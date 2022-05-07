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Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma ! Misli.com’un özel olarak belirlediği etkinliklerin oranlarını arttırarak üyelerine daha yüksek oranlarla ekstra kazanç sağladığı bu kampanyaya sen de dahil ol!

07.05.2022 - 09:18 |
Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

İşte 7 Mayıs Cumartesi, günün canlı yayınları
İspanya La Liga & Liga Segunda
15.00 Mallorca – Granada
17.00 Fuenlabrada - Real Sociedad B
17.00 Huesca - S.Gijon
17.15 Athletic Bilbao – Valencia
19.15 Malaga CF - Real Oviedo
19.15 Almeria - Amorebieta
19.30 Cadiz - Elche
19.30 Celta Vigo – Alaves
22.00 SD Ponferradina - CF Burgos
22.00 Real Betis – Barcelona

Bundesliga 1&2
14.30 Hamburg - Hannover 96
14.30 Ingolstadt - H. Rostock
14.30 Jahn Regensburg – Heidenheim
21.30 Schalke 04 - Saint Pauli
16.30 Greuther Furth - B. Dortmund
16.30 Hoffenheim - B. Leverkusen
16.30 Freiburg - Union Berlin
16.30 Köln – Wolfsburg
19.30 Hertha Berlin - Mainz

Fransa Ligue 1&2
18.00 Brest - Strasbourg
20.00 Grenoble - Ajaccio
20.00 Caen - US Quevillaise-Rouen Metr
20.00 Dunkerque – Guingamp
20.00 Amiens - Paris
20.00 Pau - Cham. Niort
20.00 Le Havre - AJ Auxerre
20.00 Toulouse – Nimes
20.00 Valenciennes – Sochaux
20.00 Dijon - AS Nancy
20.00 SC Bastia - Rod. Aveyro

İtalya Serie A
16.00 SC Bastia - Rod. Aveyro
19.00 Sassuolo - Udinese
21.45 Lazio – Sampdoria

Hollanda Eredivisie
19.45 Twente - Fortuna Sittard
21.00 Willem II - Heracles
21.00 Zwolle - Utrecht
22.00 Groningen - Sparta Rotterdam

Rusya Premier Lig
14.00 FC Ural - Spartak Moskova
16.30 Zenit - Khimki
16.30 Nizhny Novgo - Akhmat Grozny
19.00 CSKA Moskova - Sochi

Portekiz Premier Lig
17.30 Estoril Praia - Moreirense
20.00 Benfica - Porto
22.30 Portimonense - Sporting Lizbon

İspanya Liga ACB
19.00 Baskonia - Zaragoza
19.00 Andorra - Fuenlabrada
21.45 Cb Breogan - Barcelona

Türkiye Basketbol Ligi
15.30 Büyükçekmece Basket - Fenerbahçe Beko
19.00 Darüşşafaka - Pınar Karşıyaka
19.00 Türk Telekom - Galatasaray NEF
19:00 Frutti Extra Bursaspor - Gaziantep Basketbol

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !
İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.

Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

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