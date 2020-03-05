İngiliz kedisinin özellikleri nelerdir? Bakımı ve beslemesi nasıl yapılır?

İngiliz kedisinin en karakteristik özellikleri; genelde gri renkte bulunması, tüylerinin kısa ve tek katmanlı olmasıdır. Bu kedinin tüyleri tek katmanlı olduğu için, düğümlenme ya da diğer karışıklık problemi çıkarmamaktadır, bu sebeple de bakımı oldukça kolaydır.

Dişi ve erkekler İngiliz kedilerinin maksimum ağırlıkları, birbirinden farklılık göstermektedir. Erkek kediler 10 kilograma kadar çıkabilirken, dişi kedilerde bu değer en fazla 7 kilograma ulaşabilmektedir. Kafası oldukça büyük ve kilolu gözüken İngiliz kedilerinin gözleri de altın sarısı tonunda ve parlaktır. Bu kedilerin bakışları sert ve sağlam bir duruş sergilemektedir.

Vücut direncine bakıldığında, sağlam kedi türleri arasında kabul edilen İngiliz kedisi, diğer kedi türlerine kıyasla da uzun bir yaşam sürdürebilmektedir. Bu kapsamda, sağlıklı bir İngiliz kedisi 20 yaşına kadar yaşayabilmektedir. Ancak yaşam süresini; beslenme, yaşam koşulları ve sağlık durumları doğru orantılı bir biçimde etkilemektedir.

İngiliz Kedisinin Bakımı ve Beslemesi Nasıl Yapılır?

İngiliz kedisi, kendi bakımına özen gösteren bir kedi türüdür. Ancak tüm evcil hayvanlarda olduğu gibi sahibi tarafından yapılması gereken bazı bakımlara da ihtiyaç duymaktadır. İngiliz kedisi bakımı için; tüy fırçalamak ve ağız sağlığını korumak yeterli olmaktadır. Bu kedi türünün tüyleri kısa ve tek katlı olduğundan haftada bir kez tüy fırçalanması yeterlidir.

İngiliz kedisinin genetik olarak taşıdığı sağlık problemlerinden birisi diş eti iltihaplanmalarıdır. Bu sebeple İngiliz kedisi besleyenlerin, kedilerinin ağız bakımına ekstra özen göstermesi gerekmektedir. Gün aşırı yapılan diş bakımı İngiliz kedisi için yeterli sayılmaktadır.

İngiliz kedisi, kaslı ve güçlü duruşunun yanı sıra oldukça kolay kilo alabilen bir kedi cinsidir. Bu kediler, standart kedi mamalarıyla beslenirler. Ancak mama alınırken içeriğinde bulunan et ve protein değerleri mutlaka incelenmelidir. Ayrıca kedinin hantallaşmaması için de düzenli bir şekilde egzersiz yaptırılması tavsiye edilmektedir.

İngiliz Kedisinin Kişiliği Nasıldır?

İngiliz kedisinin kişiliği oldukça sakin ve uysal bir yapıya sahiptir. Zeka seviyesi de çok yüksek olan bu kediler kolay kolay şımarmaz ve etrafa zarar vermezler. Genelde tembel olarak tarif edilen İngiliz kedileri aslında oyun oynamayı da çok severler. Doğası gereği çok sakin olan İngiliz kedileri, sakin yaşam tarzına sahip kişiler için beslemeye oldukça uygun canlılardır.

İngiliz kedisi yavruları, annelerinden ayrılana kadar onlara oldukça bağlı ve düşkün bir yapı sergilemektedir. Büyüdükten sonra da aynı bağı sahiplerine beslemeye başlarlar ve onlarla yaşamak kedilerin sevdiği bir duruma dönüşür.

İngiliz Kedisinin Diğer Canlılar ile İlişkisi Nasıldır?

İngiliz kedisi, sakin tavırları ile dikkat çeken bir türdür. Ancak bu kediyi de rahatsız edebilen ve agresif tavırlar verdirebilen bazı durumlar bulunmaktadır. Bu durumlardan birisi de İngiliz kedisinin kucağa alınmasıdır. İngiliz kedisi, kucağa alınmaktan hiç hoşlanmayan bir cinstir ve kucağa alındığında kişiye zarar verebilme potansiyelindedir. Bu sebeple ailelerin çocuklarına ve misafirlerine bu durumu anlatmaları gerekmektedir.

İngiliz kedileri, kucağa alınmadıkları taktirde insanlarla oldukça iyi anlaşabilen canlılardır. Yabancılara karşı başta soğuk ve mesafeli dursalar da zamanla onlara da alışabilirler. Oyun oynamayı oldukça seven İngiliz kedileri özellikle çocuklar için iyi bir oyun arkadaşı olabilirler.

İngiliz kedisi, soğuk duruşunun arkasında oldukça uyumlu bir kişilik barındırmaktadır. Bu kapsamda İngiliz kedileri, insanlarla olduğu kadar diğer hayvan türleri ile de oldukça iyi anlaşabilmektedir.