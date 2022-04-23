Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları
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İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…
İşte 23 Nisan Cumartesi, günün canlı yayınları
İspanya La Liga & Liga Segunda
15.00 Real Sociedad B - Amorebieta
17.15 Fuenlabrada - SD Ponferradina
17.15 Cartagena - Girona
19.30 Malaga CF - Eibar
22.00 Barcelona - Vallecano
Bundesliga 1&2
14.30 Schalke 04 - Werder Bremen
14.30 Holstein Kiel - Heidenheim
14.30 Jahn Regensburg - Hamburg
16.30 Saint Pauli - Darmstadt 98
16.30 Eintracht Frankfurt - Hoffenheim
16.30 Freiburg - Monchengladbach
16.30 Köln - Arminia Bielefeld
16.30 Leipzig - Union Berlin
16.30 Greuther Furth - B. Leverkusen
19.30 Bayern Münih - B. Dortmund
21.30 Saint Pauli - Darmstadt 98
Fransa Ligue 1
16.00 Caen - AJ Auxerre
18.00 Lyon - Montpellier
20.00 St Etienne - Monaco
22.00 Paris Saint Germain - RC Lens
İtalya Serie A
16.00 Venezia - Atalanta
16.00 Torino - Spezia
19.00 Inter - AS Roma
21.45 Hellas Verona - Sampdoria
Hollanda Eredvisie
17.30 NEC Nijmegen - Ajax
19.45 AZ Alkmaar - Heerenveen
21.00 Waalwijk - Zwolle
22.00 SC Cambuur - PSV
Rusya Premier Lig
14.00 FC Ural - FC Ufa
16.30 Lokomotiv Moskova - Nizhny Novgo
19.00 Sochi - Akhmat Grozny
Portekiz Premier Lig
17.30 Portimonense - Moreirense
20.00 Santa Clara - Maritimo
20.00 Benfica - Famalicao
22.30 Gil Vicente - P. Ferreira
Türkiye Basketbol Ligi
13.00 Beşiktaş - Darüşşafaka
15.30 Fenerbahçe - Türk Telekom
18.00 Karşıyaka - Büyükçekmece Basketbol
Amerikan Basketbol Ligi NBA
21.00 Toronto - Philadelphia
23.30 Utah - Dallas
02.30 Brooklyn - Boston
05.00 Minnesota - Memphis
Efeler Ligi
15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Bursa B. Şehir Belediye
Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !
İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.