Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

İşte 19 Mart Cumartesi, günün canlı yayınları

İspanya La Liga & Liga Segunda

16.00 Alaves-Granada

16.00 Real Sociedad B-Mirandes

18.00 Cartagena-Zaragoza

18.00 Fuenlabrada-Malaga CF

18.15 Elche-Valencia

20.15 Real Valladolid-Las Palmas

20.15 Lugo-Real Oviedo

20.30 Osasuna-Levante

23.00 Vallecano-Atletico Madrid

23.00 Girona-I. Eivissa

Bundesliga 1&2

15.30 Schalke 04-Hannover 96

15.30 Sandhausen-H.Rostock

15.30 F. Düsseldorf-Hamburg

17.30 Greuther Fürth-Freiburg

17.30 Mainz-Arminia Bielefeld

17.30 Stuttgart-Augsburg

17.30 Hertha Berlin-Hoffenheim

20.30 Bayern Münih-Union Berlin

22.30 Werder Bremen-Darmstadt 98

Fransa Lig 1&2

17.00 AJ Auxerre-Toulouse

17.00 Le Havre-Caen

19.00 RC Lens-Clermont Foo

21.00 Sochaux-Rod.Aveyro

21.00 Dunkerque-Valenciennes

21.00 Grenoble-SC Bastia

21.00 Cham Niort-Rouen Metr

21.00 Ajaccio-Nimes

21.00 Paris-Pau

21.00 Amiens-Dijon

21.00 Guingamp-AS Nancy

23.00 Nantes-Lille

İtalya Serie A

17.00 Napoli-Udinese

20.00 Inter-Fiorentina

22.45 Cagliari-Milan

Hollanda Eredvisie

20.45 Go Ahead-SC Cambuur

22.00 Twente-Zwolle

23.00 NEC Nijmegen-Sparta Rotterdam

Rusya Premier Lig

12.00 FC Ural-Khimki

14.00 Nizhny Novgo-Spartak Moskova

16.30 Akhmat Grozny-Lokomotiv Moskova

19.30 Zenit-Arsenal Tula

Portekiz Premier Lig

18.30 CD Tondela-FC Arouca

21.00 Santa Clara-Belenenses

23.30 Vitoria Guimaraes-Sporting Lizbon

Türkiye Basketbol Ligi

13.00 Türk Telekom-Gaziantep

15.30 Fenerbahçe-Beşiktaş

18.00 Tofaş-Yalovaspor

20.15 Darüşşafaka-Anadolu Efes

İspanya Liga ACB

20.00 Andorra-Bilbao Basket

20.00 Fuenlabrada-UCAM Murcia

22.45 Obradoiro-Unicaja Malaga

Amerikan Basketbol Ligi NBA

00.00 Minnesota Timberwolves-Milwaukee Bucks

02.00 Charlotte Hornets-Dallas Mavericks

03.00 Wahsington Wizards-Los Angeles Lakers

03.00 Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons

Efeler Ligi

16.00 Afyon Belediye Yüntaş-Bursa Büyükşehir Belediye

16.00 Halkbank-Sorgun Belediye

16.00 Bingöl Solhan Spor-Galatasaray HDI Sigorta

16.00 Altekma-Spor Toto

16.00 Allpower Akü Cizre Bld.-Yeni Kızıltepe Spor

16.00 Tokat Belediye Plevne-Ziraat Bankkart

Sultanlar Ligi

13.00 Karayolları-Yeşilyurt

15.00 Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !

İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.