Genç kız, kaldırımda oturan erkeği tartaklayıp tokat attı

Olay, Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi’nde meydana geldi. Kaldırımda oturan genç bir erkek bilinmeyen nedenle bir genç kız tarafından tartaklandı. Genç kız, erkeğe birkaç kez tokat attı. Bu sırada erkeğin tepki vermemesi dikkat çekti. Bir süre daha erkeği tartaklayan genç kız daha sonra uzaklaştı. Yaşananlar, çevredeki apartmanda yaşayan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.