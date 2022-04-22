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    Yaşam23 Nisan otobüsler bedava mı? 23 Nisan Cumartesi günü toplu taşıma (otobüs, metro, metrobüs tramvay, ücretsiz mi, İETT çalışıyor mu?
    HaberlerYaşam Haberleri 23 Nisan otobüsler bedava mı? 23 Nisan Cumartesi günü toplu taşıma (otobüs, metro, metrobüs tramvay, ücretsiz mi, İETT çalışıyor mu?
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    23 Nisan otobüsler bedava mı? 23 Nisan Cumartesi günü toplu taşıma (otobüs, metro, metrobüs tramvay, ücretsiz mi, İETT çalışıyor mu?

    23 Nisan otobüs bedava mı, 23 Nisan 2022 İETT ücretsiz mi? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak resmi tatil olarak sayılıyor. 23 Nisan’ın tatil olmasıyla aileler şehir içinde gezintiye çıkmak için toplu taşıma seferlerinin ücretsiz olup olmadığını sorguluyor. Tatili fırsat bilerek ailesiyle birlikte İstanbul'da gezintiye çıkmak isteyenler 23 Nisan'da İETT otobüs seferlerinin ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. Peki, 23 Nisan İETT ücretsiz mi, herkese mi sadece çocuklara mı ücretsiz? 23 Nisan İETT çalışıyor mı?

    22.04.2022 - 11:56 |
    23 Nisan otobüsler bedava mı? 23 Nisan Cumartesi günü toplu taşıma (otobüs, metro, metrobüs tramvay, ücretsiz mi, İETT çalışıyor mu?

    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yarın büyük bir coşkuyla kutlanacak. İstanbullular ise tatili fırsat bilip, çocuklarını gezdirecek. Yıllardır koronavirüs gölgesinde geçen 23 Nisan uzun bir aradan sonra kısıtlamalar dışında kutlanacak. Şehir içinde gezintiye çıkmak için plan yapacaklar ise İETT otobüs, metrobüs, metro ve Marmaray seferlerinin ücretsiz olup olmadığını sorguluyor.

    23 Nisan otobüsler bedava mı, 23 Nisan 2022 İETT ücretsiz mi?

    İETT geçtiğimiz yıllarda 23 Nisan'da ulaşımı ücretsiz yapmıştı. 2022 yılı için İETT'den henüz bir duyuru gelmedi. Ancak İETT otobüs, metrobüs, metro ve tramvay seferlerinin 23 Nisan'da ücretsiz olacağı tahmin ediliyor.

    İETT seferlerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ücretli mi yoksa ücretsiz mi olacağına dair net bilgiye ALO 153 üzerinden erişebilirsiniz.

     

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