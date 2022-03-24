D'hondt sistemi nedir, d'hondt yöntemiyle milletvekili hesaplama nasÄ±l yapÄ±lÄ±r? D'hondt usulü hesaplama ne demek?
SeÃ§im Kanunu teklifiÂ TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi. Ä°ttifakÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± oy toplamÄ± Ã¼lke barajÄ±nÄ± geÃ§tiÄŸi takdirde, seÃ§im Ã§evrelerinde milletvekili hesabÄ± ve daÄŸÄ±lÄ±mÄ±, ittifak iÃ§inde yer alan her bir partinin o seÃ§im Ã§evresinde almÄ±ÅŸ olduÄŸu oy sayÄ±sÄ± dikkate alÄ±narak yapÄ±lacak. Ä°ttifakÄ± oluÅŸturan siyasi partilerin her birinin Ã§Ä±karacaÄŸÄ± milletvekili sayÄ±sÄ±, her seÃ§im bÃ¶lgesinde ittifak iÃ§inde elde ettiÄŸi oy sayÄ±sÄ± esas alÄ±narak genel D'Hondt uygulamasÄ±yla belirlenecek. SÃ¶z konusu geliÅŸmenin ardÄ±ndan D'hondt sistemi hakkÄ±nda yapÄ±lan aramalar arttÄ±. D'hondt sistemi nedir, ne demek? D'hondt sistemi hesaplama ile milletvekili sayÄ±sÄ± nasÄ±l belirlenir?
SeÃ§im sisteminde milletvekili hesaplamalarÄ±nda kullanÄ±lan D'Hondt sistemi ile siyasi partilerin her birinin Ã§Ä±karacaÄŸÄ± milletvekili sayÄ±sÄ± belirleniyor. D'hondt sistemi hakkÄ±nda merak edilenlerâ€¦
D'Hondt sistemi nedir, ne demek?
D'Hondt sistemi, BelÃ§ikalÄ± hukukÃ§u ve matematikÃ§i Victor D'Hondt tarafÄ±ndan 1878'de tasarlanmÄ±ÅŸ nispi temsil sistemidir. TÃ¼rkiyeâ€™de 1961â€™den bu yana â€“1965 Millet Meclisi genel seÃ§imi ile 1966 Millet Meclisi ara seÃ§imi dÄ±ÅŸÄ±ndaâ€“ bÃ¼tÃ¼n milletvekili genel ve ara seÃ§imlerinde dâ€™Hondt sistemi uygulanmÄ±ÅŸtÄ±r; gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde de yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kte olan sistem budur.
Arjantin, Avusturya, BelÃ§ika, Bulgaristan, Ã‡ek Cumhuriyeti, DoÄŸu Timor, Ekvador, Finlandiya, Galler, HÄ±rvatistan, Ä°skoÃ§ya, Ä°srail, Ä°zlanda, Japonya, Kolombiya, Macaristan, Makedonya, Paraguay, Polonya, Portekiz, Romanya, SÄ±rbistan, Slovenya, Åžili, KKTC ve TÃ¼rkiye'de uygulanan seÃ§im yÃ¶ntemidir.
D'Hondt sistemi hesaplama Ã¶rnekleri
Bir seÃ§im Ã§evresinde her partinin aldÄ±ÄŸÄ± oy toplamÄ±, sÄ±rasÄ±yla 1â€™e, 2â€™ye, 3â€™e, 4â€™e ... bÃ¶lÃ¼nÃ¼r ve o seÃ§im Ã§evresinin Ã§Ä±karacaÄŸÄ± milletvekili sayÄ±sÄ±na ulaÅŸÄ±ncaya kadar bu iÅŸleme devam edilir. Elde edilen paylar, parti farkÄ± gÃ¶zetmeksizin, bÃ¼yÃ¼kten kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸe doÄŸru sÄ±ralanÄ±r. Milletvekillikleri bu sÄ±ralamaya gÃ¶re partilere tahsis edilir.
7 milletvekili Ã§Ä±karacak bir seÃ§im bÃ¶lgesinde A Partisi 60 000, B Partisi 25 000, C Partisi 14 000 oy almÄ±ÅŸ olsun.
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