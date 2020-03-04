Geleneksel İran kedisinin özellikleri nelerdir? Bakımı ve beslemesi nasıl yapılır? Kökeni İran'a uzanan bu kedi ırkı 17.yy başında keşfedilmiştir. İnsan eli değmeden doğal yollarla ortaya çıkan bir ırktır. İran'dan ilk gelen kedilerin asıl rengi gri, Ankara'da bulunan İran kedilerinin ise tüylerinin rengi beyazdır. İran kedilerinin yaşam süresi ortalama 10-16 yıl olarak bilinmektedir. İran kedilerinin kiloları erkek ve dişilerde farklılık arz etmektedir.

İran Kedilerinin dişilerde 3-5 kilogram; erkeklerde ise 5-7 kilogram ağırlıkta oldukları tespit edilmiştir. İran kedilerinin bilinen bir diğer adı ise Fars kedisidir. Bazı ülkelerde İran kedileri fars kökenli olmalarına bağlı olarak Fars kedisi olarak tanınır. Buralarda İran kedisi ismi pek kullanılmamaktadır.

Geleneksel Iran Kedisinin Özellikleri Nelerdir?

İran Kedisinin Olumlu Özellikleri: Doğası gereği sessiz ve sakin bir kedi cinsi olan İran kedileri, ev ve apartman yaşantısı için ideal bir kedi cinsidir. Bu özel kediler, sahiplerine son derece bağlı olurlar. Kucakta durmak ve kucaktayken okşanmak büyük keyif aldıkları haller arasındadır. Kedilerle ilgili olarak düzenlenen yarışmalar için uygun bir kedidir. Bu tür yarışmalara katılanlar içinde bu sebeple İran kedilerine sıklıkla rastlanır. İran kedilerinin asil ve oldukça güzel bir görünüşleri vardır. Sahip oldukları özellikleri itibari ile herkes tarafından beğenilen ve sahiplenilmek istenen bir kedi cinsidir. Diğer kedi cinslerinden olumlu özellikleri sayesinde ayırt edilebilmektedir. Beslenmesi tavsiye edilen kedi türlerindendir.

İran Kedisinin Olumsuz Özellikleri:

- İran kedisinin tüy bakımı düzenli olarak yapılmalıdır. İhmal edilmemelidir.

- Göz akıntı problemleri, soluk almaya ilişkin rahatsızlıkları, kalbi ile böbreğine dair hastalıkları fazlaca görülür.

- İran kedileri sahip oldukları çene yapıları yüzünden yemek yemede zorlanabilirler. Bu sebeple mama üreticileri bu kedi cinsine özel mamalar üretmektedir.

- Fazla banyo yaptırıldıklarında hastalanabilmektedirler.

- Dışarıya çıkarıldıklarında başka türlerin onlara saldırma ve yaralanmalarına sebep olma riski oldukça yüksektir. Daha çok ev kedisi olup evde bakılmaya uygun bir kedi cinsidir.

- Kafa yapıları yüzünden çeşitli sağlık problemleri yaşarlar. Bu sağlık problemleri de İran kedilerini, sağlık sorunları yaşayan kediler sıralamasında üst sıraya taşır.

- Kendilerini yalayarak temizledikleri için nadiren de olsa midelerinde tüy yumağı görülebilmektedir. Böyle bir durum görülürse bu tüy yumağının karınlarından atılabilmesi için özel mamalar kullanılması gerekir.

İran Kedisinin Bakımı ve Beslemesi Nasıl Yapılır?

İran kedilerinin bakımı uzun tüylerinden dolayı zahmetli ve zordur. Sık, uzun ve iki tabakalı tüyleri düğümlenebilmektedir. Bu yüzden düzenli olarak tüyleri taranmalıdır. Bu husus İran kedilerinin bakımında en dikkat edilmesi gereken püf noktalarındandır.

İran kedilerinin banyo yapma ihtiyaçları diğer kedi türlerine göre daha fazla olabilmektedir. Bu sebeple tüy bakımları aksatılmamalıdır. Banyoda tüy bakımının önemli bir parçasıdır. Tüy döküm zamanlarında pet kuaför tarafından tıraş edilebilirler.

İran kedilerinin diş bakımı ise haftada bir ya da iki haftada bir fırçalama uygulaması şeklinde yapılabilir. Bu oranlarda herhangi bir sakınca yoktur. Gözlerinde akıntı olabileceği için gözlerinin düzenli temizliğine de dikkat edilmelidir. Oyuncak topları ve oyuncak fareleri seven İran kedileri, hareketli tüm nesnelere karşı ilgilidir. Onlarla oynayarak keyifli dakikalar geçirir.

İran kedileri, hareketliliğin az olduğu zamanlarda aşırı beslenme sonucu hızlı bir şekilde kilo alırlar. Bu sebeplerle beslenmelerine özen gösterilmeli, dengeli ve sağlıklı beslenmeleri amaçlanmalıdır. Beslenme programları kontrol altında tutulmalı ve egzersize önem verilmelidir.