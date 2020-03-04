Bombay kedisinin özellikleri nelerdir? Bakımı ve beslemesi basıl yapılır?

Bombay kedisi, 1950'lerde ABD'de geliştirilen Amerikan Shorthair ve Birmanya ırklarının bir melezidir. Muhtemelen minyatür bir kara pantere benzemesi amaçlanan ıslahı nedeniyle salon panteri olarak adlandırılmıştır.

Bombay Kedisinin Özellikleri Nelerdir?

Bombay kedisinin kısa, parlak, katı siyah bir kürkü ve güzel altın veya bakır gözleri vardır. Yuvarlatılmış kafaları alın ve burun arasında belirgin bir duruşa sahiptir. Minyatür bir panter gibi görünmek için dünyaya getirilen Bombay kedileri oldukça kaslıdır. Bu kediler atletik ve eğlencelidir. Aynı zamanda tırmanmayı ve atlamayı sever.

Dikkat çekmeyi, aileleri ya da insanlarla birlikte olmayı severler. Sahiplerini genellikle odadan odaya kadar takip eden bir özellikleri vardır. Evde birden fazla kedi varsa Bombaylar rahatlıkla iletişim kurabilir.

Bombay Kedisi Özellikleri

Bombay kedileri melez kökenleri nedeniyle sağlıklı bir cinstir. Bombay, evde olan ve kedi arkadaşlarıyla oynamayı seven bir kişiliğe sahiptir. Kedi ağaçları Bombay kedilerinin aktif ve meraklı kişiliklerini tatmin etmeye yardımcı olacaktır. Bombay kedisinin belirleyici özelliklerinden biri de bu cinsin simsiyah olan kürküdür. Bu Birman benzeri kediler, siyah burunlara, ayak parmaklarına ve kulaklara kadar tamamen siyah olan şık bir kürke sahiptir. Bu kısa tüylü cins, Birman kedisi ile aynı kişilik özelliklerinin çoğuna sahiptir. Bombay kedisi kaslı bir yapıdadır. Erkek Bombay kedileri genellikle 20 kilo ağırlığındadır, dişiler ise 18 kilo ağırlığındadır.

Bombay Kedisi Fiziksel Özellikleri

Bombay kedisinin badem şeklindeki gözleri altın veya bakır renkte olabilir. Kulakları diğer kedi türlerine göre ortalama büyüklüktedir ve kulağının tamamı siyahtır. Bombay kedileri ailedeki bir kişiye sıkı sıkıya bağlı olma eğilimindedir, ancak ailenin tüm üyelerinden ilgi görmektedirler. Küçük çocuklu bir evde yaşamak için uygundurlar, ancak aile bireylerinin onlarla olan etkileşimlerini her zaman denetlerler.

Bu şefkatli ve akıllı kediler tipik olarak uzun süre kendi başlarına bırakılmayı sevmezler, bu nedenle genellikle iş yerleri için en az bir kedisi olan bir mekanda yaşamaları önerilir. Bombay kedileri oynamayı sever. Çoğu zaman kendilerini sahiplerinin dikkatini çekmek adına yaramazlık yaparlar.

Bombay Kedi Türü

Çok belirgin ve yüksek bir mırıltı çıkarabilen Bombay kedileri, soğuk kış gecelerinde sahiplerinin yanında veya üstünde kıvrılmayı sever. Bombay kedi ırkının boyutları için şaşırtıcı derecede büyüktür. Bu hayvanla ilgili en belirgin özellik burnunun ucundan kuyruğunun ucuna kadar her yerinin siyah olmasıdır. Bombay, çoğu yerde jaguar olarak bilinen bir Hint leoparına veya panterine benzemesi için geliştirildi. Bombay'ın görünümünün herhangi bir yönünde keskin veya açısal bir şey yoktur.

Başı büyük, yuvarlak ve hoştur, güçlü, kısa bir buruna sahiptir. Bombay'ın kulakları geniş, hafif eğri ve orta büyüklüktedir. Gözleri gibi, kulakları da geniş bir şekilde ayrılır. Bu cinsin kuyruğu düzdür ve asla bükülmemelidir.

Bombay Kedisinin Bakımı ve Beslemesi Nasıl Yapılır?

Bombay kedilerinin beslenmesi oldukça kolaydır. Serbest zamanlı beslenmekten hoşlanan Bombaylar hareketli bir tür oldukları için yediklerini kolayca yakabilirler. Bu nedenle bu tür için obezite bir tehlike değildir. Bombay kedilerinin tüyleri kısa olduğundan düğümlenme gibi bir problemi de yoktur. Bu nedenle sıklıkla taranması gerekmez.

Bombay kedileri düz ve vücuda yakın duran kısa, yoğun, son derece ince tüylere sahiptir. Çok az tarama gerektirirler. Birçok Bombay yavru kedisi büyüyene kadar kaybolan ince tekir şeritlerle doğar. Çoğu yavru kedi gibi, bebek Bombay kedilerinin gözleri ilk başta genellikle mavidir ve daha sonra grimsi renge döner. Bu kediler tamamen olgunluğa eriştiklerinde gözleri çarpıcı bir altın veya derin bakır rengine döner.