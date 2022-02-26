Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

İşte 26 Şubat Cumartesi, günün canlı yayınları

İspanya La Liga & Liga Segunda

16.00 Mallorca-Valencia

18.00 I. Eivissa-Huesca

18.00 Mirandes-Tenerife

18.15 Getafe-Alaves

20.15 Real Oviedo-Real Sociedad B

20.30 Vallecano-Real Madrid

23.00 Las Palmas-Lugo

23.00 Atletico Madrid-Celta Vigo

Bundesliga 1&2

15.30 H. Rostock-Nürnberg

15.30 Karlsruhe-Schalke 04

15.30 Ingolstadt-Saint Pauli

17.30 Union Berlin-Mainz

17.30 Freiburg-Hertha Berlin

17.30 Monchengladbach-Wolfsburg

17.30 B. Leverkusen-Arminia Bielefeld

17.30 Greuther Furth-Köln

20.30 Eintracht Frankfurt-Bayern Münih

22.30 Dynamo Dresden-Darmstadt 98

Fransa Lig 1&2

17.00 Paris-Sochaux

19.00 Strasbourg-Nice

21.00 Le Havre-AS Nancy

21.00 Ajaccio-Rod. Aveyro

21.00 Caen-SC Bastia

21.00 Valenciennes-Pau

21.00 Amiens-Nimes

21.00 Dunkerque-Dijon

21.00 Guingamp-Cham. Niort

21.00 AJ Auxerre-US Quevillaise-Rouen Metr

23.00 Paris Saint Germain-St Etienne

İtalya Serie A

17.05 Salernitana-Bologna

20.05 Empoli-Juventus

22.50 Sassuolo-Fiorentina

Hollanda Eredvisie

18.30 Heracles-Zwolle

20.45 Groningen-Willem II

23.00 SC Cambuur-Fortuna Sittard

Portekiz Premier Lig

18.30 Famalicao-CD Tondela

21.00 Maritimo-Sporting Lizbon

23.30 FC Arouca-Moreriense

NBA ALL-STAR

20.00 Detroit Pistons-Boston Celtics

Efeler Ligi

15.00 Ziraat Bankkart-Halkbank

15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Cizre Belediye

16.00 Bingöl Solhan Spor-Tokat Belediye Plevne

16.00 Bursa Belediye-Fenerbahçe HDI Sigorta

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !

İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.