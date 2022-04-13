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Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma ! Misli.com’un özel olarak belirlediği etkinliklerin oranlarını arttırarak üyelerine daha yüksek oranlarla ekstra kazanç sağladığı bu kampanyaya sen de dahil ol!

13.04.2022 - 10:32 |
Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

İşte 13 Nisan Çarşamba, günün canlı yayınları
ATP
12.00 Cabal J S / Farah R . - Gonzalez S / Molteni A
12.00 Sonego L. - Djere, Laslo
13.20 Hurkacz, H. - Portero P.
13.20 Fritz T. - Cilic, Marin
13.20 Ruud, Casper - Rune H.
14.00 Goffin D. - Evans D.
14.40 Ruusuvuori, Emil - Sinner J.
14.40 A.-Aliassime - Musetti L.

Avusturalya A-Ligi
12.05 Perth Glory - Wellington P
12.05 W.SydneyWan. - C Mariners

EuroLeague
19.30 Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe
20.00 Bilbao Basket - Real Madrid
20.00 Baskonia - UCAM Murcia

İspanya Liga ACB
22.30 Gran Canaria - Andorra
22.30 Zaragoza – Obradoiro

Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-Off
21.00 Ludwigsburg - U-BT Cluj-Napoca

Danimarka Süper Lig
19.30 Randers - Midtjylland

Amerikan Basketbol Ligi NBA
02.00 Atlanta - Charlotte
04.30 New Orleans - San Antonio

Basketbol Süper Ligi
18.00 Bahçeşehir Koleji - Darüşşafaka
20.30 Bursaspor - Karşıyaka
20.30 Merkezefendi Basket – Anadolu Efes

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !
Avusturalya ve Basketbol Süper Ligi’nde yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.

Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

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