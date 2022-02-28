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Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma ! Misli.com’un özel olarak belirlediği etkinliklerin oranlarını arttırarak üyelerine daha yüksek oranlarla ekstra kazanç sağladığı bu kampanyaya sen de dahil ol!

28.02.2022 - 12:33 |
Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

İşte 28 Şubat Pazartesi, günün canlı yayınları
İspanya La Liga & Liga Segunda
23.00 Malaga CF-Cartagena
23.00 Granada-Cadiz

Fransa Lig 2
22.45 Grenoble-Toulouse

İtalya Serie A
22.50 Atalanta-Sampdoria

Portekiz Premier Lig
23.15 Braga-Santa Clara

Rusya Premier Lig
19.00 Zenit-Rubin Kazan

Polonya Ekstraklasa
20.00 Cracovia-Nieciecza

Yunanistan Süper Lig
20.30 Apollon Smirnis-Atromitos

Danimarka Süper Lig
21.00 Brondby-SonderjyskE

İsveç Kupası
21.00 Sollen Utd.-Norrköping

İngiltere Championship
23.00 West Bromwich-Swansea City

FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
19.30 Slovenya-Finlandiya
20.00 Polonya-Estonya
20.00 Türkiye-Yunanistan
20.00 Slovakya-Sırbistan
20.30 Letonya-Belçika
21.00 İsveç-Hırvatistan
21.30 Almanya-İsrail

Sultanlar Ligi
15.00 Türk Hava Yolları-Nilüfer Belediye

Efeler Ligi
20.00 Altekma-Afyon Bld. Yüntaş

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !
İspanya ve Portekiz’de yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.

Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

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