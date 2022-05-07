Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

İşte 7 Mayıs Cumartesi, günün canlı yayınları

İspanya La Liga & Liga Segunda

15.00 Mallorca – Granada

17.00 Fuenlabrada - Real Sociedad B

17.00 Huesca - S.Gijon

17.15 Athletic Bilbao – Valencia

19.15 Malaga CF - Real Oviedo

19.15 Almeria - Amorebieta

19.30 Cadiz - Elche

19.30 Celta Vigo – Alaves

22.00 SD Ponferradina - CF Burgos

22.00 Real Betis – Barcelona

Bundesliga 1&2

14.30 Hamburg - Hannover 96

14.30 Ingolstadt - H. Rostock

14.30 Jahn Regensburg – Heidenheim

21.30 Schalke 04 - Saint Pauli

16.30 Greuther Furth - B. Dortmund

16.30 Hoffenheim - B. Leverkusen

16.30 Freiburg - Union Berlin

16.30 Köln – Wolfsburg

19.30 Hertha Berlin - Mainz

Fransa Ligue 1&2

18.00 Brest - Strasbourg

20.00 Grenoble - Ajaccio

20.00 Caen - US Quevillaise-Rouen Metr

20.00 Dunkerque – Guingamp

20.00 Amiens - Paris

20.00 Pau - Cham. Niort

20.00 Le Havre - AJ Auxerre

20.00 Toulouse – Nimes

20.00 Valenciennes – Sochaux

20.00 Dijon - AS Nancy

20.00 SC Bastia - Rod. Aveyro

İtalya Serie A

16.00 SC Bastia - Rod. Aveyro

19.00 Sassuolo - Udinese

21.45 Lazio – Sampdoria

Hollanda Eredivisie

19.45 Twente - Fortuna Sittard

21.00 Willem II - Heracles

21.00 Zwolle - Utrecht

22.00 Groningen - Sparta Rotterdam

Rusya Premier Lig

14.00 FC Ural - Spartak Moskova

16.30 Zenit - Khimki

16.30 Nizhny Novgo - Akhmat Grozny

19.00 CSKA Moskova - Sochi

Portekiz Premier Lig

17.30 Estoril Praia - Moreirense

20.00 Benfica - Porto

22.30 Portimonense - Sporting Lizbon

İspanya Liga ACB

19.00 Baskonia - Zaragoza

19.00 Andorra - Fuenlabrada

21.45 Cb Breogan - Barcelona

Türkiye Basketbol Ligi

15.30 Büyükçekmece Basket - Fenerbahçe Beko

19.00 Darüşşafaka - Pınar Karşıyaka

19.00 Türk Telekom - Galatasaray NEF

19:00 Frutti Extra Bursaspor - Gaziantep Basketbol

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !

İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.