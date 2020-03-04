Cennet Papağanı ne yer? Yavru bakımı nasıl napılır - özellikleri

Anavatanı Afrika Kıtası olan Cennet papağanı, 1 yaşını doldurana kadar oldukça hassas bir bünyeye sahiptir. Bu sebeple yavru papağanların beslenme ve bakımlarına ekstra özen gösterilmesi gerekmektedir.

Cennet Papağanı Ne Yer?

Cennet papağanı, bitki tohumu ve meyveler tüketen bir kuş türüdür. Hazır yemlerde bulunan; yulaf, beyaz darı, kabak ve ay çekirdeği ve mısır cennet papağanı için uygun besin türleri arasında yer almaktadır. Bu yemlerin yanı sıra ballı kraker ve dal dar da cennet papağanına verilebilecek yiyecekler arasındadır.

Cennet papağanı, zaman zaman tüy dökme dönemine girmektedir. Özellikle tüy dökme dönemlerinde papağanın beslenmesine ekstra dikkat edilmesi gerekmektedir. Yulaf, tüy dökme döneminde cennet papağanına mutlaka verilmelidir. Yulaf dışında; elma, yeşillik ve yumurta da kuşun beslenmesine ilave edilebilmektedir.

Cennet Papağanı Yavru Bakımı Nasıl Yapılır?

Cennet papağanları, 1 yaşını doldurana kadar oldukça hassas bir bünyeye sahiptir. Bu sebeple yavru papağanların beslenme ve bakımlarına ekstra özen gösterilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda papağanın yaşam alanı düzenli bir şekilde ve kimyasal içermeyen ürünler ile temizlenmelidir. Ayrıca papağanı sevmek isteyen kişilerde öncesinde mutlaka ellerini yıkamalıdır.

Cennet papağanları, oldukça hassas oldukları için yeni doğduklarında kafese konulmaları pek önerilmemektedir. Tüyleri yeni yeni olgunlaşan bu yavru papağanlar, kafeste dengelerini sağlayamadıkları için yere düşmekte ve kendilerine zarar verebilmektedir. Elektrikli cihazların yavru cennet papağanlarından uzak tutulması da bir diğer önemli konudur. Bu cihazlar yavruları korkutmanın yanı sıra bazı fiziksel zararlara da yol açabilmektedir.

Cennet Papağanı Özellikleri

Cennet papağanı, papağan familyasına dahil olmasına rağmen konuşma yeteneği oldukça kısıtlı olan bir hayvandır. Üzerine düşüldüğü ve disiplinli bir eğitim verildiği taktirde yalnızca birkaç kelime öğrenebilmektedir. Bunu da ancak erkek cennet papağanları yapabilmektedir.

Cennet papağanı, türüne göre 12 santimetre ile 19 santimetre boyutlarına ulaşabilmektedir. Bu türün ulaşabildiği en yüksek ağırlık ise 60 gram kadardır. Çift halinde yaşayan cennet papağanları doğru eş seçimi yapıldığı taktirde tek eşli olarak hayatlarına devam etmektedir. Cennet papağanlarında eş seçimi, göz bantlarına bakılarak yapılmaktadır.

Cennet Papağanının Eğitimi Nasıl Yapılır?

Cennet papağanı eğitimi, oldukça sabır gerektiren, zor bir süreç olarak tarif edilmektedir. Bu kapsamda evcilleştirmek istenen cennet papağanın mutlaka evcil papağanlardan ayrı bir kafese konulması gerekmektedir. Eve ve kafese alışma süresince papağanın yaşam alanından olabildiğince uzak durulması gerekmektedir.

Cennet papağanlarının eğitimi boyunca ona kötü davranmamak izlenmesi gereken ilk kuraldır. Bu kapsamda; papağanın kafesinin üzeri örtülmemeli, onu ürkütecek tarzda yüksek sesler çıkarılmamalı ve istemediği besinleri yemeye zorlanmalıdır. Kötü davranışa maruz kalmadığı durumlarda cennet papağanının birkaç gün içerisinde yeni yuvasına ve sahiplerine alıştığı gözlemlenmektedir.

Cennet papağanı, ortama biraz alışınca kafesten çıkmasına izin verilebilir. Bu sayede bulunduğu alanı keşfetme imkanı sağlanan papağan daha uysal tavırlar sergilemeye başlamaktadır. Ancak uçma konusunda acemi sayılabilecek bir papağan varsa, etraftan sivri eşyaların uzaklaştırılması gerekmektedir.

Cennet papağanı ile iletişim kurmak isteyen sahipler, onların kafesine sakince yaklaşıp, papağan ile konuşmaya çalışabilirler. Papağanın el ile beslenmesi de sahip ve kuş arasındaki bağın gelişmesine oldukça katkı sağlamaktadır.

Cennet Papağanının Cinsiyeti Nasıl Anlaşılır?

Cennet papağanlarının cinsiyetlerini net olarak anlayabilmek için mutlaka DNA testi yapılması gerekmektedir. Ancak yapılan gözlemler sonucunda; dişi cennet papağanlarının kuyruklarının düz bittiği, erkek kuyruklarının ise daha oval bir yapıda olduğu fark edilmektedir. Bunun yanı sıra kuşlar tüneğinde ayakları arasında kalan mesafe de dişilerde erkeklere kıyasla daha fazla olmaktadır.