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Şampiy10Uğur Dündar Fenerbahçe başkanlığına aday mı olacak? Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu ne zaman?
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Uğur Dündar Fenerbahçe başkanlığına aday mı olacak? Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu ne zaman?

Uğur Dündar, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu başkanlığına aday olacak. Mevcut Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük’ün yanı sıra, kurul üyeleri Sait Yılmaz ve Nail Kır’ın adaylıklarının ardından deneyimli gazeteci Uğur Dündar da aday oldu. Peki, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu ne zaman?

23.03.2022 - 09:45 |
Uğur Dündar Fenerbahçe başkanlığına aday mı olacak? Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu ne zaman?

Fenerbahçe'de geçmiş dönemlerde yöneticilik yapan gazeteci Uğur Dündar, sarı-lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu başkanlığına aday olacak.

FENERBAHÇE YÜKSEK DİVAN KURULU NE ZAMAN?

Fenerbahçe'de Nisan ayında gerçekleşecek Yüksek Divan Kurulu başkanlığı seçimi öncesinde adaylar netleşiyor.

UĞUR DÜNDAR FENERBAHÇE BAŞKANLIĞINA ADAYLIĞINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetimlerde görev üstlenen Dündar'ın adaylığını Perşembe günü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenleyeceği toplantıyla duyurması bekleniyor.

Dündar, sosyal medya hesabında konu ile ilgili sorulara "Uğur Dündar, kişilerin değil, Fenerbahçe'nin adayıdır" yanıtını verdi.

 

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