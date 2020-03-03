Aylaynır (eyeliner) nasıl çekilir? İnce eyeliner nasıl sürülür?

Eyeliner kadınların en çok sevdiği ve kullandığı makyaj malzemelerinden biridir. Gözleri daha çekici hale getiren eyeliner kadınların doğru şekilde kullanmakta zorluk yaşanabilen bir makyaj ürünüdür. Kusursuz bir şekilde eyeliner çekebilmek; doğru tekniklerin bilinmesi, pratik yapılması ve elin yatkın olması gerekmektedir.

GÖZ MAKYAJI NASIL YAPILMALIDIR?

Kusursuz bir göz makyajı yapabilmek için uzun saatler harcanmasına gerek yoktur. Göz makyajında ilk olarak doğru adımların atılması gerekmektedir. Göz makyajının kusursuz yapılabilmesi için göz kapağı öncelikle makyaj için hazırlanmalıdır. Makyaja başlamadan önce göz kapağına bir far bazı veya nude renklerde olan krem farlar sürülmelidir.

Nude renge sahip olan krem farlar göz kapağında far bazı görevi görerek hem far ve eyelinerın gözler üzerinde daha iyi görünüp, uzun süre bozulmadan kalmasını sağlarken hem de göz kapağında olan renk eşitsizlikleri ortadan kalkacaktır. Daha sonra ise göze uygulamayı istediğiniz farlar uygulanmalıdır. Farların uygulanmasının ardından eyeliner çekilebilir. Eyelinerı kolayca çekebilmek, doğal bir görünüm kazandırabilmek için ince uçlu eyelinerler kullanılmalıdır.

AYLAYNIR (EYELINER) NASIL ÇEKİLİR?

Eyelinerı doğru şekilde çekebilmek için mutlaka her zaman kuyruğundan başlamak gerekmektedir. Göz kenarını elini ile gererek kuyruğu çizdikten sonra kirpik diplerinden ince bir çizgi çizilmelidir. Çizilen bu ince çizgi eyelinerın kuyruğu ile birleştirilmelidir.

İnce çizgi halinde olan eyeliner bu noktadan sonra kontrollü bir şekilde kalınlaştırılabilir. Bu şekilde uygulama yapılması daha kolay olacaktır. Daha kalın çizilen bir eyeliner da hata yapma olasılığı daha yüksektir. Eğer tek seferde eyeliner uygulanmak isteniyorsa; parmak ile göz kapağı gerdirildikten sonra göz pınarından başlanarak tek bir hareket ile ince bir şekilde çizgi çizilerek eyeliner çekilir.

KALEM EYELINER NASIL SÜRÜLEBİLİR?

Makyaj yapmaya veya makyaj yapmaya yeni başlayan kişiler likit eyliner ile daha kolay hata yapabilirler. Eyeliner çekmeye alışık olmayan kişiler için kalem eyeliner kullanarak, istenilen eyeliner görüntüsünün taslağı çizilebilir. Taslak üzerine likit eyeliner daha kolay uygulanabilir. Ayrıca kalem eyeliner ile buğulu bir görünüm elde etmekte çok kolaydır. Buğulu göz makyajı genellikle gece kullanılan makyajlardır. Kirpik diplerine kolayca kirpik diplerine uyguladıktan sonra kalemi dağıtarak hem doğal hem de buğulu bir göz makyajı elde edilmiş olunur.

LİKİT EYELINER NASIL SÜRÜLÜR?

Eyelinerin doğru uygulanabilmesi için göz yapısı mutlaka dikkate alınmalıdır. Düşük göz kapağı olan ve gözleri aşağıda olan kişiler, likit eyelinerın kirpiklerin üst dibinden başlayıp kuyruğunu daha yukarı yönde çizilmelidir. Kirpiklerin alt kısmından yukarı doğru çizilen çizgi ile diğer çizilen kuyruk çizgisi birleştirilir. Daha sonra arada kalan küçük boşluk likit eyeliner ile doldurulur. İnce şekilde kirpik diplerinden çilen çizginin kuyruk ile birleştirmesi ile doğru uygulama yapılır. Likit eyelinerı uygularken önce kuyruk çekilmeli daha sonrada kirpik diplerinden çizilen çizgi kuyrukla birleştirilerek uygulanmalıdır.

JEL EYELINER NASIL ÇEKİLİR?

Jel eyelinerler kesinlikle eyeliner fırçası kullanılarak uygulanmalıdır. Fırçaya alınan bir miktar jel eyeliner, fırçanın yan tutulması ile göz kenarını parmak ile gererek önce yine kuyruk çizilmelidir. Diğer eyeliner çeşitlerinden daha zor kullanıma sahip olan eyelinerdır. Jel eyeliner mutlaka dikkat edilerek kullanılmalıdır. Göz pınarından başlayarak ince bir çizgi çekilip, kuyruk ile birleştirilmelidir.

KAŞIK KULLANARAK EYELINER ÇEKİLİR Mİ?

Eyelinerı ne kadar uğraşırsa uğraşsız hatasız çekemeyen kişiler bir kaşık kullanarak hatasız eyeliner çekilebilir. Kaşığın tutma kısmı çapraz şekilde göz kenarına konulur. Göz kenarının uzundan başlanarak kaşık ucu hizasında düz bir şekilde yukarı doğru çizgi çizilmelidir. Daha sonra göz kapağının tam ortasına kaşığın oval kısmı konularak çapraz şekilde kaşık tutulur ve buradan çizilecek çizgi kuyrukla birleştirilir. Daha sonra ortaya çıkan çizgiler arası boşluk doldurulur ve kirpik dibinden göz pınarından başlanarak kuyruğa kadar çizgi çizilir ve birleştirilir.