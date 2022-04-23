Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

İşte 23 Nisan Cumartesi, günün canlı yayınları

İspanya La Liga & Liga Segunda

15.00 Real Sociedad B - Amorebieta

17.15 Fuenlabrada - SD Ponferradina

17.15 Cartagena - Girona

19.30 Malaga CF - Eibar

22.00 Barcelona - Vallecano

Bundesliga 1&2

14.30 Schalke 04 - Werder Bremen

14.30 Holstein Kiel - Heidenheim

14.30 Jahn Regensburg - Hamburg

16.30 Saint Pauli - Darmstadt 98

16.30 Eintracht Frankfurt - Hoffenheim

16.30 Freiburg - Monchengladbach

16.30 Köln - Arminia Bielefeld

16.30 Leipzig - Union Berlin

16.30 Greuther Furth - B. Leverkusen

19.30 Bayern Münih - B. Dortmund

21.30 Saint Pauli - Darmstadt 98

Fransa Ligue 1

16.00 Caen - AJ Auxerre

18.00 Lyon - Montpellier

20.00 St Etienne - Monaco

22.00 Paris Saint Germain - RC Lens

İtalya Serie A

16.00 Venezia - Atalanta

16.00 Torino - Spezia

19.00 Inter - AS Roma

21.45 Hellas Verona - Sampdoria

Hollanda Eredvisie

17.30 NEC Nijmegen - Ajax

19.45 AZ Alkmaar - Heerenveen

21.00 Waalwijk - Zwolle

22.00 SC Cambuur - PSV

Rusya Premier Lig

14.00 FC Ural - FC Ufa

16.30 Lokomotiv Moskova - Nizhny Novgo

19.00 Sochi - Akhmat Grozny

Portekiz Premier Lig

17.30 Portimonense - Moreirense

20.00 Santa Clara - Maritimo

20.00 Benfica - Famalicao

22.30 Gil Vicente - P. Ferreira

Türkiye Basketbol Ligi

13.00 Beşiktaş - Darüşşafaka

15.30 Fenerbahçe - Türk Telekom

18.00 Karşıyaka - Büyükçekmece Basketbol

Amerikan Basketbol Ligi NBA

21.00 Toronto - Philadelphia

23.30 Utah - Dallas

02.30 Brooklyn - Boston

05.00 Minnesota - Memphis

Efeler Ligi

15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Bursa B. Şehir Belediye

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !

İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.