Dursun Zehir bulundu mu, ne zaman kayboldu? Müge Anlı Dursun Zehir olayı ne, katili kızı Fatma Bekar mı?

Trabzon'da kendisinden 6 Ekim 2021'den bu yana haber alınamayan Dursun Zehir isimli 71 yaşındaki şahsı arayan Müge Anlı, yaşlı adamın öldürülmüş olma ihtimalini üzerinde dururken yeni bir gelişme yaşandı.

MÜGE ANLI DURSUN ZEHİR OLAYI NE?

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konu olan Trabzonlu Dursun Zehir'in ailesi, 6 Ekim 2021 günü kızının evinden çıkan 71 yaşındaki yaşlı adamdan bir daha haber alamadıkları gerekçesiyle Müge Anlı'dan ve ekibinden yardım istedi.

Pazar Kirazlık Çay Fabrikası'ndan emekli olduktan sonra memleketi Trabzon'un Araklı ilçesinden ev alarak oraya yerleşen Dursun Zehir, eşinin Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görmesi nedeniyle Rize'nin Pazar ilçesindeki kızının evinde kalmaya geldi.

Rize'de geçtiğimiz yıl 6 Ekim'de hastanede yatan eşini ziyaret etmek için kızının Pazar ilçesindeki evinden çıkan ve bir daha dönmeyen şahıstan haber alınamıyor.

Dursun Zehir'in kaybolmasının ardından telefonunun başka bir şehirden sinyal vermesi öldürüldüğü şüphelerini arttırdı. Şüpheler kızı Fatma Bekar ve torunu üzerinde toplanırken canlı yayında flaş gelişme yaşandı. Komşularının şikayeti üzerine Fatma Bekar canlı yayında ekipler tarafından alındı.

YEĞENİ VE DAMADI PROGRAMA ÇIKTI

Hem yeğeni hem damadı olan Hakan Şahin eşini görmek için evden çıkan Dursun Zehir'den haber alamadıklarını ve bulabilmek adına her yolu denediklerini söyledi.

Zehir, "Dayım aynı zamanda da kayınpederim 6 Ekim 2021 tarihinden beri kayıp. Tüm aramalarımıza rağmen ne izine rastladık ne de herhangi bir görüntüsüne. Emniyet de arıyor ama bugüne kadar henüz bir şey bulamadılar" dedi.

Dayısı Dursun Zehir'in telefonunun dışarıdan gelen aramalara kısıtlandığını ancak kendisinin telefonu kısıtlamayı gerçekleştirecek kadar kullanamayacağını dile getiren Damat Şahin "Kendi uğraşlarımızla edindiğimiz bilgiye göre Kasım'ın 11'de gece gece 00.00'da telefonu iki kez çalıp meşgule atılmış. Müşteri hizmetlerini aradım. Telefonu benim üzerime olduğu için bana yardımcı olmaya çalıştılar. Müşteri hizmetleriyle görüştüğüm sırada bana numaranın kısıtlandığını söylediler. Ne olduğunu sorduğumda ise telefondan kod girilerek dışarıdan gelen tüm çağrılar engellenmiş. Telefonun aktif olduğunu şahsın telefon ile arama yapabileceğini söylediler."

"KAYINPEDERİMİN OKUMA YAZMASI YOK"

"Kayınpederimin okuma yazması yok, sadece telefonla gelen çağrıları cevaplayabiliyordu. Yanında herhangi bir kimlik yok. Bugüne kadar maaşına hiç dokunulmamış" ifadelerini kullandı.

MOBESE GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Kayıp Dursun Zehir'in MOBESE kayıtlarında son olarak Pazar ilçesinde bulunan eski hastane mevkiinde görüldüğünü sözlerine ekleyen Şahin "En son MOBESE görüntülerinde eski hastane yolunda, halı sahaya inerken görülmüş. Ondan sonra herhangi bir bilgiye sahip değiliz. 4 aya yaklaşıyor, hiçbir gelişme yok. Sanki birisi almış rehin tutuyor. Ne olduğunu bilmiyoruz" diye konuştu.

Dursun Zehir'in kaybolmasının ardından telefonunun başka bir şehirden sinyal vermesi öldürüldüğü şüphelerini arttırdı. Esrarengiz bir biçimde ortadan kaybolan Dursun Zehir'in kızı Fatma Bekar ise babasını görenlerin kendilerine ulaşmasını isteyerek "Babam 4 ayı geçti kayıp. Hiçbir ses, seda yok. Bilen gören bize Allah rızası için yardımcı olsun. Annem de vefat etti. Çok zor durumdayız" şeklinde konuştu.

KIZI FATMA BEKAR'DAN DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Fatma Bekar, "Kayınbiraderimden şüpheleniyorum. Önceden de 'vururum, öldürürüm' sözleri ile hakaretler ediyordu. Bana da çok çektirmişti. Bana 'babanı niye aramıyorsun' diyor. Ben 'nerede arayacağım' diyorum. O zaman da 'demek ki sen öldürdün' diyor. Bütün iftiralar üzerime kalıyor. Kayınbiraderimin erkek çocuğu olmadığı için bana kin besliyor." dedi.

POLİS KOMŞULARIN İHBARI ÜZERİNE FATMA BEKAR İÇİN STÜDYOYA GELDİ

Müge Anlı ile Tatlı Sert yanında Dursun Zehir'in kaybıyla ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. Kavga ettiği mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine emniyet ekipleri yaşlı adamın kızı Fatma Bekar için stüdyoya geldi.

Emniyet ekipleri Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosuna geldi, Dursun Zehir'in kızı Fatma Bekar ekipler tarafından Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gözlem altına götürüldü.

Köy sakinleri şikayetçi, su kuyusuna yılan atmış: Bugün Müge Anlı canlı yayında Dursun Zehir'in kızı Fatma Bekar'ın öfke problemi hakkında konuşan köy sakinleri, su kuyusuna yılan attığını ifade etti.

Köy halkının şikayeti sonrası Fatma Bekar, Müge Anlı stüdyosuna gelen emniyet ekipleri tarafından gözetim altına alınmak üzere hastaneye götürüldü

Yaşananlara isyan eden Fatma Bekar, mahallede herkesin üstüne geldiğini öne sürdü.

Mahalleliyse Fatma Bekar'ın sokakta sürekli orakla gezdiğini ve herkesi 'keserim, doğrarım' diyerek tehdit ettiğini iddia etti.