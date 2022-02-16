Amerikan kedisinin özellikleri nelerdir? Bakımı ve beslemesi nasıl yapılır?

Amerikan kedisi, tanıdığı yaşam alanından uzaklaştığı için zamanla kendine özel yetenekler geliştirmeye başlamıştır. Tüylerinin soğuğa dayanıklı olması da bu özelliklerden birisidir. 20. yüzyılın başlarına gelindiğinde Amerikan kedisinin ortaya çıkardığı en iyi özellikleri geliştirmek amacıyla da seçici bir üreme programına başlanmıştır.

Amerikan Kedisinin Özellikleri Nelerdir?

Amerikan kedisi, ABD’de en çok ilgi gören kedi türleri arasında yer almaktadır. Bu kedi türü “çalışan kedi” sıfatıyla anılmakta ve iri vücudu ile de oldukça dikkat çekmektedir. Amerikan kedisinin kafası ve omuzları da vücuduyla orantılı olarak gelişmiştir. Dudakları ise büyük kafasına bakıldığında oldukça ince ve küçük olarak tarif edilmektedir. Tüyleri kalın ve koyu renkte olan Amerikan kedisinin kasları da oldukça güçlü kabul edilmektedir.

Amerikan kedisi, farklı tüylere sahip cinsler olarak ortaya çıkabilmektedir. Ancak bunlar arasında en yaygın olanı beyaz taban üzerine gümüş renginde çizgi veya kahverengi taban üstüne beyaz renginde çizgidir. Büyük kediler sınıfına dahil olan bu kedinin kilosu ise ortalama 5 kilogram ile 7 kilogram arasında değişkenlik göstermektedir.

Amerikan Kedisi Bakımı ve Beslemesi Nasıl Yapılır?

Amerikan kedisi, kısa tüyleri ile isimlendirilmiş bir kedi türüdür. Bu tüyler fazla dökülmemesi ile dikkat çekmektedir. Bu sebeple de diğer kedilerden farklı bir bakıma ihtiyaçları yoktur. Haftada bir kez tüylerini taramak, gün aşırı dişlerini fırçalamak ve aralıklarla da tırnaklarını kesmek yeterli olmaktadır. Amerikan kedisinin düzenli aralıklarla taranması, kedi ve sahip arasındaki duygusal bağın gelişmesine oldukça yardımcı olmaktadır.

Amerikan kedisi, kişisel bakımı oldukça kolay ancak beslemesi titizlik gerektiren bir canlıdır. Çünkü Amerikan kedileri obeziteye olan yatkınlıkları ile tanınmaktadır. Bu kedi ırkı; yaşına, kilosuna ya da özel sağlık koşullarına bakılarak kuru gıda ya da çiğ besinler ile beslenebilmektedir. Bu kedi türü kesinlikle kuru veya yaş mamalar ile beslenmemektedir. Ancak bu noktada kedinin kilo kontrolüne oldukça dikkat edilmesi gerekmektedir.

Amerikan Kedisi Ömrü Ne Kadardır?

Amerikan kedisi, diğer kedi cinslerine bakıldığında oldukça güçlü ve sağlıklı bir yapıdadır. Bu türün obezite dışında yalnızca hipertofik kardiyomiyopati adındaki kalp hastalığına yatkınlığı bulunmaktadır. Amerikan kedisi uygun koşullarda bakıldığı taktirde oldukça uzun bir süre sahibine arkadaşlık edebilmektedir. Bu kapsamda bir Amerikan kedisinin yaşam süresi 15 ile 20 yıl arasında değişkenlik göstermektedir.

Amerikan Kedisi Kişilik Özellikleri Nelerdir?

Amerikan kedileri, varoluşlarında hala avcılık içgüdüsü saklamaktadır. Bu sebeple de kamış olta oyuncağı gibi malzemelerle oynamak onların oldukça hoşuna gitmektedir. Kedide bulunan avcılık hissi, kuşları gözetleme huyunu da yanında getirmiştir. Bu sebeple özellikle yüksek katta bulunan evlerden kuş yakalamak için aşağıya atlayabilmektedirler. Olası bir ev kazasının önüne geçmek için Amerikan kedisi bulunan evlerde cam ve balkonlara güvenlik önlemi alınması gerekmektedir.

Amerikan Kedisi Aile Ortamına Uyum Sağlayabilir mi?

Amerikan kedisi, insanlarla ve hayvanlarla oldukça iyi anlaşma yeteneğine sahiptir. Sevilince mutlu olurlar ve sahiplerine de çok büyük bir sevgi beslerler. Bu sebeple Amerikan kedileri çocuklu aileler için oldukça iyi bir tercihtir. Oldukça sosyal bir tür olan Amerikan kedisi kalabalığa girdiğinde sevimli hareketler yaparak ilgi çekmeye çalışırlar. Bu kedi türü, uyuduğunda yaptığı değişik mimik hareketleri ile de tanınmaktadır.