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Şampiy10Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Şampiyonlar Ligi final maçında Liverpool’un rakibi belli oldu mu?
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Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Şampiyonlar Ligi final maçında Liverpool’un rakibi belli oldu mu?

Şampiyonlar Ligi finali için nefesler tutuldu. 2021-2022 sezonunun sonuna yaklaşılırken gözler bugün oynanacak maçlara çevrildi. Futbolseverler, Şampiyonlar Ligi finali’nin hangi takımların oynayacağını merak ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu. Yarı final rövanş maçında Villareal ile karşılaşan Liverpool, adını finale yazdırmayı başardı. Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Şampiyonlar Ligi final maçında Liverpool’un rakibi belli oldu mu? Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’un rakibi kim oldu? Şampiyonlar Ligi finalini hangi takımlar oynayacak? İşte detaylar…

04.05.2022 - 18:14 |
Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Şampiyonlar Ligi final maçında Liverpool’un rakibi belli oldu mu?

Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonunda sona gelindi. Gözler, Şampiyonlar Ligi finaline çevrilirken, ilk finalist, Liverpool’un rakibinin kim olacağı ise merak ediliyor. Futbolseverler, adını finale yazdırmayı başaran Liverpooll’un rakibinin belirleneceği maçlar bekleniyor. Futbolseverler sıklıkla, “Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’un rakibi kim oldu? Şampiyonlar Ligi finalini hangi takımlar oynayacak?” sorularını araştırıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Şampiyonlar Ligi final maçında Liverpool’un rakibi ne zaman belli olacak? İşte detaylar…

Şampiyonlar Ligi’nde nefesler tutuldu! Adını finale yazdıran Liverpool’un ardından son finalistin belli olması bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu. Yarı final rövanş maçında Villareal ile Liverpool Ceramica Stadı'nda karşılaştı. Liverpool 3-2 kazandığı maçın ardından adını finale yazdırdı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNİ HANGİ TAKIMLAR OYNAYACAK?

Liverpool'un finalde karşılaşacağı rakip ise 4 Mayıs Çarşamba akşamı belli olacak. Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçının rövanşında bugün Manchester City'yi ağırlayacak. Bu eşleşmenin galibi, finalde Liverpool ile karşılaşacak. 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.

 

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