Cemre düştü mü, havalar ne zaman ısınacak?

7 gün arayla havaya, suya ve son olarak toprağa düşen cemre aynı zamanda da baharın müjdecisidir. Günlerdir devam eden kar ve soğuk havanın ne zaman sona ereceği merak ediliyor.

Cemre düştü mü, son cemre toprağa düştü mü?

Birinci Cemre düşüş tarihi 19-20 Şubat 2022’de, İkinci Cemre 26-27 Şubat 2022’de, Üçüncü Cemre de 5-6 Mart 2022’de düştü.

Havalar ne zaman ısınacak?

İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışına ilişkin açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kar yağışının en yoğun olacağı günü açıkladı. Karaismailoğlu, kar yağışının Cumartesi günü saat 18.00'den Pazar sabah 06.00'ya kadar sıkıntılı geçebileceğini ifade etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılmış olan son incelemelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Çanakkale'nin batısı ve Güney Ege kıyıları dışında tüm bölgelerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin edilmekte. Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bolu, Adana’nın kuzey ve doğusu, K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Nevşehir, Niğde, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Muş, Adıyaman, Diyarbakır’ın doğusu, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Akdeniz kıyıları dışında ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklenmekte.