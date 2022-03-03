Bodrum Tohum Takas Şenliği’nde ata tohumları el değiştirdi

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün katkılarıyla gerçekleşen şenliğe, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Belediye Başkan Yardımcıları, Milas Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ateş, CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan, İyi Parti İlçe Başkanı Nevzat Kanber, Bodrum Tohum Derneği Başkanı Ercan Arıkan, Gürkan Ovalıoğlu (Tohum Dede), Karaova muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Karya Çiçekleri Halk Oyunları gösterisi ile başlayan şenlik halk arasında Tohum Dede olarak bilinen Gürkan Ovalıoğlu’nun konuşması ile devam etti. Ovalıoğlu “Şanslı bir beldede yaşıyoruz. Üreticilerimiz belediyemiz tarafından olabildiğince destekleniyor. Burada tohumlar üretiliyor ve korunuyor. Bir dileğimiz var aldığınız bu tohumlar üretilsin ve paylaşılsın” dedi.

Bodrum Tohum Derneği’nin kuruluş amaçlarını anlatan Dernek Başkanı Ercan Arıkan ise “Hedefimiz ülkemizde kaybolmaya yüz tutmuş yerel meyve ve sebze ile endemik tohumların gelecek nesillere aktarılması, hayvan ırkların kaybolmaması için çalışmak. Yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan mutfak kültürü ve yeme içme alışkanlıklarımızı korumak ekolojik yöntemlerle elde edilmiş ürünleri, küçük üreticileri desteklemek. Ata tohum zehirsiz tarım temiz gıda sloganı ile çalışıyor ve bunları işleyen üyelerimizle cumartesi günleri belediyemizin bizleri tahsis ettiği Ortakent pazar yerinde ürünlerimizi güvenle tüketicilerimize sunuyoruz. Belediyemiz sadece turizmle yetinmeyip tarım alanında da pek çok çalışma yapmakta. Ülkemizin 5. Tohum merkezini kuran, bölgemizde pek çok çalışmayı sürdüren başkanımız ve ekibine tohuma sahip çıktıkları ve tarıma destekleri için derneğimiz ve Karaova halkı adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Eylül 2019 tarihinde Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nü Başkan Ahmet Aras’ın verdiği destekler ile kurduklarını ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, “Tohum AR-GE ve Yerel Tohum merkezimizi kurduk. Yarımadanın genelinde ve Karaova’da üreticilerimizin desteği ile 405 yerel tohumumuz tüm bilimsel süreçlerden geçerek tohum merkezimizde yerini alıp belediyemize ait olan tarımsal nitelikli arazilerde çoğaltımına başlanmış olup, vatandaşımızla paylaşılma yoluna gidilmiştir. 205 adet aday tohumumuzun da bilimsel süreçleri devam etmektedir. Başkanımızın öncülüğünde yaklaşık 450 bin yazlık ve kışlık fideyi zorluk çeken üreticimizle buluşturduk. Küçük ve büyük baş için yem ve saman desteklerimiz yapılmış olup desteklerimiz devam edecektir” dedi.

2006 yılında yürürlüklüye giren tohum yasasının içeriğinden ve tohum takasının öneminden bahseden Başkan Vekili Banu Özberk konuşmasında şunları söyledi:

“Dünya üzerindeki bütün insanlığın temiz iyi ve adil gıdaya erişimi için yerel tohumların önemi ortada, sadece yerel açıdan değil ulusal açıdan bakmalıyız. Bunun için girişimler var Nuh’un ambarı gibi orada mesela bizim gambilya baklamız kayıt altında. Tohum takas şenlikleri çok önemli yerel ve atalık tohumlarımıza bir can suyu”

Tarımsal kalkınmanın öneminden bahseden Başkan Ahmet Aras ise tarımsal kalkınma kooperatifinin misyonundan bu kooperatifin çok kıymetli olduğundan bahsetti. Kendi toprağımızı ve kendi üreticimizi desteklemek zorundayız diyen Başkan Aras şunları söyledi:

