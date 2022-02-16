Bengal kedisinin özellikleri nelerdir? Bakımı ve beslemesi nasıl yapılır?

Bengal kedisi, oldukça vahşi bir dış görünüme sahip ancak kişilik özellikleri incelendiğince son derece uysal bir kedi türüdür. 1997 senesinde uluslararası kedi türlerine dahil edilen bu tür, melez bir ırka sahiptir. Bu kapsamda Bengal kedisi satın alınırken atalarından en az 4 kuşak ileride olmasına dikkat edilmelidir.

BENGAL KEDİSİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Bengal kedisinin en baskın özelliği, tüylerinin tıpkı bir leopar derisine benzemesidir. Bu tüyler yaygın olarak; kahverengi benekli ya da düz siyah olarak görülmektedir. Ancak, mavi gözlü ve beyaz benekli Bengal kedisi ile karşılaşmak da mümkündür. Ağrılığı yaklaşık 3 kilogram ve 7 kilogram arasında değişen bu kedi aynı zamanda oldukça kaslı ve atletiktir. Bu kedilerin sivri çene hatlarına, keskin bir bakış eşlik etmektedir.

BENGAL KEDİSİ BAKIMI VE BESLENMESİ NASIL YAPILIR?

Bengal kedisi, temizlik bakımından sahibini yormayan bir yapıya sahiptir. Bu kapsamda kedinin kısa ve kalın tüylerinin hafta bir kez tarak ya da fırça ile taranması yeterli olmaktadır. Bengal kedisinin, diş ve diş eti hastalıklarına yakalanmaması için de düzenli olarak ağız bakımı yapılması gerekmektedir. Bunun için kedilere özel üretilen bir diş fırçasından yardım alınmaktadır. Bangal kedisi, tırnaklarını törpüleme ihtiyacı duyan bir cinstir. Evdeki eşyalara zarar vermemesi için de kedinin tırnaklarının düzenli bir aralıkta kesilmesi gerekmektedir.

Bengal kedisinin sağlığını koruyabilmesi için kaliteli bir kedi maması ile beslenmesi gerekmektedir. Yapılan araştırmalarda, endüstriyel mamaların Bengal kedilerinde körlüğe sebep olduğu görülmektedir. Bu sebeple Bengal kedileri çiğ beslenme şekline daha yatkın bir türdür. Mamaların dışında belirli aralıklarla kediler için üretilen besin takviyeleri kullanılması da Bengal kedisinin daha dinç görünmesini sağlamaktadır.

BENGAL KEDİSİNİN KARAKTER ÖZELLİKLERİ

Bengal kedisinin doğasında vahşi bir yapı vardır, bu sebeple de ele alınmaktan pek hoşlanmazlar. Bu sebeple kediyi kucağa almak yerine bazı kedi oyuncakları ile baş başa bırakmak gerekmektedir. Bengal kedilerinin en sevdiği oyuncak ise kedi topları ve fare oyuncaklarıdır. Ancak sahibine alışan kedilerde bu özelliğin yerini uysallık almaktadır. İlgi yetersizliği hisseden bazı Bengal kedilerinde bunalım belirtileri ile karşılaşılmaktadır.

Diğer kedi türlerinden farklı olarak Bengal kedisi su ile oynamayı çok sevmektedir. Bu sebeple banyo sırasında sahiplerine zorluk çıkarmazlar. Ayrıca, balık avlama konusunda da usta olarak bilinmektedirler.

BENGAL KEDİSİNİN ÖMRÜ NE KADAR?

Bengal kedisi, diğer kedi türlerine kıyasla vücut direnci daha yüksek bir hayvandır. Bu sebeple doğru beslenme ve bakım yapıldığında 16 yıl kadar yaşayabilmektedir. Bu süreç içerisinde kedinin aşı takvimine uyulması da oldukça önemli bir noktadır. Her ne kadar dirençli bir kedi türü olsa da Bengal kedisi de zaman zaman hastalanabilmektedir. Kalça displazisi, piruvat kinaz eksikliği ve düz göğüslü yavru kedi sendromu Bengal kedilerinde sık karşılaşılan hastalıklar arasında yer almaktadır.

BENGAL KEDİSİ ÇOCUKLARLA GEÇİNEBİLİR Mİ?

Bengal kedisi, sosyallikten hoşlanan bir türdür. Bu sebeple; çocuklarla, yetişkinlerle ve diğer evcil hayvanlarla oldukça iyi anlaşabilirler. Oldukça iyi bir oyuncu olan Bengal kedisi, çocuklardan gördüğü ilgiyi büyük bir keyifle kabul eder. Özellikle okul çağındaki çocuklar, Bengal kedisinin en samimi arkadaşı olurlar.

Bengal kedisi, insanlarla olduğu kadar diğer hayvanlarla da iyi geçinebilmektedir. Köpekler de Bengal kedisinin iyi anlaşabildiği türler arasında yer almaktadır. Bu sebeple hem kedi hem de köpek beslemek isteyen aileler için en uygun seçenek Bengal kedisi olarak gözükmektedir. Ancak tüm evcil hayvanlarda diğer evcil hayvanlarla tanışma süreci yavaş ve sistematik bir biçimde yapılmalıdır. Bengal kedisinin de diğer hayvanlarla tanışması, mutlaka sahibi gözetiminde ve kontrollü bir biçimde olmalıdır.