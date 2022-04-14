Â°
Åžehir seÃ§iniz
    BÄ°ST2.4750.61EURO15.88-0.20USD14.610.12ALTIN927.51-0.08
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri DÃ¶n
    YaÅŸamÄ°dil'de çobanlarÄ±n arazide bulduÄŸu cisim patladÄ±: 2 kardeÅŸ yaralÄ±
    HaberlerYaÅŸam Haberleri Ä°dil'de çobanlarÄ±n arazide bulduÄŸu cisim patladÄ±: 2 kardeÅŸ yaralÄ±
    ABONE OL

    Ä°dil'de çobanlarÄ±n arazide bulduÄŸu cisim patladÄ±: 2 kardeÅŸ yaralÄ±

    ÅžÄ±rnak'Ä±n Ä°dil ilÃ§esine baÄŸlÄ± MaÄŸara kÃ¶yÃ¼nde Ã§obanlÄ±k yapan 2 kardeÅŸ, arazide bulduklarÄ± cismin patlamasÄ± sonucu yaralandÄ±. Â

    14.04.2022 - 22:19 | | Bayram KAPLAN/Ä°DÄ°L (ÅžÄ±rnak), (DHA)
    Ä°dil'de çobanlarÄ±n arazide bulduÄŸu cisim patladÄ±: 2 kardeÅŸ yaralÄ±

    Ä°dil ilÃ§esine baÄŸlÄ± MaÄŸara kÃ¶yÃ¼ yakÄ±nlarÄ±nda hayvanlarÄ±nÄ± otlatan Sercan (13) ve Murat E. (19) kardeÅŸler, arazide bulduklarÄ± cismi kurcalarken patlama meydana geldi. Patlama sesini duyan kÃ¶ylÃ¼ler, 2 kardeÅŸi yaralÄ± olarak buldu. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine saÄŸlÄ±k ve jandarma ekipleri sevk edildi. YaralÄ± kardeÅŸler, ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan ambulansla Ä°dil Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. KardeÅŸlerin hastanedeki tedavisi sÃ¼rerken, patlamaya neden olan cisimle ilgili araÅŸtÄ±rma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

    GÜNCEL HABERLER

    Ukrayna'nÄ±n vurduÄŸu Rus gemisi Moskva ile ilgili son dakika geliÅŸmesi! Rusya resmen açÄ±kladÄ±

    Ukrayna'nÄ±n vurduÄŸu Rus gemisi Moskva ile ilgili son dakika geliÅŸmesi! Rusya resmen açÄ±kladÄ±

    Ä°BB'den 'öÄŸrenci zam farkÄ±' için flaÅŸ karar! Ä°mamoÄŸlu: Ä°ndirimi veto edeceÄŸim

    Ä°BB'den 'öÄŸrenci zam farkÄ±' için flaÅŸ karar! Ä°mamoÄŸlu: Ä°ndirimi veto edeceÄŸim

    AKINCI B TÄ°HA'dan muhteÅŸem performans! Selçuk Bayraktar paylaÅŸtÄ±

    AKINCI B TÄ°HA'dan muhteÅŸem performans! Selçuk Bayraktar paylaÅŸtÄ±

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Ukrayna'nÄ±n vurduÄŸu Rus gemisi Moskva ile ilgili son dakika geliÅŸmesi! Rusya resmen açÄ±kladÄ±

    Ukrayna'nÄ±n vurduÄŸu Rus gemisi Moskva ile ilgili son dakika geliÅŸmesi! Rusya resmen açÄ±kladÄ±

    SÄ±radaki Haber
    Ä°BB'den 'öÄŸrenci zam farkÄ±' için flaÅŸ karar! Ä°mamoÄŸlu: Ä°ndirimi veto edeceÄŸim

    Ä°BB'den 'öÄŸrenci zam farkÄ±' için flaÅŸ karar! Ä°mamoÄŸlu: Ä°ndirimi veto edeceÄŸim

    SÄ±radaki Haber
    Bakan Kurum, ÅŸehit ve gazi aileleriyle iftarda bir araya geldi

    Bakan Kurum, ÅŸehit ve gazi aileleriyle iftarda bir araya geldi

    SÄ±radaki Haber
    Bankalardan emeklilere promosyon fÄ±rsatÄ±! 2.750 TLâ€™ye kadar çÄ±kÄ±yor! Hangi banka ne kadar veriyor?

    Bankalardan emeklilere promosyon fÄ±rsatÄ±! 2.750 TLâ€™ye kadar çÄ±kÄ±yor! Hangi banka ne kadar veriyor?

    SÄ±radaki Haber