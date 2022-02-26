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Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma ! Misli.com’un özel olarak belirlediği etkinliklerin oranlarını arttırarak üyelerine daha yüksek oranlarla ekstra kazanç sağladığı bu kampanyaya sen de dahil ol!

26.02.2022 - 11:57 |
Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

İşte 26 Şubat Cumartesi, günün canlı yayınları
İspanya La Liga & Liga Segunda
16.00 Mallorca-Valencia
18.00 I. Eivissa-Huesca
18.00 Mirandes-Tenerife
18.15 Getafe-Alaves
20.15 Real Oviedo-Real Sociedad B
20.30 Vallecano-Real Madrid
23.00 Las Palmas-Lugo
23.00 Atletico Madrid-Celta Vigo

Bundesliga 1&2
15.30 H. Rostock-Nürnberg
15.30 Karlsruhe-Schalke 04
15.30 Ingolstadt-Saint Pauli
17.30 Union Berlin-Mainz
17.30 Freiburg-Hertha Berlin
17.30 Monchengladbach-Wolfsburg
17.30 B. Leverkusen-Arminia Bielefeld
17.30 Greuther Furth-Köln
20.30 Eintracht Frankfurt-Bayern Münih
22.30 Dynamo Dresden-Darmstadt 98

Fransa Lig 1&2
17.00 Paris-Sochaux
19.00 Strasbourg-Nice
21.00 Le Havre-AS Nancy
21.00 Ajaccio-Rod. Aveyro
21.00 Caen-SC Bastia
21.00 Valenciennes-Pau
21.00 Amiens-Nimes
21.00 Dunkerque-Dijon
21.00 Guingamp-Cham. Niort
21.00 AJ Auxerre-US Quevillaise-Rouen Metr
23.00 Paris Saint Germain-St Etienne

İtalya Serie A
17.05 Salernitana-Bologna
20.05 Empoli-Juventus
22.50 Sassuolo-Fiorentina

Hollanda Eredvisie
18.30 Heracles-Zwolle
20.45 Groningen-Willem II
23.00 SC Cambuur-Fortuna Sittard

Portekiz Premier Lig
18.30 Famalicao-CD Tondela
21.00 Maritimo-Sporting Lizbon
23.30 FC Arouca-Moreriense

NBA ALL-STAR
20.00 Detroit Pistons-Boston Celtics

Efeler Ligi
15.00 Ziraat Bankkart-Halkbank
15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Cizre Belediye
16.00 Bingöl Solhan Spor-Tokat Belediye Plevne
16.00 Bursa Belediye-Fenerbahçe HDI Sigorta

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !
İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.

Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

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