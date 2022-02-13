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    YaÅŸamBuzlarÄ± erimeye baÅŸlayan EÄŸirdir Gölü'nde büyük tehlike! Kimse aldÄ±rÄ±ÅŸ etmedi
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    BuzlarÄ± erimeye baÅŸlayan EÄŸirdir Gölü'nde büyük tehlike! Kimse aldÄ±rÄ±ÅŸ etmedi

    Isparta'da buz tutan EÄŸirdir GÃ¶lÃ¼ Ã¼zerinde yÃ¼rÃ¼yen,Â kÃ¶peÄŸini gezdirenler ve masa sandalye atarak Ã§ay kahve iÃ§enler, buz tabakasÄ±nÄ±n yÃ¼zde 90 erimiÅŸ olmasÄ±na ve uyarÄ±lara aldÄ±rmadÄ±.Â

    13.02.2022 - 18:52 | | Kemal ERBEN/EÄžÄ°RDÄ°R (Isparta), (DHA)
    BuzlarÄ± erimeye baÅŸlayan EÄŸirdir Gölü'nde büyük tehlike! Kimse aldÄ±rÄ±ÅŸ etmedi

    EÄŸirdir'de TÃ¼rkiye'nin 4'Ã¼ncÃ¼ bÃ¼yÃ¼k gÃ¶lÃ¼ ve 2'nci bÃ¼yÃ¼k iÃ§me suyu rezervi olan EÄŸirdir GÃ¶lÃ¼, geÃ§en haftalarda kÄ±smi olarak buz tuttu. YaÄŸan yaÄŸmur ve lodostan sonra buz tutan alanlarÄ±nÂ yÃ¼zde 90'Ä± eridi. BugÃ¼n sabah saatlerinden itibaren EÄŸirdir GÃ¶lÃ¼ kenarÄ±ndan geÃ§enler, gÃ¶lÃ¼n buz tabakasÄ±nÄ±n Ã¼zerinde yÃ¼rÃ¼dÃ¼. Kimisi bisiklet sÃ¼rdÃ¼, kimisi kÃ¶peÄŸini gezdirdi, kimisi de masa ve sandalyesini atarak Ã§ay kahve iÃ§ti. Buz tutmuÅŸ gÃ¶l Ã¼zerindeki vatandaÅŸlar, yetkililerin olasÄ± tehlikeye karÅŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± anons ve uyarÄ±lara aldÄ±rmadÄ±.

    BuzlarÄ± erimeye baÅŸlayan EÄŸirdir GÃ¶lÃ¼nde bÃ¼yÃ¼k tehlike Kimse aldÄ±rÄ±ÅŸ etmedi

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