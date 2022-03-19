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Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma ! Misli.com’un özel olarak belirlediği etkinliklerin oranlarını arttırarak üyelerine daha yüksek oranlarla ekstra kazanç sağladığı bu kampanyaya sen de dahil ol!

19.03.2022 - 09:09 |
Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

İşte 19 Mart Cumartesi, günün canlı yayınları

İspanya La Liga & Liga Segunda
16.00 Alaves-Granada
16.00 Real Sociedad B-Mirandes
18.00 Cartagena-Zaragoza
18.00 Fuenlabrada-Malaga CF
18.15 Elche-Valencia
20.15 Real Valladolid-Las Palmas
20.15 Lugo-Real Oviedo
20.30 Osasuna-Levante
23.00 Vallecano-Atletico Madrid
23.00 Girona-I. Eivissa

Bundesliga 1&2
15.30 Schalke 04-Hannover 96
15.30 Sandhausen-H.Rostock
15.30 F. Düsseldorf-Hamburg
17.30 Greuther Fürth-Freiburg
17.30 Mainz-Arminia Bielefeld
17.30 Stuttgart-Augsburg
17.30 Hertha Berlin-Hoffenheim
20.30 Bayern Münih-Union Berlin
22.30 Werder Bremen-Darmstadt 98

Fransa Lig 1&2
17.00 AJ Auxerre-Toulouse
17.00 Le Havre-Caen
19.00 RC Lens-Clermont Foo
21.00 Sochaux-Rod.Aveyro
21.00 Dunkerque-Valenciennes
21.00 Grenoble-SC Bastia
21.00 Cham Niort-Rouen Metr
21.00 Ajaccio-Nimes
21.00 Paris-Pau
21.00 Amiens-Dijon
21.00 Guingamp-AS Nancy
23.00 Nantes-Lille

İtalya Serie A
17.00 Napoli-Udinese
20.00 Inter-Fiorentina
22.45 Cagliari-Milan

Hollanda Eredvisie
20.45 Go Ahead-SC Cambuur
22.00 Twente-Zwolle
23.00 NEC Nijmegen-Sparta Rotterdam

Rusya Premier Lig
12.00 FC Ural-Khimki
14.00 Nizhny Novgo-Spartak Moskova
16.30 Akhmat Grozny-Lokomotiv Moskova
19.30 Zenit-Arsenal Tula

Portekiz Premier Lig
18.30 CD Tondela-FC Arouca
21.00 Santa Clara-Belenenses
23.30 Vitoria Guimaraes-Sporting Lizbon

Türkiye Basketbol Ligi
13.00 Türk Telekom-Gaziantep
15.30 Fenerbahçe-Beşiktaş
18.00 Tofaş-Yalovaspor
20.15 Darüşşafaka-Anadolu Efes

İspanya Liga ACB
20.00 Andorra-Bilbao Basket
20.00 Fuenlabrada-UCAM Murcia
22.45 Obradoiro-Unicaja Malaga

Amerikan Basketbol Ligi NBA
00.00 Minnesota Timberwolves-Milwaukee Bucks
02.00 Charlotte Hornets-Dallas Mavericks
03.00 Wahsington Wizards-Los Angeles Lakers
03.00 Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons

Efeler Ligi
16.00 Afyon Belediye Yüntaş-Bursa Büyükşehir Belediye
16.00 Halkbank-Sorgun Belediye
16.00 Bingöl Solhan Spor-Galatasaray HDI Sigorta
16.00 Altekma-Spor Toto
16.00 Allpower Akü Cizre Bld.-Yeni Kızıltepe Spor
16.00 Tokat Belediye Plevne-Ziraat Bankkart

Sultanlar Ligi
13.00 Karayolları-Yeşilyurt
15.00 Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !
İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.

Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

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