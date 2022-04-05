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    YaşamDiyarbakır merkezli 10 ilde pos tefeciliği operasyonu: 34 gözaltı
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    Diyarbakır merkezli 10 ilde pos tefeciliği operasyonu: 34 gözaltı

    Diyarbakır merkezli 10 ilde, üçüncü şahıslar adına çıkarılan pos cihazları ve sanal pos hesapları üzerinden tefecilik yaptıkları belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 34 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin bu yöntemle 1 milyar 200 milyon TL'lik para akışı gerçekleştirdiği belirtildi.

    05.04.2022 - 15:42 |
    Diyarbakır merkezli 10 ilde pos tefeciliği operasyonu: 34 gözaltı

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bismil ilçesinde, üçüncü şahıslar adına çıkartılan pos cihazları ve sanal pos hesapları üzerinden, kredi kartı borcu ve nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlardan komisyon almak suretiyle kredi kartından çekim işlemi yaparak tefecilik suçunu işleyen suç örgütünü tespit edildi.

    Diyarbakır merkezli 10 ilde pos tefeciliği operasyonu: 34 gözaltı

    Şüphelilerin bu yöntemle 220 olayda yaklaşık 1 milyar 200 milyon TL para akışı gerçekleştiği belirlendi. Şüphelilere yönelik Diyarbakır merkezli İstanbul, Sakarya, Aydın, Giresun, Kayseri, Antalya, Hatay, Şırnak ve Batman'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 34 şüpheli gözaltına alındı.

    Adreslerde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 46 mermi, 4 şarjör, çok sayıda senet, üçüncü şahıslar adına düzenlenmiş kredi kartı, pos slipleri, ajandalar ve not defterleri ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

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