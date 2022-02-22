Annesiyle iliÅŸkisi olduÄŸu gerekÃ§esiyle Ä°YÄ° Parti ilÃ§e baÅŸkanÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

Åžaphane ilÃ§esinde oturan Ä°YÄ° Parti Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Mehmet SÃ¶nmez, dÃ¼n aynÄ± ilÃ§ede yaÅŸayan Erdal Kanat ile Simav ilÃ§esinde buluÅŸtu. Bir sÃ¼re yÃ¼rÃ¼yen ikili, bankta otururken arkalarÄ±ndan gelen Erdal Kanat'Ä±n oÄŸlu Mert Can Kanat, Mehmet SÃ¶nmezi boynundan ve karnÄ±ndan 3 kez bÄ±Ã§aklayÄ±p, kaÃ§tÄ±. Erdal Kanat ise yÃ¼rÃ¼yerek olay yerinden ayrÄ±ldÄ±. SaÄŸlÄ±k ekiplerinin ilk mÃ¼dahalesini olay yerinde yaptÄ±ÄŸÄ± SÃ¶nmez, ambulansla kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede, tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybetti.

ÅžÃœPHELÄ° UÅžAK'TA YAKALANDI

Simav Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmada, olay yerini gÃ¶ren gÃ¼venlik ve mobese kameralarÄ± incelemeye alÄ±ndÄ±. Cinayet ÅŸÃ¼phelisinin Mert Can Kanat olduÄŸu tespit edildi. AraÅŸtÄ±rmalarÄ±n ardÄ±ndan Mert Can Kanat, UÅŸak'taki amcasÄ±nÄ±n evinde yakalanÄ±p gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Erdal Kanat ise Simav ilÃ§esinde yakalandÄ±. Baba ve oÄŸlu, geÃ§irildikleri saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan ifadeleri iÃ§in SimavÂ Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

TAKÄ°P EDÄ°P, BIÃ‡AKLAMIÅž

Ä°YÄ° Parti Åžaphane Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Mehmet SÃ¶nmez'in, Erdal Kanat'Ä±n eÅŸiyle gÃ¶nÃ¼l iliÅŸkisi yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iddia edilirken,Â ikilinin bankta bu konuyu konuÅŸtuklarÄ±, dedikodulardan haberdar olan Mert Can Kanat'Ä±n ikiliyi arkalarÄ±ndan takip edip, bÄ±Ã§akla saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. Ä°YÄ° Parti KÃ¼tahya Ä°l BaÅŸkanÄ± Ali Soycan, Mehmet SÃ¶nmezin hayatÄ±nÄ± kaybetmesinin ardÄ±ndan sosyal medyadan baÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileyerek, "Ä°YÄ° Parti Åžaphane Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ±mÄ±z Mehmet SÃ¶nmez'i kaybetmenin derin Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ yaÅŸÄ±yoruz. Merhuma yÃ¼ce Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve partimize sabÄ±rlar dilerim"Â dedi. SoruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor