Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları
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İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…
İşte 10 Nisan Pazar, günün canlı yayınlar
İspanya La Liga & Liga Segunda
15.00 Osasuna – Alaves
15.00 Fuenlabrada – Huesca 17.00 Zaragoza - Girona
17.15 Espanyol - Celta Vigo
19.15 Mirandes - CF Burgos
19.15 I. Eivissa – Eibar
19.15 Real Oviedo - Leganes
19.30 Elche - Real Sociedad
22.00 Levante - Barcelona
Bundesliga 1&2
14.30 Sandhausen - Dynamo Dresden
14.30 Paderborn – Karlsruhe
14.30 Holstein Kiel - Hamburg
16.30 Bochum - B. Leverkusen
18.30 Eintracht Frankfurt - Freiburg
20.30 Leipzig - Hoffenheim
Fransa Ligue 1&2
14.00 Bordeaux - Metz
16.00 Monaco - Troyes
16.00 Brest - Nantes
16.00 Angers - Lille
18.05 RC Lens - Nice
20.00 Strasbourg - Lyon
22.00 Marsilya - Montpellier
İtalya Serie A
13.30 Genoa - Lazio
16.00 Venezia – Udinese
16.00 Sassuolo – Atalanta
16.00 Napoli – Fiorentina 19.00 AS Roma - Salernitana
21.45 Torino - AC Milan
Hollanda Eredivisie
13.15 Heerenveen – Groningen
15.30 PSV – Waalwijk
15.30 Vitesse - SC Cambuur
17.45 Heracles - Feyenoord
21.00 Zwolle - AZ Alkmaar
Rusya Premier Lig
12.00 FC Ural - Krylia Sovetov
14.00 FC Ufa – Sochi
16.30 Spartak Moskova - Arsenal Tula
19.30 FK Rostov - Lokomotiv Moskova
Portekiz Premier Lig
17.30 Portimonense – Famalicao 17.30 Santa Clara - Estoril Praia
20.00 Vitoria Guimaraes - Porto
22.30 FC Vizela - Braga
İspanya Liga ACB
13.30 UCAM Murcia - Gran Canaria
18.00 Unicaja Malaga - Andorra
19.30 Barcelona - Real Madrid
21.00 San Pablo Burgos - Baskonia
Türkiye Basketbol Ligi
13.00 Gaziantep Basketbol - Aliağa Petkimspor
15.30 Beşiktaş Icrypex - Türk Telekom
18.00 Anadolu Efes - HDI Sigorta Afyon Bld.
İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz