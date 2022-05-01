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    YaşamGenç kız, kaldırımda oturan erkeği tartaklayıp tokat attı
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    Genç kız, kaldırımda oturan erkeği tartaklayıp tokat attı

    Adana’da bir genç kız, kaldırımda oturan genç erkeği tartaklayıp, tokat attı. Yaşananlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

    01.05.2022 - 12:00 | | DHA
    Genç kız, kaldırımda oturan erkeği tartaklayıp tokat attı

    Olay, Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi’nde meydana geldi. Kaldırımda oturan genç bir erkek bilinmeyen nedenle bir genç kız tarafından tartaklandı. Genç kız, erkeğe birkaç kez tokat attı. Bu sırada erkeğin tepki vermemesi dikkat çekti. Bir süre daha erkeği tartaklayan genç kız daha sonra uzaklaştı. Yaşananlar, çevredeki apartmanda yaşayan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

    Genç kız, kaldırımda oturan erkeği tartaklayıp tokat attı

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