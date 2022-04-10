Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

İşte 10 Nisan Pazar, günün canlı yayınlar

İspanya La Liga & Liga Segunda

15.00 Osasuna – Alaves

15.00 Fuenlabrada – Huesca 17.00 Zaragoza - Girona

17.15 Espanyol - Celta Vigo

19.15 Mirandes - CF Burgos

19.15 I. Eivissa – Eibar

19.15 Real Oviedo - Leganes

19.30 Elche - Real Sociedad

22.00 Levante - Barcelona

Bundesliga 1&2

14.30 Sandhausen - Dynamo Dresden

14.30 Paderborn – Karlsruhe

14.30 Holstein Kiel - Hamburg

16.30 Bochum - B. Leverkusen

18.30 Eintracht Frankfurt - Freiburg

20.30 Leipzig - Hoffenheim

Fransa Ligue 1&2

14.00 Bordeaux - Metz

16.00 Monaco - Troyes

16.00 Brest - Nantes

16.00 Angers - Lille

18.05 RC Lens - Nice

20.00 Strasbourg - Lyon

22.00 Marsilya - Montpellier

İtalya Serie A

13.30 Genoa - Lazio

16.00 Venezia – Udinese

16.00 Sassuolo – Atalanta

16.00 Napoli – Fiorentina 19.00 AS Roma - Salernitana

21.45 Torino - AC Milan

Hollanda Eredivisie

13.15 Heerenveen – Groningen

15.30 PSV – Waalwijk

15.30 Vitesse - SC Cambuur

17.45 Heracles - Feyenoord

21.00 Zwolle - AZ Alkmaar

Rusya Premier Lig

12.00 FC Ural - Krylia Sovetov

14.00 FC Ufa – Sochi

16.30 Spartak Moskova - Arsenal Tula

19.30 FK Rostov - Lokomotiv Moskova

Portekiz Premier Lig

17.30 Portimonense – Famalicao 17.30 Santa Clara - Estoril Praia

20.00 Vitoria Guimaraes - Porto

22.30 FC Vizela - Braga

İspanya Liga ACB

13.30 UCAM Murcia - Gran Canaria

18.00 Unicaja Malaga - Andorra

19.30 Barcelona - Real Madrid

21.00 San Pablo Burgos - Baskonia

Türkiye Basketbol Ligi

13.00 Gaziantep Basketbol - Aliağa Petkimspor

15.30 Beşiktaş Icrypex - Türk Telekom

18.00 Anadolu Efes - HDI Sigorta Afyon Bld.

İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz