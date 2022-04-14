Ä°dil'de çobanlarÄ±n arazide bulduÄŸu cisim patladÄ±: 2 kardeÅŸ yaralÄ±
ÅžÄ±rnak'Ä±n Ä°dil ilÃ§esine baÄŸlÄ± MaÄŸara kÃ¶yÃ¼nde Ã§obanlÄ±k yapan 2 kardeÅŸ, arazide bulduklarÄ± cismin patlamasÄ± sonucu yaralandÄ±. Â
14.04.2022 - 22:19 | | Bayram KAPLAN/Ä°DÄ°L (ÅžÄ±rnak), (DHA)
Ä°dil ilÃ§esine baÄŸlÄ± MaÄŸara kÃ¶yÃ¼ yakÄ±nlarÄ±nda hayvanlarÄ±nÄ± otlatan Sercan (13) ve Murat E. (19) kardeÅŸler, arazide bulduklarÄ± cismi kurcalarken patlama meydana geldi. Patlama sesini duyan kÃ¶ylÃ¼ler, 2 kardeÅŸi yaralÄ± olarak buldu. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine saÄŸlÄ±k ve jandarma ekipleri sevk edildi. YaralÄ± kardeÅŸler, ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan ambulansla Ä°dil Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. KardeÅŸlerin hastanedeki tedavisi sÃ¼rerken, patlamaya neden olan cisimle ilgili araÅŸtÄ±rma baÅŸlatÄ±ldÄ±.