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Süper derbiye yakışan süper oranlar

Galatasaray-Beşiktaş derbisi için geri sayım başladı... Dev buluşmada süper oranlar yine misli.com'da!

14.03.2022 - 11:39 |
Süper derbiye yakışan süper oranlar

Süper Lig'de sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte heyecan da doruğu çıktı. UEFA Avrupa Ligi’nde Barcelona’ya karşı çok iyi mücadele eden Galatasaray ile, Avrupa Kupaları’na gitmek için savaşan Beşiktaş’ın bu zorlu karşılaşmasında kazanan kim olacak? Bu sorunun cevabını bu akşam saat 20:00’de NEF Stadyumu’nda başlayan maçta bulacağız.

Bu dev buluşmanın heyecanı aynı zamanda misli.com'da yaşanmaya başlandı. Misli.com verdiği "daha yüksek" oranlarla bahisçilere yine ekstra kazanç sağlamış olacak. Ev sahibi Galatasaray’ın galibiyet oranı 2.14 yerine misli.com’da 2.38, beraberlik oranı 2.95 yerine 3.28, Beşiktaş’ın ise galibiyet oranı 2.50 yerine 2.78.

Son yıllarda gol konusunda diğer derbilere oranla daha kısır skorların çıktığı Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 derbinin 7’si 2,5 alt skorla bitmesi dikkat çekti.
Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 10 derbinin 8'inde karşılıklı gol olmazken, tarafların aralarında oynadığı son 33 maçın 31'inde ilk golü atan takımlar kaybetmedi.

İŞTE DERBİNİN DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLERİ

• Galatasaray- Beşiktaş arasında oynanan son 31 derbinin 25′ini ilk golü atan takımlar kazandı.
• Beşiktaş'ın Süper Lig'de Galatasaray'a attığı son 17 golün 15'i maçların 2. yarılarında geldi.
• Beşiktaş – Galatasaray arasında oynanan son 10 derbide toplam 50 sarı kart çıktı.
• Beşiktaş – Galatasaray arasında oynanan son 15 derbide toplam 153 korner kullanıldı.
• Lig tarihinde iki takımın arasında en çok görülen skor 1-0.
• Galatasaray, ligde ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı son 26 maçtan sadece 5'ini kazanabildi.
• Süper Lig’de Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanan son 35 derbinin 29’unda topla daha fazla oynayan takımlar galibiyet alamadı.
• Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 35 derbide toplamda; 182 sarı kart, 7 kırmızı kart çıktı.
• Ali Sami Yen Stadyumu’nda oynanan 25 derbi maçında toplam 53 gol atıldı.

Süper derbiye yakışan süper oranlar

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