“Tohum bizler için, çiftçimiz için hayati bir öneme sahiptir. Ancak aynı zamanda milli bağımsızlık ve egemenlik meselesidir. Bu yüzden tohumlarımızı korumak bizim birincil görevimizdir. Yerel yönetim insana ait bir kavramdır. İnsanca yaşamanın her aşamasında yerel yönetim bir misyon üstlenmek zorundadır. Bu benim işim değil diyemez. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi çok büyük bir önem taşıyor. Yerel yönetimlerin inisiyatiflerinin artırılması, kaynaklarının artırılması ve daha geniş yetkilerle donatılması gerekir. Değişim yerelden başlar, yerel inanırsa daha geniş kitlelere doğru işler yayılırsa o zaman yerel kalkınma olur. Hiçbir zaman tepeden inme bir gelişme başarıya ulaşmamıştır. Yerel yönetim olarak örgütlenmenin, daha geniş kitleleri kucaklamanın ve yaşamın her alanında bir görev üstlenmenin önemini çok iyi biliyoruz ve bu anlayışla çalışıyoruz. Bodrum turizm memleketi olarak algılanır ama aslında Bodrum’un tarımda çok önemli bir geçmişi vardır. 1980’lere kadar tarımla devam etti. Turizm işleri kolaylaştırdı. İnsanları topraktan kopardı. Bu işlerin dengeli gitmesi gerekiyor. Turizm çok önemli bir pazar. Üretim yapılacak tüketim de turizm de yapılacak. Üretim yapan insanları siz topraktan koparırsanız mecburen dış ülkelere muhtaç olursunuz ya da hibrit tohumlarla sağlığınızın nereye gittiğini bilemezsiniz. O nedenle bunlara yerelde sahip çıkmanın önemini biliyoruz. Bu çalışmaları bu sebeple yapıyoruz. Bizim amacımız küçük aile tarımını korumak ve yaşatmaktır. İlk tarımsal hizmetler müdürlüğünü kurduğumuzda bu bir sürecin başlangıcıydı. İlk yaptığımız tarım çalıştayıydı. Ve ardından Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzü kurduk. Biz, tarımsal kalkınma kooperatifini kurmak için yola çıktık ve TARKO’yu kurduk. Tarımsal kalkınma kooperatifimizin kurulmasına öncülük etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum, gurur duyuyorum. Bunun arkasından üretici pazarlarımızı oluşturduk ve üreten insanların özgürce kendi yaptığı ürünleri tüketiciyle buluşturması için pazar yerlerimizi açtık.”

Büyük zincir marketlerden alınan gıdaların hangi şartlarda üretildiğini bilinmediği için yerel üreticilerden alışveriş yapılması gerektiğini de ifade eden Başkan Aras, üreticilerin desteklemesinin zorunlu olduğunun altını çizdi.

Ata Tohum Merkezini ise 2020’nin eylül ayında açtıklarını ifade eden Başkan Ahmet Aras, 2006 yılında çıkarılan yasaya da değinerek yerel tohumların kullanımının önemini de anlattı. Çok önemli bir problemle de karşı karşıya olduklarını söyleyen Başkan Aras, iklim krizinin yaratmış olduğu sıkıntılardan da söz ederek geçen yıl kuraklık ve iklim krizinin yıkıcı etkilerini derinden hissettiklerini söyleyerek bölge olarak yaşanılan yangın sürecine değindi. Son dönemde tarımla uğraşan çiftçinin ve rençberin yaşadığı problemlere de değinen Başkan Ahmet Aras, mazot, gübre, elektrik fiyatlarının artmasıyla birlikte üretimin de sıkıntıya girdiğini söyleyerek üretimin durmaması için çiftçinin girdilerini azaltmak gerektiğini söyledi.

Yerinde üretimin çok önemli olduğunun altını çizen Başkan Aras, “Bodrum’da her türlü imkânımız var. Teknoloji, topraksız tarım, dikey tarım var. Şehir seraları gibi teknolojiler var. Bunların da araştırmalarını yapıyoruz. Çalışmaları yapıyoruz. Halkımızla bunları da paylaşacağız. Aynı zamanda bu kadar verimli topraklarda tarım sonuna kadar yapılır. Bunları nerede satacağız diye mi düşünüyorsunuz? Siz üretin biz bunu Bodrum’da tüketeceğiz. Ben belediye olarak alım garantisi veriyorum." dedi.

Konuşmaların ardından, tohum meraklılarını, tohum derneklerini ve gruplarını buluşturan şenlikte kurulan stantlarda yerel tohumlar takas edildi. Tohum çeşitliliğini korumayı ve yerel tohumun gelecek nesillere aktarılmasını amaçlayan şenlikte halk oyunu gösterileri, Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun genç oyuncularının sahneye koyduğu atalık tohumla, hibrit tohum arasındaki atışmayı konu alan eğlenceli bir skeç sergilendi..

Atölye çalışmalarının yer aldığı şenlikte çeşitli ikram ve yöresel lezzetler sunuldu. Minik konuklara da yüz boyama sürprizi dernek tarafından yapıldı. Şenlik daha sonra Kıvanç Akkaç ve Grup Pusula konseri ile sona erdi.