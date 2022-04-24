Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları
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İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…
İşte 24 Nisan Pazar, günün canlı yayınları
İspanya La Liga & Liga Segunda
15.00 Alcorcon - Real Oviedo
17.15 Mirandes - Real Valladolid
17.15 I. Eivissa - Las Palmas
19.30 Zaragoza - CF Burgos
19.30 Lugo - Leganes
22.00 Barcelona - Vallecano
Bundesliga 1&2
14.30 Paderborn - Hannover 96
14.30 Erzgebirge Aue - H. Rostock
14.30 Nürnberg - Sandhausen
16.30 Bochum - Augsburg
18.30 Hertha Berlin - Stuttgart
Fransa Ligue 1&2
14.00 Rennes - Lorient
16.00 Clermont Foo - Angers
16.00 Nantes - Bordeaux
16.00 Nice – Troyes
16.00 Metz - Brest
18.05 Lille - Strasbourg
21.45 Reims - Marsilya
21.45 Toulouse - Cham. Niort
İtalya Serie A
13.30 Salernitana - Fiorentina
16.00 Empoli - Napoli
16.00 Bologna - Udinese
19.00 Genoa - Cagliari
21.45 Lazio - AC Milan
Hollanda Eredivisie
13.15 Willem II - Vitesse
15.30 Groningen - Heracles
15.30 Feyenoord - Utrecht
17.45 Fortuna Sittard - Go Ahead
Rusya Premier Lig
14.00 Rubin Kazan - Arsenal Tula
14.00 Khimki - Krylia Sovetov
16.30 FK Rostov - Spartak Moskova
19.30 CSKA Moskova - Dinamo Moskova
Portekiz Premier Lig
20.00 Estoril Praia - Belenenses
22.30 CD Tondela - Vitoria Guimaraes
İspanya Liga ACB
13.30 Andorra - San Pablo Burgos
13.30 Real Betis - Real Madrid
18.00 Baskonia - Manresa
19.30 Barcelona – Tenerife
21.00 Obradoiro - Gran Canaria
Türkiye Basketbol Ligi
13.00 Bursaspor - Afyon Bld.
15.30 Galatasaray - Tofaş
18.00 Yukatel Merkezefendi Bld.- Aliağa Petkimspor
Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !
İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.