Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

İşte 28 Şubat Pazartesi, günün canlı yayınları

İspanya La Liga & Liga Segunda

23.00 Malaga CF-Cartagena

23.00 Granada-Cadiz

Fransa Lig 2

22.45 Grenoble-Toulouse

İtalya Serie A

22.50 Atalanta-Sampdoria

Portekiz Premier Lig

23.15 Braga-Santa Clara

Rusya Premier Lig

19.00 Zenit-Rubin Kazan

Polonya Ekstraklasa

20.00 Cracovia-Nieciecza

Yunanistan Süper Lig

20.30 Apollon Smirnis-Atromitos

Danimarka Süper Lig

21.00 Brondby-SonderjyskE

İsveç Kupası

21.00 Sollen Utd.-Norrköping

İngiltere Championship

23.00 West Bromwich-Swansea City

FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

19.30 Slovenya-Finlandiya

20.00 Polonya-Estonya

20.00 Türkiye-Yunanistan

20.00 Slovakya-Sırbistan

20.30 Letonya-Belçika

21.00 İsveç-Hırvatistan

21.30 Almanya-İsrail

Sultanlar Ligi

15.00 Türk Hava Yolları-Nilüfer Belediye

Efeler Ligi

20.00 Altekma-Afyon Bld. Yüntaş

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !

İspanya ve Portekiz’de yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.