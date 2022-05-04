Real Madrid Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid Manchester City maçı kanalı ve saati!
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde nefesler tutuldu. Futbol tutkunlarının gözü son finalistin belli olacağı, Real Madrid Manchester City maçına çevrildi. Real Madrid Manchester City rövanş maçında galip finalde Liverpool ile karşılaşacak. Peki, Real Madrid Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid Manchester City maçı kanalı ve saati!
Real Madrid Manchester City maçı futbolseverlerin gündeminde. UEFA Şampiyonlar Ligi finaline adım adım yaklaşılırken, Real Madrid Manchester City maçının galibi Şampiyonlar Ligi finalinde kozalarını paylaşacak. Peki, Real Madrid Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid Manchester City maçı kanalı ve saati!
Real Madrid, 4-3 kaybettiği UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçının rövanşında bugün Manchester City'yi ağırlayacak. Bu eşleşmenin galibi, finalde Liverpool ile karşılaşacak.
REAL MADRİD MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kazandığı 13 kupayla Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının en başarılı takımı Real Madrid, geçen yıl Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk finalini oynayan Manchester City'nin karşısına çıkacak. İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma saat 20:00’da oynanacak. Mücadele TV 8,5 ekranlarında yayınlanacak.
Real Madrid Manchester City canlı yayın frekans bilgileri