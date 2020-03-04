Firavun kedisinin özellikleri nelerdir? Bakımı ve beslemesi nasıl yapılır?

Firavun (Sfenks) Kedisi Denilince

Firavun kedisi olarak ün salan, tüysüz yapısı ile diğer kedi türlerinden kolaylıkla ayrılan, kendine has bir görünüşü olan sfenks ismi ile de bilinen özel bir kedi türüdür. Firavun kediler, tesadüf sonucu ortaya çıkmışlardır. Kanada Toronto'da genetik mutasyon sonucu doğmuş olan bir yavru kedinin soyunun devam etmesi ile ortaya çıkan bir kedi cinsidir.

Firavun kedisi denilmesinin nedeni Mısır'a tarihine dayanmaktadır. Hem firavun hem sfenks adları Mısır'a mahsus günümüze kadar gelen tarihi adlardır. Özellikle sfenksler, geçmişten günümüze türlü erozyonlara karşı direnç gösteren kireç taşından yapılan pürüzsüz yapılardır. Bu kedilerde dayanıklılıkları ve görünümleri ile Mısır'ın değerlerini andırmaktadır.

Firavun kedilerinin ağırlıkları ortalama 3-5 kilo arasında değişmektedir. Yaşam süreleri merak edilen bu kedilerin, sağlıklı olmaları durumunda yaklaşık on dört yıla kadar yaşam süreleri olduğu belirtilmektedir. Firavun kedileri, kaslı, sert ve uzun bir vücut yapısına sahiptir.

Firavun Kedisinin Özellikleri Nelerdir?

Firavun kedileri sahip oldukları özellikler ile beğeni toplamaktadır. Firavun kedisinin bilinen özellikleri şöyle;

- Doğal mutasyon sonucu meydana gelen bir kedi türüdür.

- Sarkık ve tüysüz deri özellikleri ile kendilerine has bir görünüm ve ayırt ediciliğe sahiplerdir.

- Farklı renk ve desenlerde olabilecekleri gibi büyüklükleri de değişiklik gösterebilmektedir.

- Hassas bir kişilik yapısı vardır. Eve alınacak yabancı bir evcili bu sebeple kabullenmeyebilir.

- İlgi çekmeyi sever. Sevilmekten hoşlanır. Kendisi ile vakit geçirilmesi onu keyiflendirir.

- Çevresi ile iç içe olmayı tercih ederler. Samimi hareketleri vardır.

- Bazı insanlara ve özellikle yabancılara karşı soğuk ve ürkütücü görünebilirler. Oysaki aslına bu görünümlerinin altında tamamen uysal ve sevecen mizaca sahip kedilerdir.

- Bu kediler son derece sosyal bir yapıya sahiplerdir. İnsanlarla ve çocuklarla araları son derece iyidir. Her ikisi ile de iyi anlaşır ve güzel bir iletişim kurarlar.

- Firavun kedilerin gözleri diğer kedi türlerine göre daha büyük ve geniştir.

- Oldukça meraklı ve enerjik bir yapıları vardır. Bazen yorucu olabilirler.

- Her daim aşı, beslenme ve bakım uygulamalarına dikkat edilmesi gereken bir kedi cinsidir.

- Üreme ve büyüme oranları orta seviyededir.

- Hızlı bir metabolizmaları vardır.

Firavun Kedisi Bakımı ve Beslenmesi

Firavun kedilerin bakımında, derilerine her zaman losyonlar ve yağlar uygulanmalıdır. Derilerinin nemli kalmasına özen gösterilmelidir. Deri bakımları, eksik uygulanırsa deri ve cilt hastalıkları oluşmaktadır.

Ağız bakımları, haftalık olarak yapılmalıdır. Kulaklarında biriken kirler ise pamuk ve su ile seyreltilmiş elma sirkesiyle temizlenmelidir. Temizleme işlemi sırasında kulak çubukları kullanılmamalıdır. Tırnakları ise iki haftada bir kesilmelidir. Banyo durumlarına gelince, hafif şampuanla ya da sabunsuz banyo yaptırılması uzmanlarca tavsiye edilmektedir.

Beslenmelerinde dikkat edilmesi gereken noktalara gelince; yavru firavun kedileri, protein oranı yüksek ve kaliteli yavru mamaları ile beslenmelidir. Mama seçimlerinde tahıl içermeyen mamaların tercih edilmesine özen gösterilmelidir. Yaş mamalar, kuru mamaya nazaran daha lezzetli buldukları için verilebilir. Fakat yaş mamayı çok sık vermemeye yine de dikkat edilmelidir. Ağız ve diş sağlığı için kuru mamalar tercih edilmelidir.

Firavun kediler, hassas bir cilt yapısına sahiptir. Tüysüz oldukları için cilt bakımı daha fazla dikkat ve özen gerektirir. Bu sebeplerle hassas cilt yapılarının özellikle güneş ışınlarına karşı korunması son derece önem arz eder.