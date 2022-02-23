Esra Erol Ceylan ve Ramazan kimdir, kaç yaşında? Esra Erol Ceylan Ramazan olayı nedir?

Esra Erol’un programında işlenen Ceylan ve Ramazan’nın evliliği sonrası Ceylan kaç yaşında, Ramazan kimdir? gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Esra Erol'da programına katılan ailesinin izni olmadan Ramazan ile evlendi. Ailesinin affetmesini isteyen Ceylan’ın söylemleri gündem oldu. Peki, Ramazan ve Ceylan kimdir, kaç yaşında?



ESRA EROL'DA CEYLAN OLAYI NEDİR?



Ceylan ailesine rest çekip evden kaçtı. Ramazanla ailesinin izni olmadan evlendi. Ailesinin af etmesini istiyor.



Evden kaçıp Ramazan ile bir hayat kuran ve 3 aylık hamile olan Ceylan, "Bizi ailelerimizle barıştır" diyerek Esra Erol’dan yardım istedi. Yayınlanan bölümde annesi ile yüzleşen ve ‘Bu yaşta dul kalamam’ diyerek isyan eden Ceylan, Ramazan’ın ablası ve babasıyla karşı karşıya geldi. Programın ilerleyen dakikalarında ise Azize Hanım, canlı yayına bağlanarak kızına isyan etti.

Ceylan'ın kayınpederiyle arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüşünde ortalık yine gerildi. Kayınpederinin "bu kaçıncı eşin" sorusu Ceylan'ın oldukça öfkelenmesine neden oldu.

ARADAKİ BUZLAR ZAMANLA ERİDİ

Ramazan ile 3 aylık hamile olan Ceylan, aileleriyle barışmak istediklerini belirterek Esra Erol'dan yardım istemişti. Kızını Esra Erol'da programında izleyen Azize Ülgen, canlı yayına bağlanarak 'Benim Ceylan diye kızım yok artık' sözlerine yer verdi. Ancak ilerleyen günlerde aradaki buzlar eritilmiş ve Ceylan ağabeyine teslim edilmişti.

ADANA'YA GİDEREK ANNE VE BABALARI İLE BARIŞTILAR

Ramazan Bey'in çağrısına kulak veren Ceylan ile Ramazan, bugün Adana'ya giderek Ramazan Bey'in elini öptü. Ramazan Bey de "Onlara ev kurdum, orada yaşasınlar. Ancak beni rezil ettiler, benim evime giremezler" dedi. Ceylan ise "Bundan sonra bu evde kalacaksınız değil mi? Bir yere gitmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Kendimizi toparlayana kadar buradayız" dedi. Bunun üzerine Ramazan Bey, "Her zaman buradasınız, beni dinleyeceksiniz. Başka yere gitmek yok" ifadelerini kullandı.

"BU KAÇINCI EŞİN?" SORUSU CEYLAN'I ÇILDIRTTI

Tansiyonun yükseldiği anlarda Ramazan Bey'in "Bu kaçıncı eşin?" sorusu üzerine sinirlerine hakim olamayan Ceylan, kayınpederine saldırdı. Herkesi şoke eden olayın ardından Ceylan ve Ramazan araca bindirilirken Ceylan'ın annesi Azize Hanım gözyaşlarına boğuldu.