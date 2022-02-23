Hayatını kaybeden akademisyen Mehmet Cem Altun için tören

İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Cem Altun 21 Şubat Pazartesi günü geçirdiği kalp krizi sonrasında 57 yaşında hayatını kaybetti. Altun için bugün saat 10.30'da hocalık yaptığı İTÜ Taşkışla Kampüsü'nde tören düzenlendi. Altun'un tabutu Türk bayrağına sarılı şekilde getirildi. Törende Altun'un kardeşi Ozan Altun taziyeleri kabul etti. Öğrencileri, akademisyen arkadaşları uzun süre gözyaşı döktü.

"O BİLGİ İNSANIYDI"

Kampüs girişinde düzenlenen törende konuşan kardeşi Ozan Altun "O bilim insanı değildi, o bilgi insanıydı. Bilgisini mümkün olduğunca öğrencileriyle ve arkadaşlarıyla paylaşmaya çalıştı. Öğrencileri eminim ki onu unutmayacaklar" dedi.

HAYATINI AKADEMİYE VE ÖĞRENCİLERİNE ADADI

Törende konuşan İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu "1987 yılından beri fakültemizde öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Yaptığı çalışmalar birçok yarışmalarda derece aldı. Hocamızın önemli özelliği eğitimci yönünün öğrencilerle olan ilişkisinin çok iyi olmasıydı. Tüm hayatını akademiye ve öğrencilerine adayan bir hocamızdı" diye konuştu.

Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Gül "Hem akademik hem de uygulama alanında çalışan birçok meslektaşımızın yetişmesinde önemli roller üstlendi. Yapmış olduğu akademik çalışmalar bugün genç kuşaklara ilham vermekte, çalışmalarımıza ışık tutmaktadır. Fakültemizde üstlendiği idari görevleriyle de kurumumuza önemli katkılarda bulunmuştur. Ne zaman ihtiyaç duyduysak kapısını çaldık. Yeri kolay doldurulamayacak akademisyen ve iş arkadaşımızı kaybettik" dedi. Mimarlık Bölüm Başkanı Yüksel Demir ise "İçimde çok büyük bir boşluk var. Biz onunla yeni bir şeye başlayacaktık ama şimdi burada duruyor. Çok üzgünüm arkadaşımı, meslektaşımı, kardeşimi kaybettim" ifadelerini kullandı.

Yapılan törenin ardından Altun'un cenazesi defnedilmek üzere Zeytinburnu'nda bulunan Dedeler Mezarlığına götürüldü.