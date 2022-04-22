Eşini kömürlükte boğarak öldürmüştü! Detayları şok etti

İstanbul’un Fatih’te 10 Şubat 2021 tarihinde meydana gelen olayda iddiaya göre 32 yaşındaki Melek Gürler ve 37 yaşındaki eşi Mahmut Gürler, kumar borcu yüzünden tartışmaya başladı. İki çocuğunu evde bırakarak eşini kömürlüğe götüren Mahmut Gürler, Melek Gürler’i boğarak öldürdü. Olayın ardından tutuklanan Mahmut Gürler hakkında dava açıldı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Mahmut Gürler avukatıyla birlikte katıldı.

Öldürülen Melek Gürler’in ailesi de duruşmada hazır bulundu. Tanık dinlemesi yapılan duruşmada, Melek Gürler’in kardeşinin eşi Cemal Yıldırım dinlendi.

“GÖZÜNDE BİR DAMLA YAŞ YOKTU”

Olay günü Melek Gürler’i kayıp olarak aradıklarını sırada birinin, ‘Bodruma bakın’ dediğini söyleyen Yıldırım, “Oraya gittiğimde Melek yerde yatıyordu. Elleri kelepçelenmiş gibi duruyordu. Sanık da başında bekliyordu. Gözünde bir damla yaş yoktu. Yüzü bembeyazdı. ‘Ambulans çağırdın mı?’ diye bağırdım. Cevap vermedi. Sonra ambulans geldi. Çok az nabız aldılar. Ambulans gidiyordu, eşim bana ‘yaşıyor mu?’ diye sordu. Ben de ‘evet’ dedim. O ana kadar tepkisiz olan Mahmut, bir anda ambulansa koştu. Tuttum. Polisler aldılar” dedi.

“ŞOKA GİRMİŞTİM”

Mahmut Gürler’in bir süre yanında çalıştığını söyleyen Yıldırım, “Bir gün eşiyle telefonda konuşuyordu. Tartışmaya başladılar. Eşine, ‘Bıktım artık, öldüreceğim sesi” dediğini duydum” dedi.

"BİZİM DE KAVGAMIZ OLMUŞTUR"

Tanık ifadesinin ardından diyecekleri sorulan sanık Mahmut Gürler ise, “Eşimi göründe hemen ambulansı arayın diye bağırdım. Sesimi duyan komşular da aşağı indi. Ben şoka girmiştim. Her ailede tartışma olur. Bizim de kavgamız, küslüğümüz olmuştur” dedi.

SOKAK OYUNU

Alınan tanık ifadesinin ardından duruşma savcısı esasa ilişkin görüşünü açıkladı. Mahmut Gürler’in olay anında evde olduğunun baz istasyonu bilgileri sonucu tespit edildiğini belirten savcı, sanığın olaydan sonra kameralara yakalanmamak için başka sokaklardan işe gittiğini belirtti. Sanığın savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu belirten savcı, Mahmut Gürler’in, “eşe karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, Mahmut Gürler’in son savunmasını yapması için süre vererek duruşmayı erteledi. (Milliyet)