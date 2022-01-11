Enes Çakmak öldü mü? Trafik kazası geçiren Enes Çakmak (Enesalf) neden öldü, Tiktof fenomeni Enesalf’ın kazası nasıl oldu?

Enes Çakmak öldü mü? sorusu TikTok kullanıcıları tarafından merak ediliyor. TikTok hesabı enesalf olan ünlü fenomen Enes Çakmak’ın trafik kazası yaptığı haberlerinin ardından son durumu sorgulanıyordu. Merak edilen Enes Çakmak'ın yakın arkadaşı Can Yıldırım tarafından yapılan açıklamayla yanıt buldu.



Enes Çakmak öldü mü?



İki hafta önce trafik kazası geçirdikten sonra yoğun bakıma alınan TikTok fenomeni Enes Çakmak'ın hayatını kaybetti.

Çakmak'ın yakın arkadaşı Can Yıldırım, resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Enes Çakmak'ın vefat ettiğini duyurdu.









Enes Çakmak kimdir?

TikTok'ta adını duyuran Enes Çakmak aslen Erzurumludur. Sosyal medya fenomeni Enes Çakmak 2001 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

Enes Çakmak'ın "Enesalf" isimli TikTok hesabında toplamda 2.5 milyon takipçisi bulunmaktadır. Çakmak'ın Instagram'da da 154 bin takipçisi vardır.