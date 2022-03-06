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Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma ! Misli.com’un özel olarak belirlediği etkinliklerin oranlarını arttırarak üyelerine daha yüksek oranlarla ekstra kazanç sağladığı bu kampanyaya sen de dahil ol!

06.03.2022 - 11:32 |
Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

İşte 6 Mart Pazar, günün canlı yayınları

İspanya La Liga & Liga Segunda

16.00 Cadiz-Vallecano

16.00 Lugo-Alcorcon

18.00 SD Ponferradina-I. Eivissa

18.15 Elche-Barcelona

20.15 Leganes-Mirandes

20.15 Amorebieta-Malaga CF

20.15 Cartagena-Eibar

20.30 Celta Vigo-Mallorca

23.00 Real Betis-Atletico Madrid

23.00 Girona-Real Oviedo

Bundesliga 1&2

15.30 Werder Bremen-Dynamo Dresden

15.30 F. Düsseldorf-Ingolstadt

15.30 Erzgebirge Aue-Jahn Regensburg

19.30 Köln-Hoffenheim

Fransa Lig 1&2

15.00 St. Etienne-Metz

17.00 Rennes-Angers

17.00 Nantes-Montpellier

17.00 Reims-Strasbourg

17.00 Bordeaux-Troyes

19.05 Lille-Clermont Foo

22.45 Marsilya-Monaco

22.45 Toulouse-Dunkerque

İtalya Serie A

14.30 Genoa-Empoli

17.00 Fiorentina-Hellas Verona

17.00 Bologna-Torino

17.00 Venezia-Sassuolo

20.00 Juventus-Spezia

22.45 Napoli-AC Milan

Hollanda Eredvisie

14.15 PSV-Heracles

16.30 Twente-SC Cambuur

18.45 NEC Nijmegen-AZ Alkmaar

18.45 Ajax-Waalwijk

22.00 Fortuna Sittard-Zwolle

Rusya Premier Lig

14.00 Krylia Sovetov-Arsenal Tula

14.00 Lokomotiv Moskova-Khimki

19.00 Dinamo Moskova-Spartak Moskova

Portekiz Premier Lig

18.30 Moreriense-Maritimo

21.00 P. Ferreira-Porto

23.30 Vitoria Guimaraes-Famalicao

23.30 Santa Clara -FC Vizela

Efeler Ligi

16.00 Afyon Belediye-Galatasaray

17.00 Halkbank-Bursa Büyükşehir Belediye

Sultanlar Ligi

13.00 Eczacıbaşı Dynavit-Yeşilyurt

14.00 Karayolları-Aydın Büyükşehir Belediye

15.00 Nilüfer Belediye-Galatasaray

16.00 Bolu Belediye-PTT

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !

İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.

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