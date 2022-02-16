Angut Kuşu Özellikleri - Yenir Mi? Angut Kuşu Hakkında Kısa Bilgiler

Angut kuşları, doğal yaşam alanları olan sazlık yerlerde yaşarlar. Bununla birlikte angut kuşu, kafeslerde de rahat bir biçimde yaşayabilen, ender ördek çeşitlerinden biridirler.

Angut Kuşlarının Özellikleri

- Görünüş olarak ördeği andıran angut kuşlarının tüylerinin rengi, kiremit rengini andırmaktadır. Angut kuşlarının erkek cinslerinin boynunda, siyah ve ince bir halka bulunmaktadır.

- Angut kuşlarının boyları 58 ila 70 cm olup, genişlikleri ise, 110 ila 135 cm’dir. Etiyopya ve Kuzeybatı Afrika bölgesinde bu türün meydana getirdiği minik yerleşik topluluklar olsa da, angut kuşlarının esas yerleşim bölgesi, Güneydoğu Avrupa’dan başlayıp, Çin’e kadar olan bölge olduğu bilinmektedir.

- Angut kuşları genellikle kış mevsimini geçirmek için, Güney Asya’ ya göç etmektedirler.

Hem güzellikleri, hem de sevimlilikleri ile görenleri oldukça etkileyen angut kuşları, yeryüzünde tek eşlilik özelliği bulunan, ender kuş türlerinden biridir. Eşlerden birinin ölmesi halinde, yaşamakta olan eş, ölen eşe sadık kalır ve öteki kuşlarla ilişki kurmaz. Bir anlamda, ölmüş olan eşlerinin ardından yas tutarlar. Angut kuşları, eşlerine oldukça sadık olan kuşlardır. Bu özellikleri ile insanlara da örnek olarak gösterilirler. Angut kuşlarında düşünme becerisi olmadığı halde, eşlerine karşı bu denli bağlılık göstermeleri ve sadakatli olmaları, insanları oldukça şaşırtmaktadır.

- Angut kuşları sevgiyi ve sevmesini bilen, hatta yaşam boyu bıkmadan sevebilen kuşlardır. Bu kuşlar, eşlerinin kaybından sonra, tekrar eş edinmekte fazla zorlandıkları için, angut kuşlarının avlanmaları yasaklanmıştır.

- Angut kuşları uçarken, rüzgarı arkalarına alıp uçarlar. Rüzgarı arkalarına alıp uçtuklarından dolayı da denge sağlamakta oldukça zorluk çekerler. Ve genellikle de iniş yaparken zorlanırlar. İniş faslında genellikle dengelerini kaybederler ve takla atarlar. Bu sebeple, bu özelliklerine benzetme yapılarak bu adı almışlardır.

- Ülkemizde de yaşamakta olan angut kuşları, dereler ve küçük göllerin çevresine, kayalık olan arazilere ve genellikle de su kenarı olan bölgelerden uzak yerlere yuva yaparlar.

- Angut kuşlarının kuluçka süreleri ise, ortalama olarak 28 gündür. Çiftleşme esnasında, dişi cins angut kuşları çoğunlukla fazla sinirli olurlar.

Angut Kuşları Hakkında Kısa Bilgiler

- Angut kuşları ülkemizde Güneydoğu Anadolu Bölgesi haricinde, hemen hemen her yerde bulunmaktadır. Genellikle Trakya ve Göller Bölgesi ve Marmara Bölgesinde kuluçkaya yatan angut kuşları, yuvalarına 8 ila 13 adet yumurta bırakırlar.

- Aile düzenlerini uzun bir süre korurlar.

- Genellikle göl ve nehir kenarlarında yaşarlar. Yuvalarını ise, kaya ve ağaç diplerindeki veya topraklardaki kovuk içlerine yaparlar.

- Angut kuşlarının besinleri, hayvansal ve bitkiseldir. Tohum ile de beslenirler.

- Ülkemizde angut kuşlarının avı yasaktır.

Angut Kuşu Yenir mi?

Angut kuşu, ördek familyasından gelir. Bu nedenle angut kuşunun eti yenebilmektedir.

Angut Kuşu Hakkındaki İnanışlar

Angut kuşları iniş yapar iken, rüzgarı arkasına alır ve dengesini kaybederek sağlıklı bir şekilde inişi gerçekleştiremezler. Angut kelimesi bu özelliklerine teşbihde bulunularak, argoda da kullanılmaktadır. Angut kuşları, ölen eşlerinin ardından yas tutan bir kuş türüdür. Bu özelliklerinden ötürü, Tibet, Moğolistan ve Slav mitolojisinde angut kuşları kutsal kabul edilirler.