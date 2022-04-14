Ä°dil ilÃ§esine baÄŸlÄ± MaÄŸara kÃ¶yÃ¼ yakÄ±nlarÄ±nda hayvanlarÄ±nÄ± otlatan Sercan (13) ve Murat E. (19) kardeÅŸler, arazide bulduklarÄ± cismi kurcalarken patlama meydana geldi. Patlama sesini duyan kÃ¶ylÃ¼ler, 2 kardeÅŸi yaralÄ± olarak buldu. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine saÄŸlÄ±k ve jandarma ekipleri sevk edildi. YaralÄ± kardeÅŸler, ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan ambulansla Ä°dil Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. KardeÅŸlerin hastanedeki tedavisi sÃ¼rerken, patlamaya neden olan cisimle ilgili araÅŸtÄ±rma baÅŸlatÄ±ldÄ±.