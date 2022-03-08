Günün En Çok Oynanan Maçları

Bayern Münih - Salzburg : Maç Sonucu 1

İddaa programının UEFA Şampiyonlar Ligi bülteninde günün öne çıkan Bayern Münih - Salzburg mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %30’u ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Alican Koçak’ın Tahmini:

Bayern Münih, ilk maçta beraberliği 90'da Coman'ın attığı golle kurtarmıştı. Ligdeki son iki maçta da zorlandılar. En iyi formlarında değiller. Avusturya ekibi ise 7 maçtır yenilmiyor. Formdalar ancak bu maçta Bayern Münih'e direnemezler. Ev sahibi takımda sakatlığını atlatan Manuel Neuer, kadroya geri döndü. Lewandowski patlama yapar ve Bayern Münih gollü bir galibiyet alır.

Liverpool – Inter : Maç Sonucu 1

İddaa programının UEFA Şampiyonlar Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Liverpool - Inter mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %32’si karşılaşmada ev sahibi ekip Liverpool’un kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tahmini:

Her şeyden önce ilk maçtaki 2-0’lık skor Liverpool için çok önemli bir avantaj. İtalya’da oynanan maçta dengeli rekabet izlemiş olsak da Inter’in hücumda nitelikli vuruşları yapamadığını hatırlatmak istiyorum. Ayrıca Barella’nın cezası sebebiyle Inter’in oyun kalitesi daha çok düşüş gösterecektir. Liverpool, bu maçın provasını hafta sonu West Ham karşısında yaptı. Kazanmaya yönelik oynamalarını bekliyorum. Gollü bir Liverpool galibiyeti izleriz.

Baskonia – Anadolu Efes: Maç Sonucu 2

İddaa programının Euroleague bülteninde günün öne çıkan maçı Baskonia – Anadolu Efes mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %31’i karşılaşmada konuk ekip Anadolu Efes’in kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Evren İçener’in Tahmini:

Baskonia, EuroLeague'de son 8 maçını kaybetti. Play-Off yapma ihtimalleri çok zayıfladı. Bu maçta eksik oyuncuları yok... Temsilcimiz Anadolu Efes, son dönemde çok formda. Son olarak TR liginde, Larkin'in yokluğunda iyi bir savunma takımı olan Telekom'a deplasmanında 99 sayı attılar. Telekom maçında dinlendiren Shane Larkin bu maç oynayacak. Krunoslav Simon’un oynama durumu belirsiz... Efes'in Micic, Larkin, Beaubois, Pleiss silahlarıyla ve son dönemdeki güven veren görüntüsüyle bu deplasmandan galibiyet alacağını düşünüyorum.