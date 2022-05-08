Green card sonuçları açıklandı mı? Green card başvurusu nasıl yapılır? Green card başvuru şartları ne?

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Erdem Baş’ın Green Card başvurusunun kabul edilmesiyle birlikte ABD’ye taşınması magazin gündeminde en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu Baş’ın “Green Card' çıktı. Bundan sona ABD'de yaşayacağım." açıklamasıyla pek çok kişi Green Card ile ilgili başvuru sürecinin nasıl işlediğini merak ediyor. Peki, Green kart nedir? Green card (yeşil kart) başvurusu nasıl yapılır? Green card başvuru şartları ne? Green card sonuçları açıklandı mı? İşte Green Card ile ilgili bilmeniz gerekenler…

GREEN CARD SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Başvuruları 6 Ekim – 9 Kasım tarihleri arasında alınan Green Card başvuru sonuçları 7 Mayıs Cumartesi günü açıklandı. 2022 Green Card sonuçlarına saat 19:00’dan itibaren erişime açıldı. Green Card başvuru sonuçları DV Lottery sistemi, dvprogram.state.gov sitesi üzerinden öğrenilebilecek.

Green Card sonuçları şu şekilde öğrenilebilecek:

- http://dvlottery.state.gov/ESC adresine girin.

- Karşınıza çıkan ekranda Mavi renkli "Continue" linkine tıklayın.

- Karşınıza çıkacak sayfadan Confirmation numarası, Soyadı, Doğum Yılı ve doğrulama kodu yazmanızı isteyen bir form karşınıza çıkacak.

- En üstteki kutuya 16 Haneli Confirmation numarasını yazın.

- Bir sonraki kutuya sadece soyadınızı büyük harflerle ve Türkçe karakter kullanmadan yazın (ÇİÜĞŞÖ kullanılmamalıdır.)

- Üçüncü sıradaki kutuya sadece doğum yılınızı yazın. (Örnek: 1996)

- Son kutuya ise sayfada size gösterilen 5 haneli doğrulama kodunu yazın.

- Submit Linkine tıklayın.

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GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Amerika’da çalışma yaşamı izni sağlayan Green Card almak için belirli tarihlerde çekilişler açılıyor. Çekilişlere başvuru yapan ve Green Card kazanalar ABD vatandaşı olmasa bile ömür boyu Amerika'da oturma ve çalışma iznine sahip olur.

Green Card sahibi olmak için akrabalarının Amerika’da yaşaması, yatırım yapmak ve Amerikan vatandaşı olan biriyle evlenmek gerekiyor. Sığınma, mültecilik, özel göçmenlik ve çalışma yolu ile de Green Card sahibi olunabilir. Ayrıca her sene DV Lottery adıyla Green Card çekilişi yapılır.

Green Card piyangosunu kazananlar Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmek ve ülkede oturmak zorunda değildir. Ancak talihlinin Green Card hakkını kaybetmemesi için Green Card Vizesi'ni aldıktan sonraki 6 ay içinde 1 kez, bunu takip eden senelerde de yılda en az 1 kez giriş yapması gerekir. Green Card sahibinin giriş yaptıktan sonra ülkede kalma süresi önemli değildir.