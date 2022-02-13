EÄŸirdir'de TÃ¼rkiye'nin 4'Ã¼ncÃ¼ bÃ¼yÃ¼k gÃ¶lÃ¼ ve 2'nci bÃ¼yÃ¼k iÃ§me suyu rezervi olan EÄŸirdir GÃ¶lÃ¼, geÃ§en haftalarda kÄ±smi olarak buz tuttu. YaÄŸan yaÄŸmur ve lodostan sonra buz tutan alanlarÄ±nÂ yÃ¼zde 90'Ä± eridi. BugÃ¼n sabah saatlerinden itibaren EÄŸirdir GÃ¶lÃ¼ kenarÄ±ndan geÃ§enler, gÃ¶lÃ¼n buz tabakasÄ±nÄ±n Ã¼zerinde yÃ¼rÃ¼dÃ¼. Kimisi bisiklet sÃ¼rdÃ¼, kimisi kÃ¶peÄŸini gezdirdi, kimisi de masa ve sandalyesini atarak Ã§ay kahve iÃ§ti. Buz tutmuÅŸ gÃ¶l Ã¼zerindeki vatandaÅŸlar, yetkililerin olasÄ± tehlikeye karÅŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± anons ve uyarÄ±lara aldÄ±rmadÄ±.