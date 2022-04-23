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Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma ! Misli.com’un özel olarak belirlediği etkinliklerin oranlarını arttırarak üyelerine daha yüksek oranlarla ekstra kazanç sağladığı bu kampanyaya sen de dahil ol!

23.04.2022 - 11:00 |
Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

İşte 23 Nisan Cumartesi, günün canlı yayınları
İspanya La Liga & Liga Segunda
15.00 Real Sociedad B - Amorebieta
17.15 Fuenlabrada - SD Ponferradina
17.15 Cartagena - Girona
19.30 Malaga CF - Eibar
22.00 Barcelona - Vallecano

Bundesliga 1&2
14.30 Schalke 04 - Werder Bremen
14.30 Holstein Kiel - Heidenheim
14.30 Jahn Regensburg - Hamburg
16.30 Saint Pauli - Darmstadt 98
16.30 Eintracht Frankfurt - Hoffenheim
16.30 Freiburg - Monchengladbach
16.30 Köln - Arminia Bielefeld
16.30 Leipzig - Union Berlin
16.30 Greuther Furth - B. Leverkusen
19.30 Bayern Münih - B. Dortmund
21.30 Saint Pauli - Darmstadt 98

Fransa Ligue 1
16.00 Caen - AJ Auxerre
18.00 Lyon - Montpellier
20.00 St Etienne - Monaco
22.00 Paris Saint Germain - RC Lens

İtalya Serie A
16.00 Venezia - Atalanta
16.00 Torino - Spezia
19.00 Inter - AS Roma
21.45 Hellas Verona - Sampdoria

Hollanda Eredvisie
17.30 NEC Nijmegen - Ajax
19.45 AZ Alkmaar - Heerenveen
21.00 Waalwijk - Zwolle
22.00 SC Cambuur - PSV

Rusya Premier Lig
14.00 FC Ural - FC Ufa
16.30 Lokomotiv Moskova - Nizhny Novgo
19.00 Sochi - Akhmat Grozny

Portekiz Premier Lig
17.30 Portimonense - Moreirense
20.00 Santa Clara - Maritimo
20.00 Benfica - Famalicao
22.30 Gil Vicente - P. Ferreira

Türkiye Basketbol Ligi
13.00 Beşiktaş - Darüşşafaka
15.30 Fenerbahçe - Türk Telekom
18.00 Karşıyaka - Büyükçekmece Basketbol

Amerikan Basketbol Ligi NBA
21.00 Toronto - Philadelphia
23.30 Utah - Dallas
02.30 Brooklyn - Boston
05.00 Minnesota - Memphis

Efeler Ligi
15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Bursa B. Şehir Belediye

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !
İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.

Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

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