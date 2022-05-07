Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları
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İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…
İşte 7 Mayıs Cumartesi, günün canlı yayınları
İspanya La Liga & Liga Segunda
15.00 Mallorca – Granada
17.00 Fuenlabrada - Real Sociedad B
17.00 Huesca - S.Gijon
17.15 Athletic Bilbao – Valencia
19.15 Malaga CF - Real Oviedo
19.15 Almeria - Amorebieta
19.30 Cadiz - Elche
19.30 Celta Vigo – Alaves
22.00 SD Ponferradina - CF Burgos
22.00 Real Betis – Barcelona
Bundesliga 1&2
14.30 Hamburg - Hannover 96
14.30 Ingolstadt - H. Rostock
14.30 Jahn Regensburg – Heidenheim
21.30 Schalke 04 - Saint Pauli
16.30 Greuther Furth - B. Dortmund
16.30 Hoffenheim - B. Leverkusen
16.30 Freiburg - Union Berlin
16.30 Köln – Wolfsburg
19.30 Hertha Berlin - Mainz
Fransa Ligue 1&2
18.00 Brest - Strasbourg
20.00 Grenoble - Ajaccio
20.00 Caen - US Quevillaise-Rouen Metr
20.00 Dunkerque – Guingamp
20.00 Amiens - Paris
20.00 Pau - Cham. Niort
20.00 Le Havre - AJ Auxerre
20.00 Toulouse – Nimes
20.00 Valenciennes – Sochaux
20.00 Dijon - AS Nancy
20.00 SC Bastia - Rod. Aveyro
İtalya Serie A
16.00 SC Bastia - Rod. Aveyro
19.00 Sassuolo - Udinese
21.45 Lazio – Sampdoria
Hollanda Eredivisie
19.45 Twente - Fortuna Sittard
21.00 Willem II - Heracles
21.00 Zwolle - Utrecht
22.00 Groningen - Sparta Rotterdam
Rusya Premier Lig
14.00 FC Ural - Spartak Moskova
16.30 Zenit - Khimki
16.30 Nizhny Novgo - Akhmat Grozny
19.00 CSKA Moskova - Sochi
Portekiz Premier Lig
17.30 Estoril Praia - Moreirense
20.00 Benfica - Porto
22.30 Portimonense - Sporting Lizbon
İspanya Liga ACB
19.00 Baskonia - Zaragoza
19.00 Andorra - Fuenlabrada
21.45 Cb Breogan - Barcelona
Türkiye Basketbol Ligi
15.30 Büyükçekmece Basket - Fenerbahçe Beko
19.00 Darüşşafaka - Pınar Karşıyaka
19.00 Türk Telekom - Galatasaray NEF
19:00 Frutti Extra Bursaspor - Gaziantep Basketbol
Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !
İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.