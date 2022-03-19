Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları
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İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…
İşte 19 Mart Cumartesi, günün canlı yayınları
İspanya La Liga & Liga Segunda
16.00 Alaves-Granada
16.00 Real Sociedad B-Mirandes
18.00 Cartagena-Zaragoza
18.00 Fuenlabrada-Malaga CF
18.15 Elche-Valencia
20.15 Real Valladolid-Las Palmas
20.15 Lugo-Real Oviedo
20.30 Osasuna-Levante
23.00 Vallecano-Atletico Madrid
23.00 Girona-I. Eivissa
Bundesliga 1&2
15.30 Schalke 04-Hannover 96
15.30 Sandhausen-H.Rostock
15.30 F. Düsseldorf-Hamburg
17.30 Greuther Fürth-Freiburg
17.30 Mainz-Arminia Bielefeld
17.30 Stuttgart-Augsburg
17.30 Hertha Berlin-Hoffenheim
20.30 Bayern Münih-Union Berlin
22.30 Werder Bremen-Darmstadt 98
Fransa Lig 1&2
17.00 AJ Auxerre-Toulouse
17.00 Le Havre-Caen
19.00 RC Lens-Clermont Foo
21.00 Sochaux-Rod.Aveyro
21.00 Dunkerque-Valenciennes
21.00 Grenoble-SC Bastia
21.00 Cham Niort-Rouen Metr
21.00 Ajaccio-Nimes
21.00 Paris-Pau
21.00 Amiens-Dijon
21.00 Guingamp-AS Nancy
23.00 Nantes-Lille
İtalya Serie A
17.00 Napoli-Udinese
20.00 Inter-Fiorentina
22.45 Cagliari-Milan
Hollanda Eredvisie
20.45 Go Ahead-SC Cambuur
22.00 Twente-Zwolle
23.00 NEC Nijmegen-Sparta Rotterdam
Rusya Premier Lig
12.00 FC Ural-Khimki
14.00 Nizhny Novgo-Spartak Moskova
16.30 Akhmat Grozny-Lokomotiv Moskova
19.30 Zenit-Arsenal Tula
Portekiz Premier Lig
18.30 CD Tondela-FC Arouca
21.00 Santa Clara-Belenenses
23.30 Vitoria Guimaraes-Sporting Lizbon
Türkiye Basketbol Ligi
13.00 Türk Telekom-Gaziantep
15.30 Fenerbahçe-Beşiktaş
18.00 Tofaş-Yalovaspor
20.15 Darüşşafaka-Anadolu Efes
İspanya Liga ACB
20.00 Andorra-Bilbao Basket
20.00 Fuenlabrada-UCAM Murcia
22.45 Obradoiro-Unicaja Malaga
Amerikan Basketbol Ligi NBA
00.00 Minnesota Timberwolves-Milwaukee Bucks
02.00 Charlotte Hornets-Dallas Mavericks
03.00 Wahsington Wizards-Los Angeles Lakers
03.00 Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons
Efeler Ligi
16.00 Afyon Belediye Yüntaş-Bursa Büyükşehir Belediye
16.00 Halkbank-Sorgun Belediye
16.00 Bingöl Solhan Spor-Galatasaray HDI Sigorta
16.00 Altekma-Spor Toto
16.00 Allpower Akü Cizre Bld.-Yeni Kızıltepe Spor
16.00 Tokat Belediye Plevne-Ziraat Bankkart
Sultanlar Ligi
13.00 Karayolları-Yeşilyurt
15.00 Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit
Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !
İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.