Günün En Çok Oynanan Maçları

Galatasaray – Barcelona: Maç Sonucu 2

İddaa programının UEFA Avrupa Ligi bülteninde günün öne çıkan Galatasaray - Barcelona mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %29’u konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:

Camp Nou’daki karşılaşma 0-0 sona erse de halen ibre Barcelona’dan yana. Galatasaray için tarihi ve zor bir 90 dakika. Domenec Torrent takımını ilk maçtaki aynı 11’i bozmadan sahaya sürecek. Ancak Barcelona’da, Xavi’nin ilk maçta dinlendirdiği, yedek bıraktığı tüm yıldızlarını sahaya sürmesi bekleniyor. Galatasaray’ın tur atlaması ya da maçı uzatmalara götürmesi adına savunma futbolundan vazgeçmemesi lazım. Sarı kırmızılı takım bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde savunma oyunu ve disiplininden taviz vermeyerek bu noktaya geldi. Barca galibiyete yakın olsa da benim önerim 3.5 gol altı tercihi olacak.

Bayer Leverkusen - Atalanta : Maç Sonucu 2.5 ÜST

İddaa programının UEFA Avrupa Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Bayer Leverkusen - Atalanta mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %29’u karşılaşmada en az 3 gol olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tahmini:

Bergamo'da oynanan ilk maçta beklentilerimi karşılayan bir oyun ve sonuç ortaya çıkmıştı. İki takımın sezon başından bu yana sürdürdükleri taktiksel etkinlik bahis anlamında değerli sonuçlar veriyor. Gasperini’nin maç seçiyor olmasını iyi gözlemlemek gerek. Atalanta için Avrupa kulvarı çok daha önemli. Leverkusen, skora dönük oyunuyla kazanmaya odaklı olacak. İlk maçta ortaya çıkan sonuç gibi yine gollü bir mücadele izlememiz mümkün. Öncelikli tercihim karşılıklı gol var bahsi olacak.

Eintracht Frankfurt – Real Betis: Maç Sonucu 1

İddaa programının UEFA Avrupa Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Eintracht Frankfurt – Real Betis mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %18’i karşılaşmada ev sahibi ekip Frankfurt’un kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Alican Koçak’ın Tahmini:

E. Frankfurt, zevkli geçen ilk maçta deplasmanda 2-1 kazanmıştı. Şimdi rövanş zamanı. İki takım da hafta sonu ligde kazandı. Betis, 2 maçlık mağlubiyet serisine son verdi ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışındaki iddiasını sürdürdü. Betis, grup maçlarında Leverkusen'e deplasmanda 4-0 yenilmişti. Ama diğer 3 maçta toplam 8 gol attı. Turu geçmek için var güçleriyle saldıracaklar. İlk maçtakine benzer bir senaryo ve karşılıklı goller izleriz.