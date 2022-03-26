Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

İşte 26 Mart Cumartesi, günün canlı yayınları



Avusturalya A Ligi

09.05 Brisbane Roar-Western United

09.05 Wellington P-Perth Glory

11.45 C Mariners-Adelaide United

11.45 Macarthur FC-Melbourne City FC

İspanya La Liga 2

16.00 I. Eivissa-Real Sociedad B

18.00 Eibar-Lugo

20.00 S.Gijon-Cartagena

23.30 Real Oviedo-Fuenlabrada

İngiltere 1. Lig

18.00 Ipswich Town-Plymouth

İspanya Liga ACB

20.00 Cb Breogan-Obradoiro

20.00 San Pablo Burgos-Zaragoza

22.45 Manresa-Andorra

22.45 Gran Canaria-Tenerife

ABD Majör Lig

00.00 Charlotte FC-FC Cincinnati

02.00 Kansas City-Real Salt Lake

Meksika Primera Ligi

02.00 Pumas Unam-Mazatlan

Amerikan Basketbol Ligi NBA

00.00 New Orleans-San Antonio

02.00 Orlando-Sacramento

02.30 Toronto-Indiana

03.00 Miami-Brooklyn

03.00 Cleveland-Chicago

03.00 Memphis-Milwaukee

04.00 Denver-Oklahoma

Basketbol Süper Ligi

13.00 Gaziantep-Büyükçekmece

15.30 Merkezefendi Basket-Tofaş

18.00 Bursaspor-Darüşşafaka

20.15 Yalovaspor-Türk Telekom

Sultanlar Ligi

14.00 Aydın Büyükşehir Bld.-Vakıfbank

14.00 Mert Grup Sigorta-Fenerbahçe Opet

Efeler Ligi

16.00 Ziraat Bankkart-Bingöl Solhan Spor

16.00 Bursa Büyükşehir Bld.-Tokata Bld.Plevne

16.00 Galatasaray HDI Sigorta-Altekma

16.00 Yeni Kızıl Tepe Spor-Afyon Bld.Yüntaş

16.00 Sorgun Bld.-Cizre Belediye

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !

İspanya 2. Lig ve Avusturalya Ligi’nde yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.