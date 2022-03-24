SeÃ§im sisteminde milletvekili hesaplamalarÄ±nda kullanÄ±lan D'Hondt sistemi ile siyasi partilerin her birinin Ã§Ä±karacaÄŸÄ± milletvekili sayÄ±sÄ± belirleniyor. D'hondt sistemi hakkÄ±nda merak edilenlerâ€¦

D'Hondt sistemi nedir, ne demek?

D'Hondt sistemi, BelÃ§ikalÄ± hukukÃ§u ve matematikÃ§i Victor D'Hondt tarafÄ±ndan 1878'de tasarlanmÄ±ÅŸ nispi temsil sistemidir. TÃ¼rkiyeâ€™de 1961â€™den bu yana â€“1965 Millet Meclisi genel seÃ§imi ile 1966 Millet Meclisi ara seÃ§imi dÄ±ÅŸÄ±ndaâ€“ bÃ¼tÃ¼n milletvekili genel ve ara seÃ§imlerinde dâ€™Hondt sistemi uygulanmÄ±ÅŸtÄ±r; gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde de yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kte olan sistem budur.

Arjantin, Avusturya, BelÃ§ika, Bulgaristan, Ã‡ek Cumhuriyeti, DoÄŸu Timor, Ekvador, Finlandiya, Galler, HÄ±rvatistan, Ä°skoÃ§ya, Ä°srail, Ä°zlanda, Japonya, Kolombiya, Macaristan, Makedonya, Paraguay, Polonya, Portekiz, Romanya, SÄ±rbistan, Slovenya, Åžili, KKTC ve TÃ¼rkiye'de uygulanan seÃ§im yÃ¶ntemidir.

D'Hondt sistemi hesaplama Ã¶rnekleri

Bir seÃ§im Ã§evresinde her partinin aldÄ±ÄŸÄ± oy toplamÄ±, sÄ±rasÄ±yla 1â€™e, 2â€™ye, 3â€™e, 4â€™e ... bÃ¶lÃ¼nÃ¼r ve o seÃ§im Ã§evresinin Ã§Ä±karacaÄŸÄ± milletvekili sayÄ±sÄ±na ulaÅŸÄ±ncaya kadar bu iÅŸleme devam edilir. Elde edilen paylar, parti farkÄ± gÃ¶zetmeksizin, bÃ¼yÃ¼kten kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸe doÄŸru sÄ±ralanÄ±r. Milletvekillikleri bu sÄ±ralamaya gÃ¶re partilere tahsis edilir.

7 milletvekili Ã§Ä±karacak bir seÃ§im bÃ¶lgesinde A Partisi 60 000, B Partisi 25 000, C Partisi 14 000 oy almÄ±ÅŸ olsun.

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