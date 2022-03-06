Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları
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İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…
İşte 6 Mart Pazar, günün canlı yayınları
İspanya La Liga & Liga Segunda
16.00 Cadiz-Vallecano
16.00 Lugo-Alcorcon
18.00 SD Ponferradina-I. Eivissa
18.15 Elche-Barcelona
20.15 Leganes-Mirandes
20.15 Amorebieta-Malaga CF
20.15 Cartagena-Eibar
20.30 Celta Vigo-Mallorca
23.00 Real Betis-Atletico Madrid
23.00 Girona-Real Oviedo
Bundesliga 1&2
15.30 Werder Bremen-Dynamo Dresden
15.30 F. Düsseldorf-Ingolstadt
15.30 Erzgebirge Aue-Jahn Regensburg
19.30 Köln-Hoffenheim
Fransa Lig 1&2
15.00 St. Etienne-Metz
17.00 Rennes-Angers
17.00 Nantes-Montpellier
17.00 Reims-Strasbourg
17.00 Bordeaux-Troyes
19.05 Lille-Clermont Foo
22.45 Marsilya-Monaco
22.45 Toulouse-Dunkerque
İtalya Serie A
14.30 Genoa-Empoli
17.00 Fiorentina-Hellas Verona
17.00 Bologna-Torino
17.00 Venezia-Sassuolo
20.00 Juventus-Spezia
22.45 Napoli-AC Milan
Hollanda Eredvisie
14.15 PSV-Heracles
16.30 Twente-SC Cambuur
18.45 NEC Nijmegen-AZ Alkmaar
18.45 Ajax-Waalwijk
22.00 Fortuna Sittard-Zwolle
Rusya Premier Lig
14.00 Krylia Sovetov-Arsenal Tula
14.00 Lokomotiv Moskova-Khimki
19.00 Dinamo Moskova-Spartak Moskova
Portekiz Premier Lig
18.30 Moreriense-Maritimo
21.00 P. Ferreira-Porto
23.30 Vitoria Guimaraes-Famalicao
23.30 Santa Clara -FC Vizela
Efeler Ligi
16.00 Afyon Belediye-Galatasaray
17.00 Halkbank-Bursa Büyükşehir Belediye
Sultanlar Ligi
13.00 Eczacıbaşı Dynavit-Yeşilyurt
14.00 Karayolları-Aydın Büyükşehir Belediye
15.00 Nilüfer Belediye-Galatasaray
16.00 Bolu Belediye-PTT
Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !
İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.