Rusya Grand Prix iptal mi edildi? Formula 1 Rusya Grand Prix’i listeden çıkardı mı?
Rusya Grand Prix iptal mi edildi? Formula 1 yönetimi, Ukrayna - Rusya savaşı nedeniyle Rusya Grand Prix'sinin takvimden çıkarıldığını duyurdu.
25.02.2022 - 16:08 |
Formula 1 yönetimi, Ukrayna - Rusya savaşı sebebiyle Soçi'deki yarışın 2022 takviminden çıkarıldığını resmen açıkladı. Rusya Grand Prix'si iptal edilmemesi durumunda 23 - 25 Eylül tarihleri arasında koşulacaktı.
SEBASTIAN VETTEL YARIŞMAMA KARARI ALMIŞTI
Formula 1 pilotu Sebastian Vettel, savaş nedeniyle iptal edilen Rusya GP'si hakkında dün verdiği demeçte yarış iptal edilmese dahi Rusya'da yarışmayacağını açıklamıştı.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline tepki gösteren deneyimli sürücü, "İnsanlar, aptalca sebeplerden dolayı öldürülüyor. İptal olsun ya da olmasın, Rusya GP'de yarışmayacağım." demişti.