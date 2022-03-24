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    Havalar ne zaman ısınacak, kış ne zaman bitecek? Yaz ne zaman gelecek?

    Havalar ne zaman ısınacak, normale dönecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftanın hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; perşembe, cuma ve cumartesi yurt genelinde sıcaklıklar düşük seyredecek. Bu üç günde bazı illerde kar bazı illerde de sağanak yağmur görülecek.

    24.03.2022 - 11:55 |
    Havalar ne zaman ısınacak, kış ne zaman bitecek? Yaz ne zaman gelecek?

    Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde artacağı, pazar gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.

    Pazar gününden itibaren ülkenin batı kesiminde parçalı bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklıklar ise mevsim normalleri düzeyine gelecek. Yurdun doğu kesiminde ise kar yağışı ve sağanak yağmur etkili olacak. İstanbul'da ise en yüksek sıcaklık 13 derece olacağı tahmin ediliyor.

    Pazartesi günü yurdun doğu kesiminde önceki gün etkisini gösterecek olan kar ve yağmur yerini güneşe bırakacak. Tüm yurtta sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi beklenirken İstanbul'da en yüksek sıcaklık 15 dereceye kadar çıkacak.

     

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