Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

İşte 13 Nisan Çarşamba, günün canlı yayınları

ATP

12.00 Cabal J S / Farah R . - Gonzalez S / Molteni A

12.00 Sonego L. - Djere, Laslo

13.20 Hurkacz, H. - Portero P.

13.20 Fritz T. - Cilic, Marin

13.20 Ruud, Casper - Rune H.

14.00 Goffin D. - Evans D.

14.40 Ruusuvuori, Emil - Sinner J.

14.40 A.-Aliassime - Musetti L.

Avusturalya A-Ligi

12.05 Perth Glory - Wellington P

12.05 W.SydneyWan. - C Mariners

EuroLeague

19.30 Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe

20.00 Bilbao Basket - Real Madrid

20.00 Baskonia - UCAM Murcia

İspanya Liga ACB

22.30 Gran Canaria - Andorra

22.30 Zaragoza – Obradoiro

Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-Off

21.00 Ludwigsburg - U-BT Cluj-Napoca

Danimarka Süper Lig

19.30 Randers - Midtjylland

Amerikan Basketbol Ligi NBA

02.00 Atlanta - Charlotte

04.30 New Orleans - San Antonio

Basketbol Süper Ligi

18.00 Bahçeşehir Koleji - Darüşşafaka

20.30 Bursaspor - Karşıyaka

20.30 Merkezefendi Basket – Anadolu Efes

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !

Avusturalya ve Basketbol Süper Ligi’nde yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.