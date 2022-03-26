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Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma ! Misli.com’un özel olarak belirlediği etkinliklerin oranlarını arttırarak üyelerine daha yüksek oranlarla ekstra kazanç sağladığı bu kampanyaya sen de dahil ol!

26.03.2022 - 09:45 |
Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

İşte 26 Mart Cumartesi, günün canlı yayınları

Avusturalya A Ligi
09.05 Brisbane Roar-Western United
09.05 Wellington P-Perth Glory
11.45 C Mariners-Adelaide United
11.45 Macarthur FC-Melbourne City FC

İspanya La Liga 2
16.00 I. Eivissa-Real Sociedad B
18.00 Eibar-Lugo
20.00 S.Gijon-Cartagena
23.30 Real Oviedo-Fuenlabrada

İngiltere 1. Lig
18.00 Ipswich Town-Plymouth

İspanya Liga ACB
20.00 Cb Breogan-Obradoiro
20.00 San Pablo Burgos-Zaragoza
22.45 Manresa-Andorra
22.45 Gran Canaria-Tenerife

ABD Majör Lig
00.00 Charlotte FC-FC Cincinnati
02.00 Kansas City-Real Salt Lake

Meksika Primera Ligi
02.00 Pumas Unam-Mazatlan
Amerikan Basketbol Ligi NBA
00.00 New Orleans-San Antonio
02.00 Orlando-Sacramento
02.30 Toronto-Indiana
03.00 Miami-Brooklyn
03.00 Cleveland-Chicago
03.00 Memphis-Milwaukee
04.00 Denver-Oklahoma

Basketbol Süper Ligi
13.00 Gaziantep-Büyükçekmece
15.30 Merkezefendi Basket-Tofaş
18.00 Bursaspor-Darüşşafaka
20.15 Yalovaspor-Türk Telekom

Sultanlar Ligi
14.00 Aydın Büyükşehir Bld.-Vakıfbank
14.00 Mert Grup Sigorta-Fenerbahçe Opet

Efeler Ligi
16.00 Ziraat Bankkart-Bingöl Solhan Spor
16.00 Bursa Büyükşehir Bld.-Tokata Bld.Plevne
16.00 Galatasaray HDI Sigorta-Altekma
16.00 Yeni Kızıl Tepe Spor-Afyon Bld.Yüntaş
16.00 Sorgun Bld.-Cizre Belediye

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !
İspanya 2. Lig ve Avusturalya Ligi’nde yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.

Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

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