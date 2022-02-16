Ankara Kedisinin Özellikleri Nelerdir? Bakımı Ve Beslemesi Nasıl Yapılır?

Ankara kedisi, Avrupa ve Asya arasındaki geçit olan Türkiye'den geliyor. Ankara kedisi genellikle Fars kedisi gibi diğer uzun tüy ırklarıyla karıştırılır. Her ikisi de sadece çarpıcı görünümleri için değil, aynı zamanda eğlenceli ve sevecen doğaları sayesinde çok popüler ırklardır. Dünyanın en eski kedi ırklarından biri olan Ankara kedisi, keşfedilecek birçok büyüleyici özellik ve karakteristiklere sahip seçkin bir cinstir.

Ankara Kedisinin Özellikleri Nelerdir?

Ankara kedilerinin tarihteki ilk uzun tüylü kedi ırkı olduğuna inanılır, bu egzotik kedi cinsinin kökeni Türkiye'dir. Heterokromya olarak bilinen bir durum olan farklı renkli gözlere sahip olma durumu Ankara kedilerinde sıkça görülür. Ankara kedileri saflığın sembolü olarak kabul edilirler ve bu nedenle yüksek itibar görürler. Ankara kedisi ulusal bir hazine olarak kabul edilir. Ankara kedisi, 15 ila 20 cm arasında değişen bir boyuta sahiptir. 3 ila 5 kg ağırlığında orta boy kedilerdir. Ortalama olarak 12-16 yıl arasında yaşarlar.

Ankara Kedisinin Vücut Şekilleri

Ankara kedisinin vücudu güçlü bir kas sistemi ile uzar, ancak aynı zamanda ince bellidir. Arka ayakları önlerinden daha uzundur ve uzun ve ince bir kuyruğu vardır. Karakteristik kalın kürkleri onlara yürüyen tüy görünümü verir. Ankara kedisinin bedeni küçük veya orta büyüklükte olmalı ama asla büyük olmamalıdır. Kafa şekli, büyük badem şeklindeki gözlere ve etkileyici bir görünüme sahip üçgen şeklindedir.

Gözlerinin rengi genellikle kehribar, bakır, mavi veya yeşildir. Ankara kedilerinin çoğu bir gözün diğerinden farklı bir renk olduğu heterokromiye sahiptir. Bu nedenle, farklı renkte gözleri olan beyaz bir Ankara kedisi, cinsin en iyi temsilcisidir. Kulakları büyük, sonunda küçük tüylü tutamlar ile geniş bir taban inceltme noktaları bulunur.

Ankara Kedisinin Huyu

Ankara kedisinin karakterinde, uysal ve sakin bir mizaç vardır. İyi dengelenmiş bir karaktere sahiptirler. Genellikle oyun ve dinlenme sırasında eşit derecede mutlular. Küçük çocuklu ailelerin, kedilere alışmaları için kediyi erken sosyalleştirmeleri gerekecektir. Bunu yapmazlarsa, kediler alanlarını çocuklarla paylaşmak istemeyebilirler. Bununla birlikte, eğer onlara alışırlarsa, büyük bir oyun arkadaşı olabilirler. Çünkü Ankara kedisi enerjik, sabırlı ve çok eğlenceli olabilir. Bu kedilerin meraklarını teşvik etmek gerektiğinden çevresel zenginliklerine dikkat edilmelidir.

Ankara Kedisinin Bakımı ve Beslemesi Nasıl Yapılır?

Ankara kedisi, sahiplerini her yerde takip etme eğiliminde oldukları için bazen karakterler olarak köpek benzeri olarak tanımlanır. Onların sadakat ve bağlılığı köpeklerinkine benzer. Onlar eğlendirilmesi gereken nazik ve sevecen hayvanlardır. Sevgi almak onlar için çok önemlidir. Bakımları da oldukça kolay olan Ankara kedilerinin belirli periyotlarda taranması gerekir.

Bu türler taranmazsa tüylerinde yumaklar oluşabilir. Bu da ileride daha büyük sorunlara yol açabileceği gibi taranmayan bölgede parazit oluşumu için uygun ortam sağlayabilir. serbest yeme alışkanlığı bulunan Ankara kedileri günde ortalama 11 kez beslenirler. Diledikleri kadar yiyip enerji topladıktan sonra fiziksel aktivitelerde topladıkları enerjiyi dışarı aktarırlar.

Ankara Kedisi Besleyenler

Ankara kedileri, ihtiyaç duyduklarında bolca sevgi ve alana sahip oldukları sürece hayata her yere adapte olabilir. Ankara kedileri bu şekilde bir apartmanda, bahçeli bir evde, hatta büyük bir çiftlikte mutlu bir şekilde yaşayabilir.

Ankara kedileri insanlarla yaşamak zorunda olsalar da her zaman diğer evcil hayvanlarla iyi geçinemezler. Bu nedenle Ankara kedisi sahiplenmek isteyenlerin karar vermeden evlerinde başka evcil hayvan ile geçinip geçinemeyeceğini gözden geçirmesi gerekir. Ankara kedileri hareketli bir tür olduğu için onlara vakit ayırmak gerekir. İran kedilerinin tersine hareketsizliği sevmeyen Ankara kedileri ilgiyi sever.