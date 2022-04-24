Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

İşte 24 Nisan Pazar, günün canlı yayınları

İspanya La Liga & Liga Segunda

15.00 Alcorcon - Real Oviedo

17.15 Mirandes - Real Valladolid

17.15 I. Eivissa - Las Palmas

19.30 Zaragoza - CF Burgos

19.30 Lugo - Leganes

22.00 Barcelona - Vallecano

Bundesliga 1&2

14.30 Paderborn - Hannover 96

14.30 Erzgebirge Aue - H. Rostock

14.30 Nürnberg - Sandhausen

16.30 Bochum - Augsburg

18.30 Hertha Berlin - Stuttgart

Fransa Ligue 1&2

14.00 Rennes - Lorient

16.00 Clermont Foo - Angers

16.00 Nantes - Bordeaux

16.00 Nice – Troyes

16.00 Metz - Brest

18.05 Lille - Strasbourg

21.45 Reims - Marsilya

21.45 Toulouse - Cham. Niort

İtalya Serie A

13.30 Salernitana - Fiorentina

16.00 Empoli - Napoli

16.00 Bologna - Udinese

19.00 Genoa - Cagliari

21.45 Lazio - AC Milan

Hollanda Eredivisie

13.15 Willem II - Vitesse

15.30 Groningen - Heracles

15.30 Feyenoord - Utrecht

17.45 Fortuna Sittard - Go Ahead

Rusya Premier Lig

14.00 Rubin Kazan - Arsenal Tula

14.00 Khimki - Krylia Sovetov

16.30 FK Rostov - Spartak Moskova

19.30 CSKA Moskova - Dinamo Moskova

Portekiz Premier Lig

20.00 Estoril Praia - Belenenses

22.30 CD Tondela - Vitoria Guimaraes

İspanya Liga ACB

13.30 Andorra - San Pablo Burgos

13.30 Real Betis - Real Madrid

18.00 Baskonia - Manresa

19.30 Barcelona – Tenerife

21.00 Obradoiro - Gran Canaria

Türkiye Basketbol Ligi

13.00 Bursaspor - Afyon Bld.

15.30 Galatasaray - Tofaş

18.00 Yukatel Merkezefendi Bld.- Aliağa Petkimspor

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !

İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.