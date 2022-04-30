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    Yaşam29 Nisan metrobüs kazası sebebi ne, şöförsüz metrobüs kazası neden oldu? İstanbul metrobüs kazası…
    HaberlerYaşam Haberleri 29 Nisan metrobüs kazası sebebi ne, şöförsüz metrobüs kazası neden oldu? İstanbul metrobüs kazası…
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    29 Nisan metrobüs kazası sebebi ne, şöförsüz metrobüs kazası neden oldu? İstanbul metrobüs kazası…

    İstanbul metrobüs kazası sebebi ne, kazan neden oldu? Beylikdüzü’nde sürücüsüz bir şekilde ilerleyen metrobüsün karşı şeritteki metrobüsle kafa kafaya çarpıştığı kazanın ayrıntıları ortaya çıktı.

    30.04.2022 - 10:33 |
    29 Nisan metrobüs kazası sebebi ne, şöförsüz metrobüs kazası neden oldu? İstanbul metrobüs kazası…

    Metrobüs yolu Beylikdüzü Belediyesi durağında akşam saat 18.30 sıralarında yaşanan kazada, sürücüsüz bir şekilde bariyerlere çarparak ilerleyen metrobüs, durak çıkışındaki karşı şeritten gelen metrobüsle kafa kafaya çarpışmış, arkadan gelen başka bir metrobüs de duramayarak kazaya karışan araçlara çarpmıştı. 8 kişinin yaralandığı ilginç metrobüs kazasının ayrıntıları ortaya çıktı.

    29 NİSAN METROBÜS KAZASI SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI!

    Kontrolden çıkan metrobüsün daha önce arıza yaptığı ve sürücünün arızayı gidermek için aküyü kontrol ettiği sırada metrobüsün kendi kendine hareket ettiği öğrenildi.

    Kontrolden çıkan metrobüsün olaydan kısa bir süre önce, başka bir durakta arıza yaptığı ve sürücü Oktay A.’nın da metrobüsün motor kısmındaki aküsünü kontrol etmek için araçtan indiği öğrenildi. Sürücünün aküyü kontrol ettiği sırada metrobüsün hareket ederek bir diğer durağa kadar bariyerlere çarparak sürücüsüz bir şekilde ilerlediği öğrenildi.

    METROBÜS SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

    Yaşanan kazanın ardından incelemelerde bulunan polis ekipleri, sürücüsüz hareket eden metrobüsün sürücüsü Oktay A.’yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından araçların kaldırıldığı öğrenildi.

     

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