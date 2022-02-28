Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları
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İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…
İşte 28 Şubat Pazartesi, günün canlı yayınları
İspanya La Liga & Liga Segunda
23.00 Malaga CF-Cartagena
23.00 Granada-Cadiz
Fransa Lig 2
22.45 Grenoble-Toulouse
İtalya Serie A
22.50 Atalanta-Sampdoria
Portekiz Premier Lig
23.15 Braga-Santa Clara
Rusya Premier Lig
19.00 Zenit-Rubin Kazan
Polonya Ekstraklasa
20.00 Cracovia-Nieciecza
Yunanistan Süper Lig
20.30 Apollon Smirnis-Atromitos
Danimarka Süper Lig
21.00 Brondby-SonderjyskE
İsveç Kupası
21.00 Sollen Utd.-Norrköping
İngiltere Championship
23.00 West Bromwich-Swansea City
FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
19.30 Slovenya-Finlandiya
20.00 Polonya-Estonya
20.00 Türkiye-Yunanistan
20.00 Slovakya-Sırbistan
20.30 Letonya-Belçika
21.00 İsveç-Hırvatistan
21.30 Almanya-İsrail
Sultanlar Ligi
15.00 Türk Hava Yolları-Nilüfer Belediye
Efeler Ligi
20.00 Altekma-Afyon Bld. Yüntaş
Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !
İspanya ve Portekiz’de yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.