının konuşma becerileri oldukça iyidir. Konuşurken söylediği sözleri, rahatlıkla anlayabilirsiniz. İskender Papağanına pek çok kelime öğretilebilir. Ancak onlara konuşabilme becerisini kazandırırsanız, onları tekrar susturmak oldukça çok zor olabilir. Yaklaşık olarak 8 ila 12 aylık iken konuşmaya başlayan İskender Papağanlarının hem erkek, hem de dişisi kolaylıkla konuşabilir.

İSKENDER PAPAĞANI NE YER?

Papağanın türü fark etmeksizin, her papağanın sağlıklı ve dengeli bir biçimde beslenmesi gerekmektedir. İskender Papağanı, taze yapraklar, yeşil renkli sebzeler, bazı tohumlar, tahıllar, fındık veya kalite düzeyi yüksek olan pelet yem ile beslenebilmektedir. İskender Papağanı’na sağlıklı bir biçimde beslenme programı oluşturabilmek için, taze sebzeleri mutlaka beslenme menüsüne eklemeniz gerekir. Taze sebzeler ile beslenen İskender Papağanı, sağlıklı beslenmiş olur.

İSKENDER PAPAĞANI YAŞI NASIL ANLAŞILIR?

Papağanlarda kesin olarak yaşın belirlenebilmesi için, DNA testi en kesin yöntemdir. İskender Papağanının yaşlı mı, genç mi olduğunun tahmin edilebilmesi için, özellikle göz kenarlarında oluşan renklere bakılmaktadır. Yavru İskender Papağanı 7 ila 8 haftalık olduktan sonra yuvadan ayrılır, 10 haftalık olması ile birlikte ise annesinden ayrılabilmektedir.

İSKENDER PAPAĞANLARININ CİNSİYETLERİ NASIL ANLAŞILIR?

Hemen hemen kökeni Asya’ ya dayanan her papağanda görüldüğü gibi, İskender Papağanında da Eşeysel Dimorfizm görülür. Bu sebeple, İskender Papağanının erkekleri yeşil tonlarda olup, erkek cinsin boyun bölgelerinde ise, siyah ve gül renklerinde bir halka bulunmaktadır. Dişi İskender Papağanları da aynı renklerde olur iken, dişi İskender Papağanlarının boyun bölgesinde ise, halka bulunmamaktadır.

İSKENDER PAPAĞANI BAKIMI NASIL OLUR?

İskender Papağanları doğal yaşam ortamlarında bulunmadıkları için, bulundukları kafes içerisinde yeterli şekilde egzersiz yapamazlar. Bu sebeple, yaklaşık olarak 3 ila 4 saatlik bir süre zarfında, kafes dışında kalmalarına olanak sağlanması gerekir.

Bu sırada, İskender Papağanlarının oyun oynayarak ve kendilerince egzersiz yaparak bu süreyi değerlendirmeleri gerekir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ise şudur; papağanın kaçma olasılığını düşünerek, odadaki kapı ve pencerelerin kapalı tutulması gerekir. İskender Papağanı fazlası ile meraklı olan bir hayvandır. Dolayısı ile böyle bir durumda, kapı veya pencereden kaçmayı deneyecektir.