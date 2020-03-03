Ardıç yağı ne işe yarar? Faydaları ne?

Toplumda çok fazla bilinmemesine rağmen ardıç yağı oldukça önemli faydaları sahiptir. Farklı cilt hastalıklarından toksinlerin vücuttan atılmasına kadar pek çok farklı soruna karşı etkin çözüm yöntemleri sağlamaktadır. Her yaştan insanın güvenle kullanabileceği ardıç yağı, sağlık konusunda amaca bağlı olarak farklı yöntemler ile hazırlanmak suretiyle değerlendirilmektedir.

ARDIÇ YAĞI NEDİR?

Her ne kadar ardıç yağı çok fazla halk arasında bilinmese dahi, meyvesi oldukça popülerdir. Ardıç meyvesinden özel yöntemlerle ayrıştırmak suretiyle elde edilen yağ ardıç yağıdır. Özellikle ardıç meyvesinin sağladığı fayda ile beraber aynı şekilde ardıç yağı önemli faydalar teşkil etmektedir. Türkiye'de çok fazla bulunmaması ve yetiştirilmemesine rağmen, son dönemlerde anlaşılan fayda ile beraber yüksek oranda ilgi görmeye başladı. Böylece ülkenin değişik bölgelerinde yetiştirilmesi için farklı koşullar ele alınıyor.

ARDIÇ YAĞI NASIL ELDE EDİLİR?

Genel olarak ardıç meyvesinin bitki otundan elde edilen ardıç yağı, bazı işlemlerin ele alınması ile beraber elde edilmektedir. İnsan sağlığı için önemli bir potansiyel teşkil eden bu yağ, alternatif tıp konusunda önemli bir yere sahiptir. Pek çok amaç doğrultusunda değişik malzemeler üzerinde karıştırılarak hazırlanmak suretiyle tüketilebilmektedir. Belli başlı bazı koşullara uygun iklim şartları ile beraber yetiştirilen ardıç bitkisi üzerinden elde edilmiş olan ot, belli başlı bazı yöntemlerden geçirilmek suretiyle ardıç yağı elde edilebilmektedir.

ARDIÇ YAĞININ FAYDALARI NE?

Ardıç yağı hastalığa bağlı olarak pek çok farklı yöntem üzerinden kullanılabilmektedir. Bu durum hem sürmek suretiyle hem de doğrudan ağız yoluyla tüketim üzerinde değerlendirilebilir.

- Sinüzite bağlı baş ağrıları,

- İdrar yolu iltihabı,

- Bronşit tedavisi,

- Selülit tedavisi,

- Kramp ve romatizmalara karşı,

- Kanı temizleme amaçlı,

- Adet sancılarına karşı,

ARDIÇ YAĞI NE İŞE YARAR?

Ardıç yağı pek çok farklı hastalığa karşı önlem alan en önemli yağ çeşitleri arasında yer almaktadır. Tamamen doğal ve organik bir yapıya sahip olan bu yağ çeşidi, Türkiye'de de yetiştirilmeye başlandı. Baş ağrıları ve iltihaplanma ile beraber bazı romatizmal hastalıklar için önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Ayrıca cildi daha güzelleştirmek ve daha genç bir görünüm için de periyodik olarak kullanılabilmektedir.

İçeriğindeki zengin mineral yapısı, vitamin ve doğal katkıları hücrelerin yenilenmesine imkan vermektedir. Aynı zamanda ölü hücrelerin yok edilmesine ve dışarı atılmasına da imkan tanımaktadır. Cilt konusunda özellikle selülit tedavisi için etkin çözüm yöntemleri sağlamaktadır.

ARDIÇ YAĞINI KULLANABİLMEK İÇİN FARKLI METOTLAR

Ardıç yağı değişik yöntemler üzerinden hastalığa ve kullanım amacına bağlı olarak değerlendirilebilmektedir. Önemli olan ilgili bölgeye ulaşabilmesi için yöntemin doğru şekilde ele alınmasıdır. Dikkatlice uygulanmalı ve tamamen organik bir yapı altında değerlendirilmelidir.

Ağız Yoluyla Ardıç Yağı Kullanmak: Eğer ardıç yağının tadını beğenmiyorsanız bir kesme şekerin üzerine az miktar dökmek suretiyle tüketebilirsiniz. Ayrıca bir bardak suyun içerisine birkaç damla ardıç yağı damlatmak suretiyle de tüketmeniz mümkün. Bu şekilde günde 3 defa tüketim sağlayabilirsiniz. Diğer yandan ardıç yağını ekmeğin üzerine damlatarak da değerlendirebilirsiniz.

Solunum Yoluyla Ardıç Yağı Kullanmak: Ardıç yağını solunum yoluyla da değerlendirmeniz mümkün. Bir miktar pamuk ya da kulak çubuğuna sürmek suretiyle koklamak üzerinden ardıç yağının ayrıcalığından faydalanabilirsiniz. Daha çok solumak suretiyle ardıç yağının etkili yanlarını vücudunuza aktarmanız mümkün.

Sürmek Suretiyle Ardıç Yağını Kullanmak: Vücudunuzun farklı bölgelerinde meydana gelen ağrılar için ardıç yağı sürmek suretiyle de kullanılabilir. Süreceğiniz miktar vücudunuzdaki bölgenin genişliğine ve ağrısına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

ARDIÇ YAĞINI KİMLER KULLANMAMALI?

7’den 70’e ardıç yağı aslına bakılırsa her yaşta kullanılabilir. Ancak yoğun bir kıvamı bulunması ve keskin kokuya sahip olması nedeniyle, bazı özel durumlarda bulunan kişilerin kullanmaması önerilmektedir.

- Hamileler,

- Şeker hastaları,

- Böbrek hastaları,

Bu durumda olan kişilerin ardıç yağını kullanmaması tavsiye edilmektedir. Bunun dışında güvenli şekilde kullanabilir; bazı ağrılar ve hastalıklar ile beraber cilt konusunda değerlendirilebilir.

SAĞLIKLI İÇERİĞİ İLE ARDIÇ YAĞI

Ardıç yağı son dönemlerde oldukça fazla tüketilen yağ çeşitleri arasında yer almaktadır. Her ne kadar Türkiye'de çok fazla yetiştirilmese bile, sunduğu faydalar anlaşıldığı için ülkenin farklı yerlerinde yetiştirilmeye başlandı. Amaca uygun olarak değişik yöntemler üzerinden ardıç yağını gün içerisinde kullanabilirsiniz. Doğal bir kaynak olduğundan dolayı sorun yaşamadan değerlendirmeniz mümkün.